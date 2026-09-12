Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)
O‘zbekistonda oliy ta’lim muhitini raqamlashtirish, yoshlar xavfsizligini eng zamonaviy texnologiyalar yordamida ta’minlash va talabalar turar joylarini boshqarishda yangi davr boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumanidagi «Yoshlik» talabalar shaharchasi hokimligi binosida tashkil etilgan zamonaviy vaziyatlar markazi faoliyati bilan bevosita tanishdi. Umumiy qiymati 33 milliard so‘mni tashkil etgan mazkur innovatsion loyiha 41 ta talabalar yotoqxonasini yagona monitoring tizimiga ulab, 75 ming nafarga yaqin talabaning, shu jumladan, yotoqxonada istiqomat qiluvchi 17,5 ming nafar yigit-qizning xavfsizligi, davomati va ijtimoiy muhitini real vaqt (onlayn) rejimida nazorat qilish imkonini yaratdi. Davlatimiz rahbari ushbu raqamli nazorat tajribasini butun respublika oliy ta’lim muassasalari va yotoqxonalariga to‘liq tatbiq etish bo‘yicha qat’iy ko‘rsatma berdi. Xo‘sh, 17 ta axborot tizimi birlashgan ushbu markaz qanday ishlaydi, sun’iy intellekt va kameralar davomatni qanday kuzatadi hamda binoda talabalar uchun yana qanday yangi imkoniyatlar ochildi?
33 milliard so‘mlik innovatsiya: «Yoshlik» shaharchasidagi markaz qanday yaratildi?
Davlat rahbarining shu yil 5 yanvardagi mahallalarda xavfsiz muhit yaratish bo‘yicha qarori ijrosi doirasida ushbu keng qamrovli raqamli loyiha hayotga tatbiq etildi:
Binoning mukammal yangilanishi: 2024 yilda qad rostlagan, umumiy maydoni 1 ming 368 kvadrat metr bo‘lgan «Yoshlik» shaharchasi hokimligi binosini mukammal ta’mirlash, zamonaviy uskunalar bilan jihozlash va obodonlashtirishga 33 milliard so‘m mablag‘ ajratildi;
Ko‘p funksiyali yoshlar markazi: Yangilangan binoda faqatgina kuzatuv markazi emas, balki yoshlarning o‘z loyihalari ustida ishlashi uchun maxsus startap xonasi, boy ma’naviy merosni aks ettiruvchi oliy ta’lim tarixi muzeyi, Yoshlar ishlari agentligining tuman bo‘limi hamda xotin-qizlar tadbirkorligi markazi joylashtirildi;
Zamonaviy boshqaruv shtabi: Binoda talabalar muammolarini bir joyda, ortiqcha byurokratiyasiz hal etadigan yaxlit infratuzilma shakllantirildi.
17 ta tizim integratsiyasi: 41 ta yotoqxona va 75 ming talaba raqamli nazoratda
Vaziyatlar markazi poytaxtning eng yirik talabalar hududida mutlaq xavfsizlikni ta’minlash uchun ulkan raqamli qudratga ega:
Yotoqxonalarning to‘liq qamrovi: Markaz shaharchadagi 41 ta talabalar yotoqxonasi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘langan bo‘lib, u yerda yashovchi 17,5 ming nafar talabaning kirib-chiqishi va hududdagi hayotini nazorat qiladi;
75 ming talaba hayoti tahlilda: Shaharchada tahsil olayotgan jami 75 mingga yaqin yoshlarning kundalik harakati, ijtimoiy holati va davomati real vaqt rejimida monitoring qilinadi;
17 ta axborot bazasi bir platformada: Markaz turli davlat va ichki idoralarga tegishli 17 ta axborot tizimi bilan integratsiya qilingan — bu ma’lumotlarni bir lahzada tahlil qilish, shubhali vaziyatlarni erta aniqlash va tezkor chora ko‘rish imkonini beradi;
Huquqbuzarliklarning oldini olish: Yotoqxonalar va tutash hududlarda nazorat kuchaytirilishi natijasida yoshlar o‘rtasidagi noxush holatlar va jinoyatchilikning oldi keskin olinadi.
«Butun respublikaga tatbiq etilsin!»: Prezidentdan strategik topshiriqlar
Davlatimiz rahbari markaz faoliyati taqdimoti bilan tanishar ekan, raqamli nazorat shunchaki kuzatuv emas, balki yoshlar muammolarini eshitish quroli bo‘lishi kerakligini uqtirdi:
Yoshlar muammolariga tezkor yechim: Prezident ushbu platforma orqali talabalarning yashash sharoiti, moddiy va ma’naviy qiyinchiliklarini oldindan sezib, ularni o‘ylantirayotgan masalalarni zudlik bilan hal qilish zarurligini bildirdi;
Tajribani butun O‘zbekiston bo‘ylab yoyish: Davlatimiz rahbari «Yoshlik» talabalar shaharchasida yo‘lga qo‘yilgan ushbu tizimni namuna sifatida qabul qilib, respublikaning barcha viloyatlaridagi talabalar turar joylarida ham tez fursatda ishga tushirish bo‘yicha mutasaddilarga topshiriq berdi;
Ota-onalar xotirjamligi kafolati: Farzandini poytaxtga o‘qishga yuborgan minglab oilalar uchun bunday raqamli xavfsizlik tizimi farzandlarining tinch-omon tahsil olishini ta’minlaydigan muhim ishonch vositasiga aylanadi.
«Yoshlik» talabalar shaharchasidagi vaziyatlar markazi ta’lim muassasalari xavfsizligini ta’minlashda yangi milliy standartni o‘rnatdi va O‘zbekiston oliy ta’limida inson manfaati hamda raqamli nazorat mushtarakligini namoyish etdi.
Sizningcha, talabalar yotoqxonalarida vaziyatlar markazi orqali raqamli nazorat va davomat tizimining o‘rnatilishi talabalar intizomi va xavfsizligini qanchalik oshiradi? Bu tajribaning butun respublika bo‘ylab oliygohlarda qo‘llanilishi ota-onalarning xotirjamligiga xizmat qiladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ta’lim sohasidagi ushbu ilg‘or yangilanish tahlilini barcha talabalar hamda ota-onalarga ulashing!
…