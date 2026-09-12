Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!
O‘zbekiston oliy ta’lim tizimi va muhandislik sohasida chinakam tarixiy burilish yasaydigan yangi innovatsion maskan o‘z eshiklarini ochdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Olmazor tumaniga tashrifi doirasida zamonaviy «ToshTech» texnika universiteti faoliyati bilan shaxsan tanishdi. Umumiy qiymati qariyb 69,5 milliard so‘mni tashkil etgan ushbu strategik loyiha mamlakatimizda milliy sanoat muhandislarining mutlaqo yangi avlodini tayyorlashni maqsad qilgan. Eng hayratlanarlisi, mazkur oliygohga saralab olingan barcha ilk talabalar 100 foiz to‘liq davlat granti asosida tahsil oladi va bu bepul ta’lim kafolati 2030 yilga qadar saqlanib qoladi. Xo‘sh, to‘liq ingliz tilida dars beriladigan yangi dargohda qaysi yo‘nalishlar ochildi, Italiya, Germaniya va Xitoyning qaysi nufuzli institutlari ta’lim tizimiga jalb etildi hamda prezident talabalarga qarata qanday hayotiy saboqni ta’kidladi?
69,5 milliard so‘mlik modernizatsiya: «ToshTech» qanday yaratildi?
Davlat rahbarining 2025 yil 8 sentyabrdagi qarori asosida tashkil etilgan yangi oliygoh oliy muhandislik ta’limini tubdan transformatsiya qilmoqda:
7 qavatli binoning to‘liq yangilanishi: 69,5 milliard so‘mlik mablag‘ hisobidan Toshkent davlat texnika universitetining 7 qavatli o‘quv binosi to‘liq rekonstruksiya qilindi;
Eng so‘nggi laboratoriyalar: O‘quv xonalari va laboratoriyalar dunyo standartlariga mos eng zamonaviy texnologik jihozlar va asbob-uskunalar bilan ta’minlandi;
Mutlaq mustaqillik: «ToshTech» akademik, moliyaviy hamda tashkiliy-boshqaruv jihatdan mustaqil bo‘lgan ilg‘or davlat oliy ta’lim muassasasi sifatida faoliyat yuritadi;
2030 yilgacha reja: Belgilangan dasturga ko‘ra, 2030 yilga qadar TDTUning tegishli fakultet va kafedralari bosqichma-bosqich aynan shu yangi innovatsion ekotizimga integratsiya qilinadi.
1654 nafardan 400 nafari saralandi: 100% davlat granti kafolati!
Yangi muhandislik dargohi ilk qabul jarayonidayoq yoshlar o‘rtasida ulkan shov-shuvga sabab bo‘ldi:
Qattiq raqobat: 2026/2027 o‘quv yili uchun jami 1654 nafar abituriyent hujjat topshirib, ulardan eng bilimli va iqtidorli 400 nafari saralab olindi;
Barchaga bepul ta’lim: Qabul qilingan talabalarning 100 foizi to‘liq davlat granti asosida o‘qish imkoniyatiga ega bo‘ldi;
2030 yilgacha grant davom etadi: Ushbu mislsiz imtiyoz keyingi yillarda ham davom etib, 2029/2030 o‘quv yiliga qadar qabul qilinadigan barcha talabalar davlat hisobidan o‘qitiladi;
Darslar faqat ingliz tilida: O‘quv jarayoni to‘liq ingliz tilida olib boriladi va unga mahalliy olimlar bilan bir qatorda xalqaro darajadagi yuqori malakali xorijlik mutaxassislar jalb etilgan.
To‘rt asosiy yo‘nalish va jahon ta’lim gigantlari bilan alyans
«ToshTech»da quruq nazariyadan butunlay voz kechilib, faqat amaliy va sanoatga yo‘naltirilgan dasturlar joriy etildi:
4 ta strategik muhandislik yo‘nalishi: Talabalar sanoat muhandisligi va menejment, elektr muhandisligi, energetika muhandisligi hamda materialshunoslik va nanotexnologiyalar bo‘yicha chuqurlashtirilgan bilim oladi;
Xalqaro nufuzli hamkorlar: Universitet dunyoning yetakchi markazlari — Shanxay Szyao Tong (Xitoy), Milan politexnika universiteti (Italiya), Bremen konstruktor universiteti (Germaniya) hamda «Boston Consulting Grup» (BCG) konsalting giganti bilan bevosita hamkorlikda yaratildi;
Ish o‘rni kafolati: Talabalar o‘qish davridayoq amaliyot o‘tab, kelajakda kafolatli ishga joylashishi uchun «ACWA Power», «UzAuto Motors», «Issiqlik elektr stansiyalari» va «Hududiy elektr tarmoqlari» singari sanoat flagmanlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar imzolandi.
«Bilim — hech kim tortib ololmaydigan boylik»: Prezidentdan yoshlarga da’vat
Davlatimiz rahbari yangi maskanda professor-o‘qituvchilar va talaba yoshlar bilan samimiy muloqotda bo‘lib, zamonaviy bilimning inson hayotidagi beqiyos kuchini alohida uqtirdi:
«Yana bir bor takrorlayman, insonning mol-mulki, mavqeyi yoki boshqa moddiy boyliklari vaqtinchalik bo‘lishi yoki yo‘qolishi mumkin, ammo uning ongidagi, qalbidagi bilim va tajribani hech kim va hech qanday kuch tortib ololmaydi. Bilim insonning eng xavfsiz va eng foydali sarmoyasidir».
Shavkat Mirziyoyev talabalar bilan esdalik uchun suratga tushar ekan, ushbu dargoh O‘zbekistonni sanoatlashtirish va yuqori texnologiyali iqtisodiyotga o‘tkazishda bosh tayanch bo‘lishi zarurligini bildirdi. «ToshTech» universitetining ishga tushishi mamlakat yoshlari uchun jahonga chiqish va o‘z yurtida turib eng yuqori xalqaro standartlarda muhandis bo‘lib yetishishning keng istiqbolini ochdi.
Sizningcha, xorijiy tillarda o‘qitiladigan va 100 foiz grant asosidagi bunday zamonaviy muhandislik oliygohlari O‘zbekiston sanoatini yangi darajaga olib chiqa oladimi? Bilimga kiritilgan sarmoya va kafolatlangan ish o‘rni yosh mutaxassislarning mamlakatda qolib ishlashi uchun asosiy omilga aylanadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz ta’limidagi ushbu quvonchli voqea tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda talabalarga ulashing!
…