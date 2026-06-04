Semerkant'ta prestijli uluslararası çevre forumu çalışmalarına başladı

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Semerkant'ta prestijli uluslararası çevre forumu çalışmalarına başladı

Foto: Saida Mirziyoyeva

Antik ve daima genç Semerkant şehri, bir kez daha dünyanın gözündeki büyük siyasi ve çevresel diyalogların merkezi haline geldi. Bu tarihi kentte yüksek düzeyde düzenlenen Küresel Çevre Fonu'nun 8. Meclisi resmen çalışmalarına başladı. Bu prestijli toplantının açılış törenine Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva katıldı ve toplantı katılımcılarına ülke liderinin samimi tebrik mesajını törenle okudu.

Bu büyük forum, sadece Orta Asya bölgesi için değil, tüm gezegenimiz için bugün en acil ve güncel olan iklim değişikliği ve küresel çevre sorunlarının geniş çapta tartışılması için benzersiz bir platform işlevi görüyor. Ayrıca, bu etkinlik Özbekistan'ın küresel çevre gündeminin belirlenmesindeki rolünün ve itibarının her geçen gün arttığını yakın tarihte bir kez daha açıkça kanıtladı.

Milyarlarca yatırım: "Yeşil" gelecek için dev bir adım

Meclisin en dikkat çekici ve pratik bölümlerinden biri, şüphesiz, kapsamında düzenlenen «Eco Expo Central Asia-2026» uzmanlaşmış sergisi oldu. Bu sergi alanında, ana doğayı korumaya yönelik umut verici projeler için emsali görülmemiş büyüklükte mali belgeler imzalandı:

  • Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için 80 milyon dolar tutarında hibe fonu sağlandı;

  • Enerji tasarruflu ve çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi için 520 milyon dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımların çekilmesine ilişkin önemli anlaşmalara varıldı.

Şimdi en önemli görev, kağıt üzerindeki bu dev rakamları ve doğayı korumaya yönelik asil girişimleri hayatımıza tutarlı ve kaliteli bir şekilde uygulamaktır. Sevindirici olan, bu iki büyük etkinlikte dünyanın 180 ülkesinden gelen 8,5 binden fazla önde gelen bilim insanı, uzman ve sektör profesyoneli katılmaktadır.

UAEA ile nükleer enerji ve tıptaki işbirliği

Semerkant'taki etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Üst düzey konuk

Ziyaretin ana amacı

Tartışılan ana yönler

Rafael Grossi (UAEA Başkanı)

Cizzak'taki Nükleer Santral inşaatının başlangıç töreni

Yeni nükleer altyapı, nükleer tıp ve personel eğitimi

Üst düzey konuk, ülkemizde uzun süredir beklenen tarihi bir olay olan Cizzak vilayetindeki ilk nükleer santralin (Nükleer Santral) inşaatının başlamasına adanmış törene katılmak için Özbekistan'a geldi. Samimi ve dostane bir atmosferde geçen görüşme sırasında taraflar, ülkemizde modern ulusal nükleer enerji altyapısının kurulması, kanser ve diğer ağır hastalıkların tedavisinde önemli olan nükleer tıp alanının geliştirilmesi ve bu sektörler için uluslararası standartlara uygun yüksek nitelikli genç personelin yetiştirilmesi konularındaki umut verici ortaklık meselelerini detaylıca ele aldılar.

Zemin incelemesi: Özbekistan'ın küresel çevre sorunlarıyla mücadelede ve güvenli barış amaçlı nükleer teknolojilerin benimsenmesinde attığı bu tür dev adımlar, ülkemizin gelecekte daha temiz ve güçlü bir devlete dönüşmesi için zemin hazırlıyor.

Ülkemizdeki en sıcak siyasi süreçleri, uluslararası düzeydeki büyük anlaşmaları ve çevre alanındaki önemli gelişmeleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte keyifle takip edin!

SemerkandSaida MirziyoyevaÖzbekistanKüresel Çevre FonuEco Expo Central Asia-2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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