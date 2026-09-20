Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026/2027-o‘quv yili uchun oliy ta’lim muassasalarida kontrakt to‘lovlari va talabalar safini rasmiylashtirish muddati 15 oktyabrgacha uzaytirildi.
- Ushbu muddatga qadar bazaviy kontrakt uchun yillik qiymatning kamida 25 foizi, «super-kontrakt» uchun esa kamida 50 foizi to‘lanishi lozim.
- Bu imkoniyatdan bakalavriat va magistraturaga qabul qilinganlar, o‘qishini ko‘chirgan yoki qayta tiklagan talabalar foydalana oladi.
O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar hamda talabalik safiga tavsiya etilgan abituriyentlar uchun muhim yangilik e’lon qilindi. 2026/2027-o‘quv yili uchun oliy ta’lim tashkilotlarida kontrakt to‘lovlarini amalga oshirish va talabalar safiga qabul qilishni rasmiylashtirish muddati 15 oktyabrga qadar (shu kuni ham) rasman uzaytirildi. Ushbu qaror ta’lim oluvchilarning oilalariga moliyaviy yengillik yaratish, to‘lov mablag‘larini to‘liq yig‘ish va ta’lim kreditlarini rasmiylashtirish uchun qo‘shimcha imkoniyat taqdim etdi.
Tasdiqlangan talablarga ko‘ra, 15 oktyabrga qadar bazaviy to‘lov-kontrakt bo‘yicha yillik qiymatning kamida 25 foizi, tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt («super-kontrakt») bo‘yicha esa kamida 50 foizi to‘lanishi lozim. Bu tartib bakalavriat va magistraturaga qabul qilinganlardan tortib, o‘qishini ko‘chirgan yoki qayta tiklagan talabalargacha taalluqlidir. Xo‘sh, kimlar ushbu imtiyozli muddatdan foydalana oladi, belgilangan foizlarni to‘lash tartibi qanday va nega muddatni oxirgi kungacha surmaslik zarur?
«15 oktyabr — so‘nggi muddat va to‘lov foizlari»: Asosiy qoidalar
2026/2027-o‘quv yili uchun kontrakt to‘lash jarayonining muhim shartlari:
So‘nggi to‘lov kuni: Barcha to‘lov va rasmiylashtirish jarayonlari 15 oktyabr kuni ham qabul qilinadi va shu sana bilan yakunlanadi;
Bazaviy to‘lov-kontrakt me’yori: Yillik belgilangan kontrakt summasining kamida 25 foizi bank orqali to‘lanishi shart;
Tabaqalashtirilgan kontrakt («super-kontrakt»): Ushbu toifadagi talabalar yillik qiymatning kamida 50 foizini to‘lashlari talab etiladi;
Buyruq chiqarilishi: Belgilangan miqdordagi to‘lov amalga oshirilgandan so‘nggina talabaning o‘qishga qabul qilinishi to‘liq rasmiylashtiriladi;
Bank amaliyotlari: Tizimda ortiqcha yuklama va kechikishlar bo‘lmasligi uchun to‘lovlarni oxirgi kunlarga qoldirmasdan o‘tkazish tavsiya etiladi.
Kontrakt to‘lovi uzaytirilgan talabalar toifasi va to‘lov talablari
Oliy ta’lim tashkilotlarida to‘lovlarni amalga oshirish mezonlari:
Talabalar toifasi
Kontrakt turi
Minimal to‘lov miqdori
So‘nggi muddat
Bakalavriatga tavsiya etilganlar
Bazaviy kontrakt
Kamida 25 foiz
15 oktyabrgacha (shu kuni ham)
Magistraturaga qabul qilinganlar
Bazaviy kontrakt
Kamida 25 foiz
15 oktyabrgacha (shu kuni ham)
Tabaqalashtirilgan kontrakt («super»)
Tabaqalashtirilgan
Kamida 50 foiz
15 oktyabrgacha (shu kuni ham)
O‘qishini ko‘chirgan yoki ko‘chirib tiklaganlar
Bazaviy kontrakt
Kamida 25 foiz
15 oktyabrgacha (shu kuni ham)
O‘qishga qayta tiklangan talabalar
Bazaviy kontrakt
Kamida 25 foiz
15 oktyabrgacha (shu kuni ham)
Ijtimoiy va iqtisodiy tahlil: Ekspertlar muddatning uzaytirilishi haqida
Ta’lim sohasi mutaxassislari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:
Oilaviy budjetga yengillik: Muddatning oktyabr o‘rtalarigacha cho‘zilishi talabalar oilalariga daromadlarni to‘g‘ri taqsimlash va mablag‘ni shoshilmasdan jamg‘arish imkonini beradi;
Ta’lim kreditlari integratsiyasi: Tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan ta’lim kreditlari hujjatlarini rasmiylashtirish vaqt talab etgani sababli, ushbu muddat talabaning o‘qishdan chetlatilib qolmasligini ta’minlaydi;
Moliyaviy intizom va 25-50% talabi: Kontraktning ma’lum qismini oldindan to‘lash tartibi oliygohlar faoliyatining moliyaviy barqarorligini kafolatlaydi;
Chek va to‘lov qog‘ozlari: To‘lovni to‘laganlik haqidagi chek yoki bank hujjatlarini dekanat va buxgalteriyaga o‘z vaqtida taqdim etish turli tushunmovchiliklarning oldini oladi.
Ushbu qaror talabalar safiga kirgan minglab yoshlar uchun o‘qishni muammosiz boshlash va moliyaviy masalalarni tinch hal qilishda muhim dastak bo‘ldi.
Siz yoki farzandingiz 15 oktyabrgacha bo‘lgan to‘lovni amalga oshirishga ulgurdingizmi? Ta’lim kreditini rasmiylashtirish jarayonida qandaydir qiyinchiliklarga duch kelmadingizmi? O‘z fikr va tajribangizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim eslatmani barcha talaba va abituriyent yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…