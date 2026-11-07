Temir yo‘ldagi dahshatli yong‘in: 4 ta vagon kulga aylangan poyezd halokati tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning Panjob shtatida Amritsardan Nyu-Jalpayguri tomon harakatlanayotgan «Karmabxumi ekspress» poyezdining 4 ta vagonida yirik yong‘in sodir bo‘ldi.
- Sarai Banjara stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada qurbonlar va jiddiy jarohat olganlar qayd etilmadi.
- Mashinist va poyezd xodimlari favqulodda tormoz tizimini ishga tushirib, yonayotgan vagonlarni tarkibdan ajratib olish orqali katta fojianing oldini olishdi.
Hindistonning Panjob shtatida dahshatli temir yo‘l hodisasi qayd etildi. Amritsardan Nyu-Jalpayguri tomon harakatlanayotgan «Karmabxumi ekspress» (Karmabhoomi Express) yo‘lovchi poyezdining naqd 4 ta vagonida kutilmaganda yirik yong‘in kelib chiqdi. Favqulodda hodisa Sarai Banjara temir yo‘l stansiyasi yaqinida yuz bergan.
Alanga bir zumda tarqalib, quyuq qora tutun vagonlarni qamrab olishi ortidan poyezd ichida vahima ko‘tarilgan bo‘lsa-da, baxtli tasodif va tezkor choralar tufayli qurbonlar qayd etilmadi.
Harakatlanayotgan poyezddan sakrash: Qutqaruv va vahima onlari
Hodisa guvohlari va rasmiy manbalar dahshatli tunga aylangan safar tafsilotlarini oshkor qildi:
Vahima va xavfli sakrashlar: Olov va zaharli tutun tezlik bilan qo‘shni vagonlarga yoyilgani sababli, vagonlarda bo‘lgan yo‘lovchilar orasida kuchli xaos boshlangan. Halokat signali chalinib, poyezd to‘liq to‘xtagunga qadar ayrim yo‘lovchilar jon saqlash ilinjida harakatlanayotgan tarkibdan pastga — temir yo‘l chetlariga sakrashga majbur bo‘lgan;
Qurbonlar yo‘q: Dastlabki rasmiy bayonotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida hech kim halok bo‘lmagan va jiddiy jarohat olmagan. Bu mutasaddilar tomonidan chinakam mo‘jiza sifatida baholanmoqda.
Mashinistning jasorati: Katta fojianing oldi qanday olindi?
Katta talafot va yuzlab qurbonlarning oldini olishda poyezd xodimlarining sovuqqonligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi:
Favqulodda tormoz: Vaziyatni darhol payqagan mashinist va poyezd kuzatuvchisi favqulodda tormoz tizimini ishga tushirib, eshelonni keskin to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan;
Vagonlarni ajratib tashlash: Olov butun poyezd bo‘ylab yoyilib ketmasligi uchun xodimlar zudlik bilan yonayotgan 4 ta vagonni tarkibning qolgan sog‘lom qismidan ajratib (uzib) qo‘yishgan. Bu esa boshqa vagonlardagi yuzlab yo‘lovchilar hayotini asrab qoldi.
Yong‘inga nima sabab bo‘ldi?
Voqea joyiga zudlik bilan o‘t o‘chiruvchilar brigadasi, qutqaruv guruhlari hamda maxsus tibbiy yordam poyezdi yetib keldi:
Dastlabki taxmin: Temir yo‘l rasmiylari yong‘inga vagonlarning elektr tizimidagi qisqa tutashuv (korotkoye zamikaniye) sabab bo‘lganini taxmin qilmoqda;
Tekshiruvlar boshlandi: Alanga to‘liq bartaraf etilgan bo‘lib, hodisaning aniq omillarini o‘rganish maqsadida maxsus komissiya tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda;
Qo‘shimcha poyezd: Yong‘indan omon qolgan va manziliga yetib bora olmagan yo‘lovchilar uchun temir yo‘l kompaniyasi tomonidan qo‘shimcha maxsus poyezd ajratilib, ular o‘z manzillariga jo‘natildi.
Izohlar 0
…