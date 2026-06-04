Yukarı Çirçik'te 5 yaşındaki çocuk kuyuya düştü

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Yukarı Çirçik'te 5 yaşındaki çocuk kuyuya düştü

Taşkent vilayetinin Yukarı Çirçik ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuğun yanlışlıkla kuyuya düştüğü bir olay meydana geldi. Olay yerel halk arasında endişe yarattı ve acil servisler derhal olay yerine ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, çocuk oyun sırasında dikkatsizlik nedeniyle kuyuya düştü. Çevredeki kişiler derhal Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Acil Durumlar Bakanlığı kurtarıcıları, özel ekipman ve aletler kullanarak çocuğu borunun içinden dikkatlice çıkardı. Kurtarma operasyonunun hızlı ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

İyi haber ise, çocuğun sağ salim kurtarıldığı ve durumunun tatmin edici olarak değerlendirildiği. Tıbbi muayeneden sonra hayatının tehlikede olmadığı anlaşıldı.

Taşkent BölgesiYuqori Çirçiç BölgesiAcil Durumlar Bakanlığı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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