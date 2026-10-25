Albaniyada ommaviy g‘alayon: Ko‘chalarda tutun va olov, politsiya kuch ishlatishga majbur bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Albaniya poytaxti Tirana shahrida minglab fuqarolar korrupsiya va iqtisodiy qiyinchiliklarga qarshi norozilik bildirib, Bosh vazir Edi Rama hukumatining iste'fosini talab qilmoqda.
- Namoyishchilar va huquq-tartibot organlari o'rtasida yuz bergan shiddatli to'qnashuvlar oqibatida hukumat binolari oldida olov va tutunli vaziyat yuzaga keldi.
- Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqinli granatalar va suv sepgich texnikalarni ishga soldi.
Yevropada ijtimoiy keskinlikning yangi o‘chog‘i paydo bo‘ldi: Albaniya poytaxti Tirana shahrida minglab fuqarolar korrupsiya, iqtisodiy qiyinchiliklar va amaldagi hukumat siyosatiga qarshi keng ko‘lamli norozilik namoyishlarini boshladi.
Namoyishchilarning asosiy talabi — Bosh vazir Edi Rama hukumatining zudlik bilan iste’foga chiqishi hisoblanadi. Bosh vazirlik qarorgohi va markaziy davlat idoralari oldida vaziyat nazoratdan chiqib, namoyishchilar hamda huquq-tartibot organlari o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri shiddatli to‘qnashuvlar qayd etildi.
Olov, pirotexnika va tutun: Poytaxt markazidagi to‘qnashuv tafsilotlari
Tarqalgan foto va video kadrlardan ko‘rinib turibdiki, namoyishlar tinch aksiya doirasidan chiqib, keskin harakatlar bosqichiga o‘tgan:
Feyerverk va pirotexnika zarbalari: Namoyishchilar maxsus qurilmalardan politsiya saflari va ma’muriy binolar tomon raketalar, kuchli pirotexnika hamda yonuvchi moddalarni otgan;
Olov va tutun pardasi: Hukumat binolari atrofi quyuq tutun va alanga ichida qolgan bo‘lib, olomon xavfsizlik to‘siqlarini yorib o‘tishga urinmoqda;
Politsiyaning qarshi hujumi: Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish maqsadida ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqinli granatalar va suv sepgich texnikalarni ishga soldi.
Norozilikning tub sababi nimada?
Albaniya jamoatchiligi orasida uzoq vaqtdan beri yig‘ilib qolgan ijtimoiy norozilik ochiq namoyishlarga aylandi:
Yuqori bo‘g‘indagi korrupsiya: Muxolifat va aholi vakillari hukumatni tizimli korrupsiya, davlat xaridlarini talon-toroj qilish hamda monopoliyada ayblamoqda;
Bosh vazirga nisbatan bosim: Hukumat rahbari Edi Ramaning uzoq yillik boshqaruvi va so‘nggi siyosiy mojarolar aholining sabr kosasini to‘ldirdi;
Vaziyatning keskinlashish xavfi: Muxolifat yetakchilari norozilik harakatlari to‘xtamasligini, aksincha, hukumat iste’foga chiqmaguncha poytaxt va boshqa hududlarda namoyishlar kuchaytirilishini bildirmoqda.
Izohlar 0
…