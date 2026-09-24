Shavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyevning qaroriga ko'ra, kamida 1 000 nafar xodimi bo'lgan yirik korxonalarda kamida 5 yil uzluksiz mehnat qilgan ishchilarning farzandlari uchun oliy ta'lim muassasalaridagi to'lov-kontrakt puli davlat tomonidan to'liq qoplab beriladi.
- Ushbu ijtimoiy tashabbusni moliyalashtirish uchun Andijon viloyatiga 20 million dollar mablag' ajratiladi.
O‘zbekistonda ijtimoiy davlat tamoyillarini kuchaytirish, oddiy ishchi-xizmatchilarni rag‘batlantirish va yoshlarning oliy ma’lumot olishini kafolatlash bo‘yicha misli ko‘rilmagan inqilobiy qaror qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mehnat jamoalari va millionlab oilalar kutgan katta ijtimoiy yangilikni e’lon qildi: endilikda kamida 1 000 nafar xodimi bo‘lgan yirik korxonalarda kamida 5 yil uzluksiz mehnat qilgan ishchilarning farzandlari uchun oliy ta’lim muassasalaridagi to‘lov-kontrakt puli davlat va maxsus dasturlar tomonidan to‘liq qoplab beriladi!
Mazkur ijtimoiy tashabbusni moliyalashtirish va yirik ish beruvchilarni rag‘batlantirish maqsadida birgina Andijon viloyatining o‘ziga 20 million dollar miqdorida mablag‘ ajratilishi belgilandi. Davlatimiz rahbari ushbu mexanizmni amaliyotga so‘zsiz va tezkor tatbiq etish bo‘yicha tegishli vazirlik va idoralarga bir oy muddatda hukumat qarori loyihasini ishlab chiqib, kiritish yuzasidan qat’iy topshiriq berdi. Ushbu qaror yirik sanoat, to‘qimachilik, mashinasozlik va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida yillar davomida halol mehnat qilayotgan oddiy ishchilar uchun farzandini oliygohda o‘qitishdagi eng katta moliyaviy yukni davlat o‘z zimmasiga olishini anglatadi.
Xo‘sh, 1 000 nafarlik korxonalar mezoni qanday ishlaydi, 5 yillik ish staji qanday hisoblanadi va 20 million dollarlik fond talabalar kontrakt to‘lovlarini qanday taqsimlaydi?
«5 yillik staj, kontraktdan ozodlik va $20 millionlik fond»: Yangi imtiyozning 5 ta asosiy nuqtasi
Prezident Shavkat Mirziyoyev e’lon qilgan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlovdan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Farzandlar uchun bepul oliy ta’lim: Kamida 1 000 nafar ishchisi bor yirik korxonalarda 5 yil mehnat qilgan xodimlarning farzandlari uchun oliygoh kontrakt to‘lovlari to‘liq qoplab beriladi;
Ish staji va sodiqlik qadri: Imtiyoz ko‘p yillardan buyon bir joyda mehnat qilib, ishlab chiqarish rivojiga hissa qo‘shayotgan fidoyi xodimlarga beriladi;
Andijon uchun $20 million: Bunday yirik ijtimoiy va ishlab chiqarish korxonalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash uchun viloyatning o‘ziga 20 mln dollar ajratilmoqda;
1 oy ichida qaror chiqariladi: Mutasaddi idoralarga tizimning barcha tartib va qoidalarini belgilab beruvchi hujjatni bir oy ichida kiritish vazifasi yuklandi;
Mehnat bozorida mustahkam kafolat: Yangi tartib yirik fabrika va zavodlarda kadrlar qo‘nimsizligiga chek qo‘yib, ishchilarga mustahkam ijtimoiy himoya beradi.
Oliy ta’lim kontrakti va ishchilar imtiyozi: Oldingi holat va yangi tizim taqqosi
Talabalarning to‘lov-kontrakti va oilalar budjetiga ta’sir etuvchi yangi o‘zgarishlar tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Avvalgi standart tartib
Prezident tashabbusi bilan joriy etilgan yangi tizim
Ishchilar farzandining kontrakti
Oilaning o‘z maoshi yoki tijorat kreditlari hisobidan to‘langan
Korxona va davlat qo‘llab-quvvatlovi bilan to‘liq qoplab beriladi
Xodimga qo‘yiladigan talab
Mehnat stajidan qat’i nazar imtiyozlar mavjud emas edi
Yirik korxonada kamida 5 yillik uzluksiz mehnat faoliyati
Korxona ko‘lami va mezoni
Ishchilar soni bo‘yicha ijtimoiy maqom yo‘q edi
Kamida 1 000 nafar xodimga ega yirik ishlab chiqarish klasterlari
Mahalliy qo‘llab-quvvatlash fondi
Hududiy maqsadli mablag‘ ajratilmagan
Andijon viloyatining o‘ziga 20 million dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘mak
Ijro muddati va kafolati
Umumiy rejalar doirasida
Bir oy muddatda aniq mexanizmga ega hukumat qarori qabul qilinadi
Iqtisodiy va ijtimoiy natija
Kontrakt to‘lovi tufayli oilalarda moliyaviy tanglik
Ishchi oilalar yukining yengillashishi va oliy ta’lim olish imkoniyati
Ijtimoiy-iqtisodiy ekspertiza va tahlil: Nega bu qaror mehnat bozori va sanoatda burilish yasaydi?
Iqtisodchilar, ta’lim ekspertlari va mehnat bozori tahlilchilarining xulosalari:
«Og‘ir kontrakt yuki»dan xalos bo‘lish: Ko‘p sonli farzand tarbiyalayotgan oddiy ishchi oilalar uchun talaba farzandning yillik kontrakti juda katta moliyaviy qiyinchilik tug‘dirar edi; bu imtiyoz oilalarning minglab dollarlik jamg‘armasini tejab, ularni kambag‘allik xavfidan asraydi;
Kadrlarning sodiqligi va qo‘nimsizlikni yengish: Hozirda ko‘plab yirik fabrika va zavodlarda ishchilarning tez-tez ishdan bo‘shab ketishi kuzatiladi; «5 yil ishlasang, bolang bepul o‘qiydi» formulasi ishchida o‘z korxonasiga nisbatan kuchli sodiqlik (loyallik) paydo qiladi va tajribali mutaxassislarni saqlab qoladi;
Yoshlarning oliy ta’limga ommaviy jalb etilishi: Ota-onasi zavod yoki fabrikada oddiy ishchi bo‘lgan iqtidorli yigit-qizlar moliyaviy muammo sabab o‘qishdan chetda qolmaydi, aksincha, jamiyatda bilimli va malakali yosh kadrlar qatlami kengayadi;
Andijondagi $20 millionlik start: Loyihaning aynan sanoati rivojlangan va aholi zich yashaydigan Andijondan boshlanishi hamda 20 million dollar bilan ta’minlanishi — klasterlar va fabrikalarga o‘z ishchilarini ortiqcha moliyaviy zarbasiz ijtimoiy himoya qilish imkoniyatini beradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning ushbu tarixiy tashabbusi inson qadri, oddiy ishchi mehnati va bilimli kelajakni ta’minlashga qaratilgan eng kuchli ijtimoiy qadamlardan biriga aylandi.
Sizningcha, yirik korxonalarda 5 yil ishlaganlar farzandining kontrakt puli qoplab berilishi oddiy oilalar hayotini qanchalik yengillashtiradi? Bu tizim kelajakda 500 yoki 100 nafar ishchisi bor o‘rta korxonalarga ham tatbiq etilishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha ota-onalar hamda talabalar uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu xushxabarni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…