Prezident: Ijara puli to‘liq to‘lab beriladi, iqtidorlilar 2-kursdan grantga o‘tkaziladi

·1·O‘zbekiston
Prezident: Ijara puli to‘liq to‘lab beriladi, iqtidorlilar 2-kursdan grantga o‘tkaziladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda talabalarning turar-joy ijara to‘lovlari davlat tomonidan to‘liq qoplab berilishi va iqtidorli yoshlar uchun grantga o‘tish imkoniyati yaratilishi belgilandi.
  • Prezident Shavkat Mirziyoyevning qayd etishicha, o‘qish va ishni yaxshi o‘zlashtirgan talabalar ikkinchi kursdan boshlab ta’limni davlat granti asosida davom ettirishlari mumkin bo‘ladi.

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari talabalarini ijtimoiy va moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan muhim o‘zgarishlar ma’lum qilindi.

Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashuv va ta’lim masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishda talabalarning yashash sharoitlarini yaxshilash hamda mehnatsevar, intiluvchan yoshlarni rag‘batlantirish bo‘yicha yangi mexanizmlarni e’lon qildi. Unga ko‘ra, talabalarning turar-joy ijara to‘lovlari davlat tomonidan 100 foiz qoplab berilishi belgilanmoqda.

Ikkinchi kursdan grant: Kimlar bepul ta’lim olish huquqiga ega bo‘ladi?

Eng katta yangiliklardan biri — kontrakt asosida o‘qiyotgan iqtidorli va faol talabalar uchun davlat grantiga o‘tish imkoniyati yaratilishidir:

  • Ish va o‘qish uyg‘unligi: «O‘qishni ham, ishni ham yaxshi o‘zlashtirgan talabalar 2-kursdan boshlab ta’limni davlat granti asosida davom ettiradi», — deya alohida ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev;

  • Adolatli rag‘bat: Mazkur tizim o‘z ustida ishlayotgan, nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog‘lab, o‘z sohasida mehnat qilayotgan yoshlarning kontrakt to‘lovidan ozod etilishini ta’minlaydi;

  • Iqtidorlilarni saralash: Talabalarning akademik ko‘rsatkichlari va amaliy faoliyati baholanib, munosib deb topilganlar davlat buyurtmasi asosida o‘qishini davom ettiradi.

100 foizlik ijara qoplamasi: Talabalar va oilalar budjetiga yengillik

Ko‘p yillardan beri viloyatlardan kelib poytaxt va yirik shaharlarda tahsil olayotgan yoshlarning asosiy muammosi bo‘lgan turar-joy masalasi tubdan hal etiladi:

  • Moliyaviy yukning kamayishi: Ijara xarajatlarining 100 foiz davlat budjeti tomonidan qoplab berilishi talabalar va ularning ota-onalari yelkasidagi ulkan moddiy bosimni sezilarli darajada yengillashtiradi;

  • Ta’limga to‘liq e’tibor: Uy-joy xarajatlaridan xalos bo‘lgan yoshlar bor e’tiborini ilm olishga, kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga va innovatsion loyihalarga qarata oladi.

Yangi tartibning joriy etilishi oliy ta’lim tizimida raqobat muhitini kuchaytirish bilan birga, yosh mutaxassislarning mehnat bozoriga erta integratsiyalashuviga turtki beradi.

Shavkat MirziyoyevOliy ta’limDavlat grantiTalabalar ijara to‘lovi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...27 iyul 15:592000 dollardan yuqori maosh va yangi davlat mukofoti: Prezident pedagoglar bilan uchrashdi2000 dollardan yuqori maosh va yangi davlat mukofoti: Prezident pedagoglar bilan uchrashdi1 oktabr 16:34O‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildiO‘zbekiston Eronga rasmiy norozilik notasi topshirdi va postlarni o‘chirishni talab qildiBugun 09:05O‘zbekistonda paxta xirmoni 4,6 mln tonnadan oshdi: Rejani bajargan va oqsagan hududlarO‘zbekistonda paxta xirmoni 4,6 mln tonnadan oshdi: Rejani bajargan va oqsagan hududlarKecha 17:22O‘zbekistonda elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga tenglashtirildiO‘zbekistonda elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga tenglashtirildiKecha 08:09Toshkent viloyatidan poytaxt markaziga 3 ta yangi avtobus yo‘nalishi yo‘lga qo‘yiladiToshkent viloyatidan poytaxt markaziga 3 ta yangi avtobus yo‘nalishi yo‘lga qo‘yiladi23 oktabr 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?