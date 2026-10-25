Albaniyada ommaviy g‘alayon: Ko‘chalarda tutun va olov, politsiya kuch ishlatishga majbur bo‘ldi

·58·Dunyo
Albaniyada ommaviy g‘alayon: Ko‘chalarda tutun va olov, politsiya kuch ishlatishga majbur bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Albaniya poytaxti Tirana shahrida minglab fuqarolar korrupsiya va iqtisodiy qiyinchiliklarga qarshi norozilik bildirib, Bosh vazir Edi Rama hukumatining iste'fosini talab qilmoqda.
  • Namoyishchilar va huquq-tartibot organlari o'rtasida yuz bergan shiddatli to'qnashuvlar oqibatida hukumat binolari oldida olov va tutunli vaziyat yuzaga keldi.
  • Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqinli granatalar va suv sepgich texnikalarni ishga soldi.

Yevropada ijtimoiy keskinlikning yangi o‘chog‘i paydo bo‘ldi: Albaniya poytaxti Tirana shahrida minglab fuqarolar korrupsiya, iqtisodiy qiyinchiliklar va amaldagi hukumat siyosatiga qarshi keng ko‘lamli norozilik namoyishlarini boshladi.

Namoyishchilarning asosiy talabi — Bosh vazir Edi Rama hukumatining zudlik bilan iste’foga chiqishi hisoblanadi. Bosh vazirlik qarorgohi va markaziy davlat idoralari oldida vaziyat nazoratdan chiqib, namoyishchilar hamda huquq-tartibot organlari o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri shiddatli to‘qnashuvlar qayd etildi.

Olov, pirotexnika va tutun: Poytaxt markazidagi to‘qnashuv tafsilotlari

Tarqalgan foto va video kadrlardan ko‘rinib turibdiki, namoyishlar tinch aksiya doirasidan chiqib, keskin harakatlar bosqichiga o‘tgan:

  • Feyerverk va pirotexnika zarbalari: Namoyishchilar maxsus qurilmalardan politsiya saflari va ma’muriy binolar tomon raketalar, kuchli pirotexnika hamda yonuvchi moddalarni otgan;

  • Olov va tutun pardasi: Hukumat binolari atrofi quyuq tutun va alanga ichida qolgan bo‘lib, olomon xavfsizlik to‘siqlarini yorib o‘tishga urinmoqda;

  • Politsiyaning qarshi hujumi: Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish maqsadida ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqinli granatalar va suv sepgich texnikalarni ishga soldi.

Norozilikning tub sababi nimada?

Albaniya jamoatchiligi orasida uzoq vaqtdan beri yig‘ilib qolgan ijtimoiy norozilik ochiq namoyishlarga aylandi:

  • Yuqori bo‘g‘indagi korrupsiya: Muxolifat va aholi vakillari hukumatni tizimli korrupsiya, davlat xaridlarini talon-toroj qilish hamda monopoliyada ayblamoqda;

  • Bosh vazirga nisbatan bosim: Hukumat rahbari Edi Ramaning uzoq yillik boshqaruvi va so‘nggi siyosiy mojarolar aholining sabr kosasini to‘ldirdi;

  • Vaziyatning keskinlashish xavfi: Muxolifat yetakchilari norozilik harakatlari to‘xtamasligini, aksincha, hukumat iste’foga chiqmaguncha poytaxt va boshqa hududlarda namoyishlar kuchaytirilishini bildirmoqda.

AlbaniyaTiranaEdi Ramanorozilik namoyishlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)16 iyun 18:03Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)16 iyun 17:45Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiAlbaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi16 iyun 16:21Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiParvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardi21 sentabr 18:59Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldi13 iyul 11:02Janubiy Koreyada jinoyatlarni kamaytirish uchun gologramma politsiyachilar paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada jinoyatlarni kamaytirish uchun gologramma politsiyachilar paydo bo‘ldi23 oktabr 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi