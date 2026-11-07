Temir yo‘ldagi dahshatli yong‘in: 4 ta vagon kulga aylangan poyezd halokati tafsilotlari

·85·Dunyo
Temir yo‘ldagi dahshatli yong‘in: 4 ta vagon kulga aylangan poyezd halokati tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning Panjob shtatida Amritsardan Nyu-Jalpayguri tomon harakatlanayotgan «Karmabxumi ekspress» poyezdining 4 ta vagonida yirik yong‘in sodir bo‘ldi.
  • Sarai Banjara stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada qurbonlar va jiddiy jarohat olganlar qayd etilmadi.
  • Mashinist va poyezd xodimlari favqulodda tormoz tizimini ishga tushirib, yonayotgan vagonlarni tarkibdan ajratib olish orqali katta fojianing oldini olishdi.

Hindistonning Panjob shtatida dahshatli temir yo‘l hodisasi qayd etildi. Amritsardan Nyu-Jalpayguri tomon harakatlanayotgan «Karmabxumi ekspress» (Karmabhoomi Express) yo‘lovchi poyezdining naqd 4 ta vagonida kutilmaganda yirik yong‘in kelib chiqdi. Favqulodda hodisa Sarai Banjara temir yo‘l stansiyasi yaqinida yuz bergan.

Alanga bir zumda tarqalib, quyuq qora tutun vagonlarni qamrab olishi ortidan poyezd ichida vahima ko‘tarilgan bo‘lsa-da, baxtli tasodif va tezkor choralar tufayli qurbonlar qayd etilmadi.

Harakatlanayotgan poyezddan sakrash: Qutqaruv va vahima onlari

Hodisa guvohlari va rasmiy manbalar dahshatli tunga aylangan safar tafsilotlarini oshkor qildi:

  • Vahima va xavfli sakrashlar: Olov va zaharli tutun tezlik bilan qo‘shni vagonlarga yoyilgani sababli, vagonlarda bo‘lgan yo‘lovchilar orasida kuchli xaos boshlangan. Halokat signali chalinib, poyezd to‘liq to‘xtagunga qadar ayrim yo‘lovchilar jon saqlash ilinjida harakatlanayotgan tarkibdan pastga — temir yo‘l chetlariga sakrashga majbur bo‘lgan;

  • Qurbonlar yo‘q: Dastlabki rasmiy bayonotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida hech kim halok bo‘lmagan va jiddiy jarohat olmagan. Bu mutasaddilar tomonidan chinakam mo‘jiza sifatida baholanmoqda.

Mashinistning jasorati: Katta fojianing oldi qanday olindi?

Katta talafot va yuzlab qurbonlarning oldini olishda poyezd xodimlarining sovuqqonligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi:

  • Favqulodda tormoz: Vaziyatni darhol payqagan mashinist va poyezd kuzatuvchisi favqulodda tormoz tizimini ishga tushirib, eshelonni keskin to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan;

  • Vagonlarni ajratib tashlash: Olov butun poyezd bo‘ylab yoyilib ketmasligi uchun xodimlar zudlik bilan yonayotgan 4 ta vagonni tarkibning qolgan sog‘lom qismidan ajratib (uzib) qo‘yishgan. Bu esa boshqa vagonlardagi yuzlab yo‘lovchilar hayotini asrab qoldi.

Yong‘inga nima sabab bo‘ldi?

Voqea joyiga zudlik bilan o‘t o‘chiruvchilar brigadasi, qutqaruv guruhlari hamda maxsus tibbiy yordam poyezdi yetib keldi:

  • Dastlabki taxmin: Temir yo‘l rasmiylari yong‘inga vagonlarning elektr tizimidagi qisqa tutashuv (korotkoye zamikaniye) sabab bo‘lganini taxmin qilmoqda;

  • Tekshiruvlar boshlandi: Alanga to‘liq bartaraf etilgan bo‘lib, hodisaning aniq omillarini o‘rganish maqsadida maxsus komissiya tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda;

  • Qo‘shimcha poyezd: Yong‘indan omon qolgan va manziliga yetib bora olmagan yo‘lovchilar uchun temir yo‘l kompaniyasi tomonidan qo‘shimcha maxsus poyezd ajratilib, ular o‘z manzillariga jo‘natildi.

Karmabxumi ekspressPanjobAmritsartemir yo‘l yong‘ini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiRajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildi18 avgust 00:07Rossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdiRossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdi26 oktabr 13:08Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?12 sentabr 17:27Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)14 oktabr 09:59Mahbuslar tashilayotgan poyezd vagonida xodim halok bo‘ldiMahbuslar tashilayotgan poyezd vagonida xodim halok bo‘ldi3 oktabr 20:20Pokistonda poyezd portlashi 47 kishining hayotiga zomin bo‘ldiPokistonda poyezd portlashi 47 kishining hayotiga zomin bo‘ldi25 may 16:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi