AQSH va Eron o‘rtasida sensatsion kelishuv: 9 mlrd dollar va Hurmuz bo‘g‘ozi evaziga uran cheklovi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH va Eron Qatar hamda Pokiston vositachiligida uranni boyitishni 3,67 foizgacha cheklash bo‘yicha dastlabki kelishuvga erishmoqda.
- Ushbu bitim doirasida Tehronning 6–9 mlrd dollarlik muzlatilgan aktivlari bosqichma-bosqich ochilishi hamda Hurmuz bo‘g‘ozidagi dengiz qamalining bekor qilinishi ko‘zda tutilgan.
AQSH va Eron o‘rtasida yillar davomida to‘xtab qolgan yadroviy muzokaralarda kutilmagan burilish yuz bermoqda. Al Arabiya telekanali o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, Qatar va Pokiston ilgari surgan yangi vositachilik tashabbusi doirasida Vashington va Tehron yaqin kunlarda dastlabki kelishuvga erishishi mumkin. Reja Eron hududida uranni boyitishni 3,67 foizgacha cheklashni va buning evaziga yirik iqtisodiy-strategik yengilliklar berishni nazarda tutadi.
3,67 foizlik chegara: Tomonlar qanday shartlarga rozi bo‘ldi?
Yangi taklif ikki davlat o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri jiddiy muzokaralar jarayonini qayta jonlantirdi. Xabarda keltirilishicha, Oq uy Tehronning o‘z hududida uranni 3,67 foizgacha boyitishiga rasman rozilik bildirgan va Eron rahbariyati ham ushbu shartni qabul qilgan.
Biroq asosiy bahsli nuqta — Eronda allaqachon 60 foizgacha boyitib ulgurilgan uran zaxirasi bo‘lib qolmoqda. Vashington ushbu yuqori darajadagi xomashyoni sezilarli darajada pasaytirishni talab qilmoqda. Mazkur jarayonni amalga oshirish va texnik yordam ko‘rsatish uchun maxsus uchinchi davlatni jalb qilish varianti ko‘rib chiqilmoqda.
Kelishuv bandlari
AQSH va vositachilar talabi
Eron roziligi va olinadigan manfaat
Uran boyitish darajasi
Maksimum 3,67% bilan cheklash
Rasmiy Tehron ushbu ko‘rsatkichga rozi bo‘ldi
60 foizli zaxiralar
Darajasini keskin pasaytirish
Uchinchi davlat ko‘magida qayta ishlash muhokamada
MAGATE inspektorlari
Inspeksiyalarni to‘liq qayta tiklash
Vakolatlar ko‘lami va shartlari kelishilmoqda
Muzlatilgan aktivlar
6–9 mlrd dollarni bosqichma-bosqich ochish
Tehron muzlatilgan mablag‘lariga egalik qiladi
Hurmuz bo‘g‘ozi va dengiz yo‘li
Dengiz qamalini olib tashlash
Bo‘g‘ozning zudlik bilan to‘liq ochilishi
«Qatar va Pokistonning diplomatik tashabbusi nafaqat yadroviy dasturni xavfsiz chegaraga qaytaradi, balki global neft savdosining asosiy tomiri bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozidagi keskinlikni ham to‘liq yumshatishi mumkin».
9 milliard dollar va Hurmuz bo‘g‘ozi: Katta murosa narxi
Kelishuvga erishilgan taqdirda, AQSH Eronning sanksiyalar ostida muzlatib qo‘yilgan 6 milliarddan 9 milliard dollargacha bo‘lgan moliyaviy aktivlarini blokdan chiqarishi kutilmoqda. Bu sanksiyalar girdobidagi Eron iqtisodiyoti uchun kuchli moliyaviy omil bo‘ladi.
Shuningdek, rejada mintaqaviy va global xavfsizlik uchun hal qiluvchi band mavjud: Hurmuz bo‘g‘ozini zudlik bilan to‘liq kemalar qatnovi uchun ochish hamda dengiz blokadasini bekor qilish. Bu qadam jahon energiya bozorida neft tashish xavfsizligini ta’minlashda ulkan ahamiyatga ega.
Hozirda tomonlar Xalqaro atom energiyasi agentligi (MAGATE) inspektorlarining Eronga qaytish shartlari va ularning tekshiruv vakolatlari chegarasini kelishmoqda. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Yaqin Sharqda uzoq yillardan buyon davom etayotgan eng xavfli inqirozlardan biri vaqtincha bo‘lsa-da, tinch yo‘l bilan jilovlanishi mumkin.
Sizningcha, AQSH va Eron o‘rtasidagi bu dastlabki murosa chindan ham mustahkam bo‘ladimi yoki sanksiyalar bekor qilingach, yadroviy dastur yana kuchayadimi? Fikringizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…