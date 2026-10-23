TikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaro

·21·Dunyo
TikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaro
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Konnektikut shtatida yashovchi 96 yoshli Lillian Droniak TikTok platformasida 15 milliondan ortiq obunachi to‘plab, internet yulduziga aylandi.
  • Blogerlik faoliyati unga oyiga 10 ming AQSH dollaridan ortiq daromad keltirmoqda, bu mablag‘ uning qariyalar uyidagi xarajatlarini qoplash va evarasining ta’limi uchun jamg‘arishga yetmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishish va katta daromad topish faqat yoshlarga xos degan qarashlar butunlay o‘zgarmoqda. AQSHning Konnektikut shtatida yashovchi 96 yoshli Lillian Droniak TikTok platformasida haqiqiy internet yulduziga aylanib, 15 milliondan ortiq obunachi to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.

BBC ma’lumotlariga ko‘ra, keksa blogerning virtual faoliyati unga har oy 10 ming AQSH dollaridan ortiq daromad keltirmoqda. Bu mablag‘ uning qariyalar uyidagi yashash xarajatlarini mustaqil to‘lashi va shaxsiy ehtiyojlari uchun bemalol yetib ortmoqda.

Qariyalar uyidagi shovqinli bazmlar va haydalish xavfi

Lillian Droniakning kontenti o‘zining samimiyligi, yengil hazili va chegara bilmas quvnoqligi bilan ajralib turadi:

  • Kontent mavzusi: 96 yoshli bloger o‘z sahifasida kundalik hayoti, dugonalari bilan o‘tkazadigan ko‘ngilochar bazmlari, erkaklar bilan uchrashuvlar (deyting) va yoshlarga munosabatlar bo‘yicha beradigan bebaho maslahatlarini ulashadi;

  • Ma’muriyat bilan mojaro: Yaqinda qariyalar uyi rahbariyati uni xonasida dugonalari bilan uyushtirgan shovqinli kechalari tufayli muassasadan chiqarib yuborish bilan ogohlantirgan;

  • «Hech kim menga xursandchilikni taqiqlay olmaydi»: Pensioner ayol ma’muriyat bosimiga taslim bo‘lmasligini bildirgan. Yakunda tomonlar o‘zaro murosaga kelishgan: bazmlar o‘tkazishga ruxsat berilgan, biroq xonada spirtli ichimliklar iste’mol qilish qat’iyan taqiqlangan.

«Shon-shuhrat 90 yoshdan keyin kelishini kutmagandim»

Keksa yulduz o‘z muvaffaqiyati va kelajak rejalari haqida to‘xtalar ekan, quyidagi samimiy fikrlarni bildirdi:

  • Orzudagi shuhrat: «Men mashhur bo‘lish uchun hamma narsam yetarli ekanini doim bilardim. Faqat bu hodisa 90 yoshimdan keyin yuz berishini tasavvur ham qilmagan edim», — deydi Droniak;

  • Reklama shartnomalari: Hozirda u yirik xalqaro brendlar, xususan, mashhur kosmetika kompaniyalari bilan yirik reklama shartnomalarini imzolab, katta gonorarlar olmoqda;

  • Evaziga kelajak investitsiyasi: Topayotgan daromadining bir qismini u evarasining oliy ta’limi uchun maxsus jamg‘armada saqlab bormoqda;

  • Ijodiy jarayon: Videolarni suratga olish va montaj qilishda unga vaqti-vaqti bilan nabirasi ko‘maklashadi, biroq barcha kreativ g‘oyalar va ssenariylarni 96 yoshli momoning shaxsan o‘zi o‘ylab topadi.

Lillian DroniakTikTokKeksa blogerlarInternet yulduzlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur yozuvchi yangi «Odam Ato va Momo Havo» romani taqdimoti kuni hayotdan ko‘z yumdiMashhur yozuvchi yangi «Odam Ato va Momo Havo» romani taqdimoti kuni hayotdan ko‘z yumdi6 oktabr 09:3196 yoshli buvi shovqinli ziyofatlari bilan mashhur bo‘ldi96 yoshli buvi shovqinli ziyofatlari bilan mashhur bo‘ldi7 iyul 15:27Qariyalar uyida bazm uyushtirgan bloger buvi internet qahramoniga aylandiQariyalar uyida bazm uyushtirgan bloger buvi internet qahramoniga aylandi3 iyul 14:44Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiFransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildi20 avgust 07:52TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildi18 avgust 09:56G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?G‘avvos nega dengiz yulduziga ukol qilmoqda?10 iyul 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi