Taşkent'in 5 ilçesindeki elektrik arızaları metro ulaşımını da etkiledi

·120·Toplum
Taşkent'in 5 ilçesindeki elektrik arızaları metro ulaşımını da etkiledi

Taşkent şehrinin bazı bölgelerinde geçici elektrik kesintileri gözlemlendi. Durum, metro trenlerinin hareketini ve istasyonlardaki aydınlatma sistemini de etkiledi.

Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, 4 Haziran günü saat 12:41'de Taşkent Termik Santrali'ndeki transformatörde bir arıza meydana geldi. Bu nedenle Mirabad, Yunusabad, Mirzo Ulugbek, Shaykhontahur ve Olmazor ilçelerinin bazı yerlerinde elektrik kesildi.

Arıza saat 13:01'de giderildi ve saat 13:22'ye kadar tüm tüketiciler tekrar elektriğe bağlandı.

Şehir elektrik şebekesindeki kesinti nedeniyle "Oʻzbekiston", "Chilonzor" ve "Yunusobod" hatlarında da kısa süreli sorunlar yaşandı. Metro uzmanları, ulaşım güvenliğini sağlamak için yedek jeneratörleri devreye aldı.

TaşkentMirabadYunusabadMirzo UlugbekŞeyhontahur
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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