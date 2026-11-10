AQSH va Eron o‘rtasida sensatsion kelishuv: 9 mlrd dollar va Hurmuz bo‘g‘ozi evaziga uran cheklovi

2 daqiqa o'qish105
AQSH va Eron o‘rtasida sensatsion kelishuv: 9 mlrd dollar va Hurmuz bo‘g‘ozi evaziga uran cheklovi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH va Eron Qatar hamda Pokiston vositachiligida uranni boyitishni 3,67 foizgacha cheklash bo‘yicha dastlabki kelishuvga erishmoqda.
  • Ushbu bitim doirasida Tehronning 6–9 mlrd dollarlik muzlatilgan aktivlari bosqichma-bosqich ochilishi hamda Hurmuz bo‘g‘ozidagi dengiz qamalining bekor qilinishi ko‘zda tutilgan.

AQSH va Eron o‘rtasida yillar davomida to‘xtab qolgan yadroviy muzokaralarda kutilmagan burilish yuz bermoqda. Al Arabiya telekanali o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, Qatar va Pokiston ilgari surgan yangi vositachilik tashabbusi doirasida Vashington va Tehron yaqin kunlarda dastlabki kelishuvga erishishi mumkin. Reja Eron hududida uranni boyitishni 3,67 foizgacha cheklashni va buning evaziga yirik iqtisodiy-strategik yengilliklar berishni nazarda tutadi.

3,67 foizlik chegara: Tomonlar qanday shartlarga rozi bo‘ldi?

Yangi taklif ikki davlat o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri jiddiy muzokaralar jarayonini qayta jonlantirdi. Xabarda keltirilishicha, Oq uy Tehronning o‘z hududida uranni 3,67 foizgacha boyitishiga rasman rozilik bildirgan va Eron rahbariyati ham ushbu shartni qabul qilgan.

Biroq asosiy bahsli nuqta — Eronda allaqachon 60 foizgacha boyitib ulgurilgan uran zaxirasi bo‘lib qolmoqda. Vashington ushbu yuqori darajadagi xomashyoni sezilarli darajada pasaytirishni talab qilmoqda. Mazkur jarayonni amalga oshirish va texnik yordam ko‘rsatish uchun maxsus uchinchi davlatni jalb qilish varianti ko‘rib chiqilmoqda.

Kelishuv bandlari

AQSH va vositachilar talabi

Eron roziligi va olinadigan manfaat

Uran boyitish darajasi

Maksimum 3,67% bilan cheklash

Rasmiy Tehron ushbu ko‘rsatkichga rozi bo‘ldi

60 foizli zaxiralar

Darajasini keskin pasaytirish

Uchinchi davlat ko‘magida qayta ishlash muhokamada

MAGATE inspektorlari

Inspeksiyalarni to‘liq qayta tiklash

Vakolatlar ko‘lami va shartlari kelishilmoqda

Muzlatilgan aktivlar

6–9 mlrd dollarni bosqichma-bosqich ochish

Tehron muzlatilgan mablag‘lariga egalik qiladi

Hurmuz bo‘g‘ozi va dengiz yo‘li

Dengiz qamalini olib tashlash

Bo‘g‘ozning zudlik bilan to‘liq ochilishi

«Qatar va Pokistonning diplomatik tashabbusi nafaqat yadroviy dasturni xavfsiz chegaraga qaytaradi, balki global neft savdosining asosiy tomiri bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozidagi keskinlikni ham to‘liq yumshatishi mumkin».

9 milliard dollar va Hurmuz bo‘g‘ozi: Katta murosa narxi

Kelishuvga erishilgan taqdirda, AQSH Eronning sanksiyalar ostida muzlatib qo‘yilgan 6 milliarddan 9 milliard dollargacha bo‘lgan moliyaviy aktivlarini blokdan chiqarishi kutilmoqda. Bu sanksiyalar girdobidagi Eron iqtisodiyoti uchun kuchli moliyaviy omil bo‘ladi.

Shuningdek, rejada mintaqaviy va global xavfsizlik uchun hal qiluvchi band mavjud: Hurmuz bo‘g‘ozini zudlik bilan to‘liq kemalar qatnovi uchun ochish hamda dengiz blokadasini bekor qilish. Bu qadam jahon energiya bozorida neft tashish xavfsizligini ta’minlashda ulkan ahamiyatga ega.

Hozirda tomonlar Xalqaro atom energiyasi agentligi (MAGATE) inspektorlarining Eronga qaytish shartlari va ularning tekshiruv vakolatlari chegarasini kelishmoqda. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Yaqin Sharqda uzoq yillardan buyon davom etayotgan eng xavfli inqirozlardan biri vaqtincha bo‘lsa-da, tinch yo‘l bilan jilovlanishi mumkin.

Sizningcha, AQSH va Eron o‘rtasidagi bu dastlabki murosa chindan ham mustahkam bo‘ladimi yoki sanksiyalar bekor qilingach, yadroviy dastur yana kuchayadimi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari