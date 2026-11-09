Nega aynan arablar? Islom dini nima uchun Rim, Xitoy yoki boshqa imperiyalarda boshlanmagan?

·64·Dunyo
Nega aynan arablar? Islom dini nima uchun Rim, Xitoy yoki boshqa imperiyalarda boshlanmagan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Islom dini Muhammad (s.a.v.) orqali Arabiston yarimorolida boshlanishining asosiy sababi o‘sha davrdagi dunyo siyosiy va ma’naviy inqirozidan xoli bo‘lgan muhit hamda ilohiy hikmatlar bilan bog‘liq.
  • Milodiy 610 yilda Vizantiya va Fors imperiyalari urushlar tufayli holdan toygan, boshqa hududlar esa qabilaviy tarqoqlik yoki sun’iy ruhoniylar tabaqasi ta’sirida edi.

Islom tarixi bilan qiziqqan ko‘pchilikni bir savol doim o‘ylantiradi: Nega so‘nggi payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) aynan arablarga yuborildi? Nima uchun turkiylarga, o‘sha paytdagi qudratli Rim imperiyasiga yoki ilm-fanda peshqadam bo‘lgan Xitoyga emas?

Ayrimlar «Alloh arablarni ko‘proq yaxshi ko‘rgani uchun shunday bo‘lganmi?» deb o‘ylashi mumkin. Ammo Qur’oni Karim bunga qat’iy raddiya beradi: «Allohning huzurida eng hurmatlingiz — eng taqvodoringizdir» (Hujurot, 13). Payg‘ambarimiz (s.a.v.) ham vidolashuv xutbalarida: «Arabning ajamdan (noarabdan) taqvodan boshqa hech bir ustunligi yo‘q», deya ta’kidlaganlar.

Unda butun insoniyatga yuborilgan so‘nggi ilohiy ta’limot nega aynan sahro bag‘ridagi shahardan boshlandi?

610 yilgi dunyo xaritasi: Sayyora qanday holatda edi?

Bu sirni tushunish uchun Milodiy 610 yildagi dunyo siyosiy va ma’naviy manzarasiga nazar tashlash kifoya:

  • Vizantiya va Fors imperiyalari: O‘sha davrning ikki yirik superdavlati o‘nlab yillardan beri davom etayotgan qonli urushlar tufayli bir-birini butunlay holdan toydirgan edi. Vizantiya dinshunoslari esa falsafiy bahslar va Iso (a.s.)ning tabiati haqidagi ixtiloflar girdobida qolib ketgandi;

  • Yevropa: Yagona davlatchilik yo‘q, o‘zaro urushlar va qabilaviy tarqoqlik avjida. Norvegiya kabi hozirgi rivojlangan davlatlar u paytda o‘nlab kichik va yovvoyi qirolliklarga bo‘lingan edi;

  • Xitoy imperiyasi: «Osmon o‘g‘li» hisoblangan imperator Koreyaga millionlik qo‘shin tortgan. Rivoyatlarga ko‘ra, 300 minglik armiyadan ortga atigi 2700 kishi omon qaytgan;

  • Amerika qit’asi: Mayya hukmdorlari o‘zlarini muqaddas xudo deb e’lon qilib, shaharlar bir-birini talash bilan band bo‘lgan;

  • Dunyoning umumiy dardi: Yer yuzining qaysi burchagiga qaramang, inson bilan Yaratgan o‘rtasiga kimdir sun’iy ravishda kirib olgan edi — podshoh, kohin, maxsus ruhoniylar tabaqasi yoki butlar.

Aynan shunday davrda javob na shoh saroyi, na professional armiyasi va na hukmron ruhoniylar sinfi bo‘lmagan sahro shahridan chiqdi: «Ayt: U — Alloh yagonadir» — hech qanday vositachilarsiz to‘g‘ridan to‘g‘ri Yaratganga bog‘lanish.

Tarixchilar va ulamolar keltirgan 4 ta asosiy sabab

Islom risolatining Arabiston yarimorolidan boshlanishi zamirida ulkan hikmatlar yotadi:

  1. Savodsiz xalq va shubhalarning yo‘qligi:

    U davrdagi arablar maktablar, murakkab falsafiy maktablar yoki qadimiy yozma manbalarga ega emas edi. Bu esa Payg‘ambar (s.a.v.)ga tushgan vahiylarni «oldingi falsafalardan ko‘chirib olingan» degan da’volardan to‘liq himoya qildi. Qur’onda marhamat qilinganidek: «Sen bundan oldin biror kitobni o‘qimagansan va uni qo‘ling bilan yozmagansan. Aks holda, botil ahli shubhaga tushgan bo‘lardi» (Ankabut, 48);

  2. Ibrohim va Ismoil (a.s.)ning asrlar avvalgi duosi:

    Ka’ba devorlarini barpo etayotib, Ibrohim va Ismoil (a.s.) Yaratganga shunday iltijo qilishgan edi: «Parvardigoro, ularga o‘zlaridan bo‘lgan bir payg‘ambar yubor». Oradan asrlar o‘tib, Alloh taolo bu duoning ijobatini xuddi shu so‘zlar bilan nozil qildi: «U savodsizlar orasiga o‘zlaridan bo‘lgan payg‘ambarni yuborgan Zotdir»;

  3. Arab tilining tengsiz qudrati:

    Arablar so‘z san’ati, nazm va notiqlikka cheksiz darajada berilgan, she’riyat bilan g‘ururlanadigan xalq edi. Qur’on ularga aynan ular eng kuchli bo‘lgan soha — so‘z orqali murojaat qilib, balog‘at mo‘jizasini ko‘rsatdi. Solishtirish uchun: bugungi kunda ingliz kitobxoni 1400 yil avval yozilgan o‘z tilidagi she’rni tarjimonsiz tushuna olmaydi, ammo arab tili Qur’on tufayli 14 asrdan buyon o‘z shaklini yo‘qotmasdan mukammal saqlanib kelmoqda;

  4. Makkaning geosiyosiy va strategik o‘rni:

    Makka qadimdan butun Arabistonning markaziy savdo va ziyorat chorrahasi bo‘lgan. Har yili haj mavsumida bu yerga barcha qabilalar jamlanardi. Rasululloh (s.a.v.) aynan shu imkoniyatdan foydalanib, qabilalarni bir-bir aylanib chiqqanlar. Bu strategik markaz tufayli bir asrga yetmas vaqt ichida bu ta’limot Ispaniya sarhadlaridan to Xitoy chegaralarigacha shiddat bilan yoyildi.

Hikmat: Nur qorong‘ilikda eng uzoqqa taraladi

Alloh taolo O‘z risolatini kimga omonat qilishni eng yaxshi biluvchi Zotdir. U O‘z ilohiy nurini yer yuzining eng dabdabali shohona saroylarida emas, balki eng qorong‘i va chekka sahrosida yoqdi. Zero, mutlaq qorong‘ilik ichida porlagan nur eng uzoq masofalargacha ko‘rinadi.

Islom tarixiMuhammad (s.a.v.)Qur’oni KarimMakka
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni Makka shahri yaqinida husiylar dronini urib tushirdiSaudiya Arabistoni Makka shahri yaqinida husiylar dronini urib tushirdi30 oktabr 20:20Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)Makkada “qizil” xavf darajasi: Ka’ba atrofida jala ostida tavof davom etmoqda (video)27 oktabr 10:11Makkadagi voqea: Bangladeshlik er-xotinlar haqida yangi ma’lumotlar tarqaldiMakkadagi voqea: Bangladeshlik er-xotinlar haqida yangi ma’lumotlar tarqaldi22 oktabr 14:34Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!Ka'bani tushida ko'rgan daun sindromli, 14 yoshli Huma Umra uchun pul yig'ib barchani e'tiborida!15 avgust 17:32Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdi11 avgust 23:19Yaqin Sharqda sensatsiya: Turkiya, Saudiya va Pokiston «Musulmon NATO»sini tuzdi!Yaqin Sharqda sensatsiya: Turkiya, Saudiya va Pokiston «Musulmon NATO»sini tuzdi!7 avgust 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi