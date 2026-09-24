Shavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqida

·57·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyevning qaroriga ko'ra, kamida 1 000 nafar xodimi bo'lgan yirik korxonalarda kamida 5 yil uzluksiz mehnat qilgan ishchilarning farzandlari uchun oliy ta'lim muassasalaridagi to'lov-kontrakt puli davlat tomonidan to'liq qoplab beriladi.
  • Ushbu ijtimoiy tashabbusni moliyalashtirish uchun Andijon viloyatiga 20 million dollar mablag' ajratiladi.

O‘zbekistonda ijtimoiy davlat tamoyillarini kuchaytirish, oddiy ishchi-xizmatchilarni rag‘batlantirish va yoshlarning oliy ma’lumot olishini kafolatlash bo‘yicha misli ko‘rilmagan inqilobiy qaror qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mehnat jamoalari va millionlab oilalar kutgan katta ijtimoiy yangilikni e’lon qildi: endilikda kamida 1 000 nafar xodimi bo‘lgan yirik korxonalarda kamida 5 yil uzluksiz mehnat qilgan ishchilarning farzandlari uchun oliy ta’lim muassasalaridagi to‘lov-kontrakt puli davlat va maxsus dasturlar tomonidan to‘liq qoplab beriladi!

Mazkur ijtimoiy tashabbusni moliyalashtirish va yirik ish beruvchilarni rag‘batlantirish maqsadida birgina Andijon viloyatining o‘ziga 20 million dollar miqdorida mablag‘ ajratilishi belgilandi. Davlatimiz rahbari ushbu mexanizmni amaliyotga so‘zsiz va tezkor tatbiq etish bo‘yicha tegishli vazirlik va idoralarga bir oy muddatda hukumat qarori loyihasini ishlab chiqib, kiritish yuzasidan qat’iy topshiriq berdi. Ushbu qaror yirik sanoat, to‘qimachilik, mashinasozlik va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida yillar davomida halol mehnat qilayotgan oddiy ishchilar uchun farzandini oliygohda o‘qitishdagi eng katta moliyaviy yukni davlat o‘z zimmasiga olishini anglatadi.

Xo‘sh, 1 000 nafarlik korxonalar mezoni qanday ishlaydi, 5 yillik ish staji qanday hisoblanadi va 20 million dollarlik fond talabalar kontrakt to‘lovlarini qanday taqsimlaydi?

«5 yillik staj, kontraktdan ozodlik va $20 millionlik fond»: Yangi imtiyozning 5 ta asosiy nuqtasi

Prezident Shavkat Mirziyoyev e’lon qilgan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlovdan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Farzandlar uchun bepul oliy ta’lim: Kamida 1 000 nafar ishchisi bor yirik korxonalarda 5 yil mehnat qilgan xodimlarning farzandlari uchun oliygoh kontrakt to‘lovlari to‘liq qoplab beriladi;

  • Ish staji va sodiqlik qadri: Imtiyoz ko‘p yillardan buyon bir joyda mehnat qilib, ishlab chiqarish rivojiga hissa qo‘shayotgan fidoyi xodimlarga beriladi;

  • Andijon uchun $20 million: Bunday yirik ijtimoiy va ishlab chiqarish korxonalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash uchun viloyatning o‘ziga 20 mln dollar ajratilmoqda;

  • 1 oy ichida qaror chiqariladi: Mutasaddi idoralarga tizimning barcha tartib va qoidalarini belgilab beruvchi hujjatni bir oy ichida kiritish vazifasi yuklandi;

  • Mehnat bozorida mustahkam kafolat: Yangi tartib yirik fabrika va zavodlarda kadrlar qo‘nimsizligiga chek qo‘yib, ishchilarga mustahkam ijtimoiy himoya beradi.

Oliy ta’lim kontrakti va ishchilar imtiyozi: Oldingi holat va yangi tizim taqqosi

Talabalarning to‘lov-kontrakti va oilalar budjetiga ta’sir etuvchi yangi o‘zgarishlar tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Avvalgi standart tartib

Prezident tashabbusi bilan joriy etilgan yangi tizim

Ishchilar farzandining kontrakti

Oilaning o‘z maoshi yoki tijorat kreditlari hisobidan to‘langan

Korxona va davlat qo‘llab-quvvatlovi bilan to‘liq qoplab beriladi

Xodimga qo‘yiladigan talab

Mehnat stajidan qat’i nazar imtiyozlar mavjud emas edi

Yirik korxonada kamida 5 yillik uzluksiz mehnat faoliyati

Korxona ko‘lami va mezoni

Ishchilar soni bo‘yicha ijtimoiy maqom yo‘q edi

Kamida 1 000 nafar xodimga ega yirik ishlab chiqarish klasterlari

Mahalliy qo‘llab-quvvatlash fondi

Hududiy maqsadli mablag‘ ajratilmagan

Andijon viloyatining o‘ziga 20 million dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘mak

Ijro muddati va kafolati

Umumiy rejalar doirasida

Bir oy muddatda aniq mexanizmga ega hukumat qarori qabul qilinadi

Iqtisodiy va ijtimoiy natija

Kontrakt to‘lovi tufayli oilalarda moliyaviy tanglik

Ishchi oilalar yukining yengillashishi va oliy ta’lim olish imkoniyati

Ijtimoiy-iqtisodiy ekspertiza va tahlil: Nega bu qaror mehnat bozori va sanoatda burilish yasaydi?

Iqtisodchilar, ta’lim ekspertlari va mehnat bozori tahlilchilarining xulosalari:

  • «Og‘ir kontrakt yuki»dan xalos bo‘lish: Ko‘p sonli farzand tarbiyalayotgan oddiy ishchi oilalar uchun talaba farzandning yillik kontrakti juda katta moliyaviy qiyinchilik tug‘dirar edi; bu imtiyoz oilalarning minglab dollarlik jamg‘armasini tejab, ularni kambag‘allik xavfidan asraydi;

  • Kadrlarning sodiqligi va qo‘nimsizlikni yengish: Hozirda ko‘plab yirik fabrika va zavodlarda ishchilarning tez-tez ishdan bo‘shab ketishi kuzatiladi; «5 yil ishlasang, bolang bepul o‘qiydi» formulasi ishchida o‘z korxonasiga nisbatan kuchli sodiqlik (loyallik) paydo qiladi va tajribali mutaxassislarni saqlab qoladi;

  • Yoshlarning oliy ta’limga ommaviy jalb etilishi: Ota-onasi zavod yoki fabrikada oddiy ishchi bo‘lgan iqtidorli yigit-qizlar moliyaviy muammo sabab o‘qishdan chetda qolmaydi, aksincha, jamiyatda bilimli va malakali yosh kadrlar qatlami kengayadi;

  • Andijondagi $20 millionlik start: Loyihaning aynan sanoati rivojlangan va aholi zich yashaydigan Andijondan boshlanishi hamda 20 million dollar bilan ta’minlanishi — klasterlar va fabrikalarga o‘z ishchilarini ortiqcha moliyaviy zarbasiz ijtimoiy himoya qilish imkoniyatini beradi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning ushbu tarixiy tashabbusi inson qadri, oddiy ishchi mehnati va bilimli kelajakni ta’minlashga qaratilgan eng kuchli ijtimoiy qadamlardan biriga aylandi.

Sizningcha, yirik korxonalarda 5 yil ishlaganlar farzandining kontrakt puli qoplab berilishi oddiy oilalar hayotini qanchalik yengillashtiradi? Bu tizim kelajakda 500 yoki 100 nafar ishchisi bor o‘rta korxonalarga ham tatbiq etilishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha ota-onalar hamda talabalar uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu xushxabarni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Shavkat MirziyoyevAndijon 20 million dollaro‘quv kontraktiyirik korxonalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!20 sentabr 12:18Shavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabiShavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabiBugun 15:0024/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)24/7 tungi hayot: Shavkat Mirziyoyev yangi gastronomik turizm ko‘chasini ko‘zdan kechirdi (video)Bugun 14:3125 sentyabr kuni ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘adi25 sentyabr kuni ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘adiBugun 14:15Prezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiPrezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiBugun 13:31Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)Bugun 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari