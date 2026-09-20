Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!

·22·O‘zbekiston
Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026/2027-o‘quv yili uchun oliy ta’lim muassasalarida kontrakt to‘lovlari va talabalar safini rasmiylashtirish muddati 15 oktyabrgacha uzaytirildi.
  • Ushbu muddatga qadar bazaviy kontrakt uchun yillik qiymatning kamida 25 foizi, «super-kontrakt» uchun esa kamida 50 foizi to‘lanishi lozim.
  • Bu imkoniyatdan bakalavriat va magistraturaga qabul qilinganlar, o‘qishini ko‘chirgan yoki qayta tiklagan talabalar foydalana oladi.

O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar hamda talabalik safiga tavsiya etilgan abituriyentlar uchun muhim yangilik e’lon qilindi. 2026/2027-o‘quv yili uchun oliy ta’lim tashkilotlarida kontrakt to‘lovlarini amalga oshirish va talabalar safiga qabul qilishni rasmiylashtirish muddati 15 oktyabrga qadar (shu kuni ham) rasman uzaytirildi. Ushbu qaror ta’lim oluvchilarning oilalariga moliyaviy yengillik yaratish, to‘lov mablag‘larini to‘liq yig‘ish va ta’lim kreditlarini rasmiylashtirish uchun qo‘shimcha imkoniyat taqdim etdi.

Tasdiqlangan talablarga ko‘ra, 15 oktyabrga qadar bazaviy to‘lov-kontrakt bo‘yicha yillik qiymatning kamida 25 foizi, tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt («super-kontrakt») bo‘yicha esa kamida 50 foizi to‘lanishi lozim. Bu tartib bakalavriat va magistraturaga qabul qilinganlardan tortib, o‘qishini ko‘chirgan yoki qayta tiklagan talabalargacha taalluqlidir. Xo‘sh, kimlar ushbu imtiyozli muddatdan foydalana oladi, belgilangan foizlarni to‘lash tartibi qanday va nega muddatni oxirgi kungacha surmaslik zarur?

«15 oktyabr — so‘nggi muddat va to‘lov foizlari»: Asosiy qoidalar

2026/2027-o‘quv yili uchun kontrakt to‘lash jarayonining muhim shartlari:

  • So‘nggi to‘lov kuni: Barcha to‘lov va rasmiylashtirish jarayonlari 15 oktyabr kuni ham qabul qilinadi va shu sana bilan yakunlanadi;

  • Bazaviy to‘lov-kontrakt me’yori: Yillik belgilangan kontrakt summasining kamida 25 foizi bank orqali to‘lanishi shart;

  • Tabaqalashtirilgan kontrakt («super-kontrakt»): Ushbu toifadagi talabalar yillik qiymatning kamida 50 foizini to‘lashlari talab etiladi;

  • Buyruq chiqarilishi: Belgilangan miqdordagi to‘lov amalga oshirilgandan so‘nggina talabaning o‘qishga qabul qilinishi to‘liq rasmiylashtiriladi;

  • Bank amaliyotlari: Tizimda ortiqcha yuklama va kechikishlar bo‘lmasligi uchun to‘lovlarni oxirgi kunlarga qoldirmasdan o‘tkazish tavsiya etiladi.

Kontrakt to‘lovi uzaytirilgan talabalar toifasi va to‘lov talablari

Oliy ta’lim tashkilotlarida to‘lovlarni amalga oshirish mezonlari:

Talabalar toifasi

Kontrakt turi

Minimal to‘lov miqdori

So‘nggi muddat

Bakalavriatga tavsiya etilganlar

Bazaviy kontrakt

Kamida 25 foiz

15 oktyabrgacha (shu kuni ham)

Magistraturaga qabul qilinganlar

Bazaviy kontrakt

Kamida 25 foiz

15 oktyabrgacha (shu kuni ham)

Tabaqalashtirilgan kontrakt («super»)

Tabaqalashtirilgan

Kamida 50 foiz

15 oktyabrgacha (shu kuni ham)

O‘qishini ko‘chirgan yoki ko‘chirib tiklaganlar

Bazaviy kontrakt

Kamida 25 foiz

15 oktyabrgacha (shu kuni ham)

O‘qishga qayta tiklangan talabalar

Bazaviy kontrakt

Kamida 25 foiz

15 oktyabrgacha (shu kuni ham)

Ijtimoiy va iqtisodiy tahlil: Ekspertlar muddatning uzaytirilishi haqida

Ta’lim sohasi mutaxassislari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:

  • Oilaviy budjetga yengillik: Muddatning oktyabr o‘rtalarigacha cho‘zilishi talabalar oilalariga daromadlarni to‘g‘ri taqsimlash va mablag‘ni shoshilmasdan jamg‘arish imkonini beradi;

  • Ta’lim kreditlari integratsiyasi: Tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan ta’lim kreditlari hujjatlarini rasmiylashtirish vaqt talab etgani sababli, ushbu muddat talabaning o‘qishdan chetlatilib qolmasligini ta’minlaydi;

  • Moliyaviy intizom va 25-50% talabi: Kontraktning ma’lum qismini oldindan to‘lash tartibi oliygohlar faoliyatining moliyaviy barqarorligini kafolatlaydi;

  • Chek va to‘lov qog‘ozlari: To‘lovni to‘laganlik haqidagi chek yoki bank hujjatlarini dekanat va buxgalteriyaga o‘z vaqtida taqdim etish turli tushunmovchiliklarning oldini oladi.

Ushbu qaror talabalar safiga kirgan minglab yoshlar uchun o‘qishni muammosiz boshlash va moliyaviy masalalarni tinch hal qilishda muhim dastak bo‘ldi.

Siz yoki farzandingiz 15 oktyabrgacha bo‘lgan to‘lovni amalga oshirishga ulgurdingizmi? Ta’lim kreditini rasmiylashtirish jarayonida qandaydir qiyinchiliklarga duch kelmadingizmi? O‘z fikr va tajribangizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim eslatmani barcha talaba va abituriyent yaqinlaringizga ulashing!

15 oktyabrkontrakt to‘lovlari2026/2027-o‘quv yilita’lim kreditlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiPedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiBugun, 12:52616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandi616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandiBugun, 11:45«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:Kecha, 21:31Xususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiXususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiKecha, 18:20Toshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladiToshkentdan Nukusga yuqori tezlikdagi poyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yiladiKecha, 17:19Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)Prezident Nukusdagi 24/7 gavjum ko‘chada sayr qildi: Xalq bilan samimiy muloqot (video)18.09, 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?