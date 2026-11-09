Kremlning katta siri: Putin ayoli, farzandlari va nabiralarini nega ommadan yashiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vladimir Putin chorak asrdan buyon o'z shaxsiy hayotini davlatning eng maxfiy sirlari darajasida saqlab, oila a'zolarining shaxsini ommadan yashirib kelmoqda.
- Xalqaro surishtiruvlarga ko'ra, prezidentning rasmiy rafiqasi Lyudmila Shkrebnevadan tashqari, yana ikki ayol va jami besh nafar farzandi borligi aniqlangan.
Chorak asrdan buyon Rossiyani boshqarib kelayotgan Vladimir Putin o‘z shaxsiy hayotini davlatning eng maxfiy sirlaridan biri darajasida saqlaydi. U o‘z chiqishlarida oilasi va nabiralari borligini tan olsa-da, ularning ism-sharifi, faoliyat sohasi yoki qayerda yashashini hech qachon ochiq aytmaydi.
Biroq xalqaro surishtiruvlar va ochiq manbalar Kreml rahbarining hayoti birgina rasmiy nikoh bilan cheklanmaganini ko‘rsatmoqda. Putinning oila daraxti rasmiy rafiqasidan tashqari yana ikki ayol va jami besh nafar farzandga borib taqaladi. Ular orasida Toshkentda tug‘ilgan Olimpiada chempioni ham bor.
Rasmiy nikoh: Baletdan chiqib e’lon qilingan tarixiy ajrashish
Vladimir Putinning yagona rasmiy turmushi styuardessa bo‘lib ishlagan Lyudmila Shkrebneva bilan bog‘liq bo‘lib, ular 30 yil davomida birga yashashgan.
Televizor orqali ajrashish: 2013 yili balet tomoshasidan so‘ng er-xotin to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda o‘z nikohlari yakunlanganini e’lon qildi. Keyinchalik Lyudmila o‘zidan ancha yosh tadbirkorga turmushga chiqdi va uning bugungi yashash manzili noma’lumligicha qolmoqda;
Katta qizi — Mariya Voronsova: Shifokor-endokrinolog, tibbiyot fanlari nomzodi, Moskva davlat universitetida dars beradi. U gollandiyalik tadbirkor Yorrit Faassen bilan oila qurgan;
Kichik qizi — Katerina Tixonova: Yoshligida akrobatik rok-n-roll bo‘yicha xalqaro musobaqalarda qatnashgan. Hozirda Moskva davlat universiteti qoshidagi Sun’iy intellekt instituti (Innopraktika fondi) rahbari. U Rossiyadagi eng yosh milliarderlardan biri Kirill Shamalovga (Putinning do‘sti Nikolay Shamalovning o‘g‘li) turmushga chiqqan, ammo keyinchalik ajrashgan;
Sirli nabiralar: Putin nabiralari borligini tasdiqlagan, ammo ularning sonini sir tutadi. Faqatgina bir safar nabiralaridan biri xitoy tilida ravon gapirishini qistirib o‘tgan edi.
Toshkentlik chempion: Alina Kabayeva va ko‘l bo‘yidagi qarorgoh
Oila shajarasining yana bir tarmog‘i Toshkent bilan chambarchas bog‘liq:
Ildizi poytaxtda: 1983 yilda Toshkentda tug‘ilgan Alina Kabayeva sportchilar oilasida voyaga yetgan. Uning otasi Marat Kabayev «Paxtakor» futbol klubida to‘p surgan bo‘lsa, onasi O‘zbekiston basketbol terma jamoasida harakat qilgan;
Olimpiadadan media-imperiya sari: Kabayeva badiiy gimnastika bo‘yicha jahon va Olimpiada chempioni bo‘lgach, siyosatga kirdi. Hozirda u Rossiyaning eng yirik media xoldingi bo‘lmish «Milliy Media Guruhi» direktorlar kengashi raisi hisoblanadi;
Ikki o‘g‘il — Ivan va Vladimir: Surishtiruvlarga ko‘ra, Alina Kabayevaning Putindan ikki o‘g‘li bor bo‘lib, ularga Ivan va Vladimir deb ism berilgan. Bolalar Valdaydagi ko‘l bo‘yida joylashgan maxfiy prezident qarorgohida, jamoatchilik ko‘zidan butunlay yiroqda tarbiyalanmoqda. Putin ularni rasman hech qachon tan olmagan.
Do‘kon farroshligidan saltanat sari: Svetlana Krivonogix va Yelizaveta
Shajaraning uchinchi tarmog‘i Sankt-Peterburgdagi sobiq sevgilisi Svetlana Krivonogixga bog‘lanadi:
Kutilmagan boylik: Kambag‘al oilada tug‘ilib, yoshligida oddiy do‘konda farrosh bo‘lib ishlagan ayol kutilmaganda «Rossiya» banki aksiyadoriga, qimmatbaho yaxtalar va Sochidagi mashhur «Igora» tog‘-chang‘i kurortining egasiga aylandi (e’tiborlisi, Putinning qizi Katerinaning to‘yi aynan shu kurortda bo‘lib o‘tgan);
Otasiz tug‘ilgan Yelizaveta (Luiza Rozova): Svetlananing 2003 yilda tug‘ilgan qizi Yelizavetaning tug‘ilganlik haqidagi guvohnomasida otasining nomi ko‘rsatilmagan, faqatgina sharifi «Vladimirovna» deb yozilgan. Qiz dunyoga kelganidan bir necha hafta o‘tib, oila Monakodagi qimmatbaho turar-joy egasiga aylangan. Jurnalistlar Yelizavetani Parijda uchratib, otasi haqida so‘raganda u: «Mening bunga nima aloqam bor?» — deya javob bergan.
Putinning oila daraxti: Kim kimga to‘g‘ri keladi?
Shaxs
Maqomi
Faoliyati / Hozirgi holati
Bolalari
Vladimir Putin
Davlat rahbari
Rossiya prezidenti
Rasmiy va norasmiy 5 farzand
Lyudmila Shkrebneva
Sobiq rafiqasi (30 yillik turmush)
2013 yilda ajrashgan, qayta turmush qurgan
Mariya Voronsova (shifokor), Katerina Tixonova (SI rahbari)
Svetlana Krivonogix
Sankt-Peterburgdagi norasmiy aloqa
Bank va kurortlar aksiyadori, multimillioner
Yelizaveta Vladimirovna (Luiza Rozova)
Alina Kabayeva
Toshkentda tug‘ilgan Olimpiada chempioni
«Milliy Media Guruhi» rahbari
Ivan va Vladimir (maxfiy qarorgohda yashaydi)
Nega oila haqiqatlari ommaga oshkor etilmaydi?
Vladimir Putin nima sababdan o‘z oilasini, hatto nabiralarining sonini ham ommaga e’lon qilmaydi?
Tahlilchilar buni ikkita asosiy omil bilan izohlaydilar: birinchisi — sobiq DXX (KGB) ofitseri sifatida xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yishi va oilasini geosiyosiy bosim hamda sanksiyalardan asrash istagi bo‘lsa, ikkinchisi — Rossiya jamoatchiligi oldida «butun umrini va borlig‘ini faqat davlatga bag‘ishlagan yolg‘iz yetakchi» siyosiy obrazini saqlab qolishdir.
Izohlar 0
…