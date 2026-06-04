Taşkent'te doktorun öğrenci kızlara yönelik utanç verici eylemleri ortaya çıkarıldı

Taşkent'in Olmazor ilçesindeki özel kliniklerden birinde çalışan 32 yaşındaki ürolog, öğrenci kızlara cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, staj yapan kızlardan biriyle cinsel ilişki kurmayı teklif etti. Başka bir öğrenciye ise evlenme niyeti olduğunu söyleyerek, kaçırdığı dersler için olumlu not vereceğine söz verdi.

Mahkeme sürecinde doktor suçunu kısmen kabul etti. İlk kızla ilgili suçlamaları reddederken, ikinci kıza karşı ilgi duyduğunu belirtti.

Olmazor İlçe Mahkemesi, onu cinsel taciz suçundan suçlu bularak 5 gün idari hapis cezasına çarptırdı.