TikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaro
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Konnektikut shtatida yashovchi 96 yoshli Lillian Droniak TikTok platformasida 15 milliondan ortiq obunachi to‘plab, internet yulduziga aylandi.
- Blogerlik faoliyati unga oyiga 10 ming AQSH dollaridan ortiq daromad keltirmoqda, bu mablag‘ uning qariyalar uyidagi xarajatlarini qoplash va evarasining ta’limi uchun jamg‘arishga yetmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishish va katta daromad topish faqat yoshlarga xos degan qarashlar butunlay o‘zgarmoqda. AQSHning Konnektikut shtatida yashovchi 96 yoshli Lillian Droniak TikTok platformasida haqiqiy internet yulduziga aylanib, 15 milliondan ortiq obunachi to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.
BBC ma’lumotlariga ko‘ra, keksa blogerning virtual faoliyati unga har oy 10 ming AQSH dollaridan ortiq daromad keltirmoqda. Bu mablag‘ uning qariyalar uyidagi yashash xarajatlarini mustaqil to‘lashi va shaxsiy ehtiyojlari uchun bemalol yetib ortmoqda.
Qariyalar uyidagi shovqinli bazmlar va haydalish xavfi
Lillian Droniakning kontenti o‘zining samimiyligi, yengil hazili va chegara bilmas quvnoqligi bilan ajralib turadi:
Kontent mavzusi: 96 yoshli bloger o‘z sahifasida kundalik hayoti, dugonalari bilan o‘tkazadigan ko‘ngilochar bazmlari, erkaklar bilan uchrashuvlar (deyting) va yoshlarga munosabatlar bo‘yicha beradigan bebaho maslahatlarini ulashadi;
Ma’muriyat bilan mojaro: Yaqinda qariyalar uyi rahbariyati uni xonasida dugonalari bilan uyushtirgan shovqinli kechalari tufayli muassasadan chiqarib yuborish bilan ogohlantirgan;
«Hech kim menga xursandchilikni taqiqlay olmaydi»: Pensioner ayol ma’muriyat bosimiga taslim bo‘lmasligini bildirgan. Yakunda tomonlar o‘zaro murosaga kelishgan: bazmlar o‘tkazishga ruxsat berilgan, biroq xonada spirtli ichimliklar iste’mol qilish qat’iyan taqiqlangan.
«Shon-shuhrat 90 yoshdan keyin kelishini kutmagandim»
Keksa yulduz o‘z muvaffaqiyati va kelajak rejalari haqida to‘xtalar ekan, quyidagi samimiy fikrlarni bildirdi:
Orzudagi shuhrat: «Men mashhur bo‘lish uchun hamma narsam yetarli ekanini doim bilardim. Faqat bu hodisa 90 yoshimdan keyin yuz berishini tasavvur ham qilmagan edim», — deydi Droniak;
Reklama shartnomalari: Hozirda u yirik xalqaro brendlar, xususan, mashhur kosmetika kompaniyalari bilan yirik reklama shartnomalarini imzolab, katta gonorarlar olmoqda;
Evaziga kelajak investitsiyasi: Topayotgan daromadining bir qismini u evarasining oliy ta’limi uchun maxsus jamg‘armada saqlab bormoqda;
Ijodiy jarayon: Videolarni suratga olish va montaj qilishda unga vaqti-vaqti bilan nabirasi ko‘maklashadi, biroq barcha kreativ g‘oyalar va ssenariylarni 96 yoshli momoning shaxsan o‘zi o‘ylab topadi.
Izohlar 0
…