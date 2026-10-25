Prezident: Ijara puli to‘liq to‘lab beriladi, iqtidorlilar 2-kursdan grantga o‘tkaziladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda talabalarning turar-joy ijara to‘lovlari davlat tomonidan to‘liq qoplab berilishi va iqtidorli yoshlar uchun grantga o‘tish imkoniyati yaratilishi belgilandi.
- Prezident Shavkat Mirziyoyevning qayd etishicha, o‘qish va ishni yaxshi o‘zlashtirgan talabalar ikkinchi kursdan boshlab ta’limni davlat granti asosida davom ettirishlari mumkin bo‘ladi.
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari talabalarini ijtimoiy va moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan muhim o‘zgarishlar ma’lum qilindi.
Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashuv va ta’lim masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishda talabalarning yashash sharoitlarini yaxshilash hamda mehnatsevar, intiluvchan yoshlarni rag‘batlantirish bo‘yicha yangi mexanizmlarni e’lon qildi. Unga ko‘ra, talabalarning turar-joy ijara to‘lovlari davlat tomonidan 100 foiz qoplab berilishi belgilanmoqda.
Ikkinchi kursdan grant: Kimlar bepul ta’lim olish huquqiga ega bo‘ladi?
Eng katta yangiliklardan biri — kontrakt asosida o‘qiyotgan iqtidorli va faol talabalar uchun davlat grantiga o‘tish imkoniyati yaratilishidir:
Ish va o‘qish uyg‘unligi: «O‘qishni ham, ishni ham yaxshi o‘zlashtirgan talabalar 2-kursdan boshlab ta’limni davlat granti asosida davom ettiradi», — deya alohida ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev;
Adolatli rag‘bat: Mazkur tizim o‘z ustida ishlayotgan, nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog‘lab, o‘z sohasida mehnat qilayotgan yoshlarning kontrakt to‘lovidan ozod etilishini ta’minlaydi;
Iqtidorlilarni saralash: Talabalarning akademik ko‘rsatkichlari va amaliy faoliyati baholanib, munosib deb topilganlar davlat buyurtmasi asosida o‘qishini davom ettiradi.
100 foizlik ijara qoplamasi: Talabalar va oilalar budjetiga yengillik
Ko‘p yillardan beri viloyatlardan kelib poytaxt va yirik shaharlarda tahsil olayotgan yoshlarning asosiy muammosi bo‘lgan turar-joy masalasi tubdan hal etiladi:
Moliyaviy yukning kamayishi: Ijara xarajatlarining 100 foiz davlat budjeti tomonidan qoplab berilishi talabalar va ularning ota-onalari yelkasidagi ulkan moddiy bosimni sezilarli darajada yengillashtiradi;
Ta’limga to‘liq e’tibor: Uy-joy xarajatlaridan xalos bo‘lgan yoshlar bor e’tiborini ilm olishga, kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga va innovatsion loyihalarga qarata oladi.
Yangi tartibning joriy etilishi oliy ta’lim tizimida raqobat muhitini kuchaytirish bilan birga, yosh mutaxassislarning mehnat bozoriga erta integratsiyalashuviga turtki beradi.
Izohlar 0
…