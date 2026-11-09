Kremlning katta siri: Putin ayoli, farzandlari va nabiralarini nega ommadan yashiradi?

·1·Dunyo
Kremlning katta siri: Putin ayoli, farzandlari va nabiralarini nega ommadan yashiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vladimir Putin chorak asrdan buyon o'z shaxsiy hayotini davlatning eng maxfiy sirlari darajasida saqlab, oila a'zolarining shaxsini ommadan yashirib kelmoqda.
  • Xalqaro surishtiruvlarga ko'ra, prezidentning rasmiy rafiqasi Lyudmila Shkrebnevadan tashqari, yana ikki ayol va jami besh nafar farzandi borligi aniqlangan.

Chorak asrdan buyon Rossiyani boshqarib kelayotgan Vladimir Putin o‘z shaxsiy hayotini davlatning eng maxfiy sirlaridan biri darajasida saqlaydi. U o‘z chiqishlarida oilasi va nabiralari borligini tan olsa-da, ularning ism-sharifi, faoliyat sohasi yoki qayerda yashashini hech qachon ochiq aytmaydi.

Biroq xalqaro surishtiruvlar va ochiq manbalar Kreml rahbarining hayoti birgina rasmiy nikoh bilan cheklanmaganini ko‘rsatmoqda. Putinning oila daraxti rasmiy rafiqasidan tashqari yana ikki ayol va jami besh nafar farzandga borib taqaladi. Ular orasida Toshkentda tug‘ilgan Olimpiada chempioni ham bor.

Rasmiy nikoh: Baletdan chiqib e’lon qilingan tarixiy ajrashish

Vladimir Putinning yagona rasmiy turmushi styuardessa bo‘lib ishlagan Lyudmila Shkrebneva bilan bog‘liq bo‘lib, ular 30 yil davomida birga yashashgan.

  • Televizor orqali ajrashish: 2013 yili balet tomoshasidan so‘ng er-xotin to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda o‘z nikohlari yakunlanganini e’lon qildi. Keyinchalik Lyudmila o‘zidan ancha yosh tadbirkorga turmushga chiqdi va uning bugungi yashash manzili noma’lumligicha qolmoqda;

  • Katta qizi — Mariya Voronsova: Shifokor-endokrinolog, tibbiyot fanlari nomzodi, Moskva davlat universitetida dars beradi. U gollandiyalik tadbirkor Yorrit Faassen bilan oila qurgan;

  • Kichik qizi — Katerina Tixonova: Yoshligida akrobatik rok-n-roll bo‘yicha xalqaro musobaqalarda qatnashgan. Hozirda Moskva davlat universiteti qoshidagi Sun’iy intellekt instituti (Innopraktika fondi) rahbari. U Rossiyadagi eng yosh milliarderlardan biri Kirill Shamalovga (Putinning do‘sti Nikolay Shamalovning o‘g‘li) turmushga chiqqan, ammo keyinchalik ajrashgan;

  • Sirli nabiralar: Putin nabiralari borligini tasdiqlagan, ammo ularning sonini sir tutadi. Faqatgina bir safar nabiralaridan biri xitoy tilida ravon gapirishini qistirib o‘tgan edi.

Toshkentlik chempion: Alina Kabayeva va ko‘l bo‘yidagi qarorgoh

Oila shajarasining yana bir tarmog‘i Toshkent bilan chambarchas bog‘liq:

  • Ildizi poytaxtda: 1983 yilda Toshkentda tug‘ilgan Alina Kabayeva sportchilar oilasida voyaga yetgan. Uning otasi Marat Kabayev «Paxtakor» futbol klubida to‘p surgan bo‘lsa, onasi O‘zbekiston basketbol terma jamoasida harakat qilgan;

  • Olimpiadadan media-imperiya sari: Kabayeva badiiy gimnastika bo‘yicha jahon va Olimpiada chempioni bo‘lgach, siyosatga kirdi. Hozirda u Rossiyaning eng yirik media xoldingi bo‘lmish «Milliy Media Guruhi» direktorlar kengashi raisi hisoblanadi;

  • Ikki o‘g‘il — Ivan va Vladimir: Surishtiruvlarga ko‘ra, Alina Kabayevaning Putindan ikki o‘g‘li bor bo‘lib, ularga Ivan va Vladimir deb ism berilgan. Bolalar Valdaydagi ko‘l bo‘yida joylashgan maxfiy prezident qarorgohida, jamoatchilik ko‘zidan butunlay yiroqda tarbiyalanmoqda. Putin ularni rasman hech qachon tan olmagan.

Do‘kon farroshligidan saltanat sari: Svetlana Krivonogix va Yelizaveta

Shajaraning uchinchi tarmog‘i Sankt-Peterburgdagi sobiq sevgilisi Svetlana Krivonogixga bog‘lanadi:

  • Kutilmagan boylik: Kambag‘al oilada tug‘ilib, yoshligida oddiy do‘konda farrosh bo‘lib ishlagan ayol kutilmaganda «Rossiya» banki aksiyadoriga, qimmatbaho yaxtalar va Sochidagi mashhur «Igora» tog‘-chang‘i kurortining egasiga aylandi (e’tiborlisi, Putinning qizi Katerinaning to‘yi aynan shu kurortda bo‘lib o‘tgan);

  • Otasiz tug‘ilgan Yelizaveta (Luiza Rozova): Svetlananing 2003 yilda tug‘ilgan qizi Yelizavetaning tug‘ilganlik haqidagi guvohnomasida otasining nomi ko‘rsatilmagan, faqatgina sharifi «Vladimirovna» deb yozilgan. Qiz dunyoga kelganidan bir necha hafta o‘tib, oila Monakodagi qimmatbaho turar-joy egasiga aylangan. Jurnalistlar Yelizavetani Parijda uchratib, otasi haqida so‘raganda u: «Mening bunga nima aloqam bor?» — deya javob bergan.

Putinning oila daraxti: Kim kimga to‘g‘ri keladi?

Shaxs

Maqomi

Faoliyati / Hozirgi holati

Bolalari

Vladimir Putin

Davlat rahbari

Rossiya prezidenti

Rasmiy va norasmiy 5 farzand

Lyudmila Shkrebneva

Sobiq rafiqasi (30 yillik turmush)

2013 yilda ajrashgan, qayta turmush qurgan

Mariya Voronsova (shifokor), Katerina Tixonova (SI rahbari)

Svetlana Krivonogix

Sankt-Peterburgdagi norasmiy aloqa

Bank va kurortlar aksiyadori, multimillioner

Yelizaveta Vladimirovna (Luiza Rozova)

Alina Kabayeva

Toshkentda tug‘ilgan Olimpiada chempioni

«Milliy Media Guruhi» rahbari

Ivan va Vladimir (maxfiy qarorgohda yashaydi)

Nega oila haqiqatlari ommaga oshkor etilmaydi?

Vladimir Putin nima sababdan o‘z oilasini, hatto nabiralarining sonini ham ommaga e’lon qilmaydi?

Tahlilchilar buni ikkita asosiy omil bilan izohlaydilar: birinchisi — sobiq DXX (KGB) ofitseri sifatida xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yishi va oilasini geosiyosiy bosim hamda sanksiyalardan asrash istagi bo‘lsa, ikkinchisi — Rossiya jamoatchiligi oldida «butun umrini va borlig‘ini faqat davlatga bag‘ishlagan yolg‘iz yetakchi» siyosiy obrazini saqlab qolishdir.

Vladimir PutinAlina KabayevaKremlRossiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?7 oktabr 09:20Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdi20 avgust 08:05Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...6 iyun 12:38Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!26 iyun 11:29Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiMariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdi20 avgust 23:12«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...13 avgust 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi