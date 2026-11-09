Quvvat olayotgan telefon 46 yoshli ayolning o‘limiga sabab bo‘ldi

·64·Dunyo
Quvvat olayotgan telefon 46 yoshli ayolning o‘limiga sabab bo‘ldi

Rossiyaning Yekaterinburg shahrida tunda quvvatlashga qo‘yilgan telefonning akkumulatori yonib ketishi oqibatida 46 yoshli ayol vafot etdi. Hodisa 8 noyabr kuni ko‘p qavatli turar joylardan birida yuz bergan.

Aniqlanishicha, ayol uxlab yotgan vaqtda quvvat olayotgan smartfonning akkumulatori o‘z-o‘zidan alanga olgan. Yong‘in oqibatida xona tutunga to‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ayol is gazi va yonish jarayonida ajralgan zaharli tutundan nafas olishi oqibatida halok bo‘lgan.

Favqulodda vaziyatlar xizmati ma’lumotiga ko‘ra, yong‘in to‘rtinchi qavatdagi xonada sodir bo‘lgan va 4 kvadrat metr maydonni qamrab olgan. Voqea joyiga 11 nafar qutqaruvchi va to‘rtta maxsus texnika yuborilgan. Biroq ular yetib kelguniga qadar olov o‘z-o‘zidan o‘chgan, ayolning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Mutaxassislar telefon va boshqa elektron qurilmalarni ko‘rpa-to‘shak, yostiq yoki kiyim ustida quvvatlamaslikni tavsiya qiladi. Chunki yumshoq yuzalar qurilmadan issiqlik chiqishini qiyinlashtirib, uning qizib ketishiga va yong‘in xavfining ortishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, shikastlangan kabel va sifatsiz quvvatlagichlardan foydalanmaslik lozim.

Yekaterinburgsmartfon yong‘iniyong‘in xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdiRossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdi26 oktabr 13:08Dmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindiDmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindi13 oktabr 06:57WBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqdaWBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqda8 oktabr 22:01Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdiGolovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi30 sentabr 07:46UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi6 iyun 20:31Telefon orqali tarixdagi ilk suhbat qanday kechgan?Telefon orqali tarixdagi ilk suhbat qanday kechgan?10 oktabr 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi