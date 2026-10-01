2000 dollardan yuqori maosh va yangi davlat mukofoti: Prezident pedagoglar bilan uchrashdi

·20·O‘zbekiston
2000 dollardan yuqori maosh va yangi davlat mukofoti: Prezident pedagoglar bilan uchrashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda o‘qituvchilar uchun 2000 dollardan yuqori maosh olish imkoniyati yaratilmoqda va Abdulla Avloniy nomidagi yangi davlat mukofoti ta’sis etilmoqda.
  • Xalqaro va milliy sertifikatga ega pedagoglar soni besh yilda 29 mingdan 143 mingga yetdi, natijada o‘qituvchi yetishmovchiligi uch barobarga qisqardi.

O‘zbekistonda 1 oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni arafasida mamlakat ta’lim sohasining kelajagini belgilab beruvchi tarixiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev soha fidoyilari bilan yuzma-yuz muloqotda bo‘lib, ustozlik maqomini oshirish, maktab va bog‘chalardagi sharoitlarni tubdan yaxshilash hamda oliy ta’limni bozor iqtisodiyotiga moslashtirish bo‘yicha bir qator yangi tashabbuslarni e’lon qildi.

Davlatimiz rahbari zamonaviy sun’iy intellekt bilim berish usullarini o‘zgartirayotgan bo‘lsa-da, hech bir texnologiya yoshlar qalbiga yo‘l topishda tirik murabbiy o‘rnini bosa olmasligini ta’kidladi:

«O‘qituvchi — mehr daryosi, o‘qituvchi — ezgulik bulog‘i, o‘qituvchi — ma’rifat quyoshi! Biz bolalarimizni paxta dalasidan — maktab partasiga, o‘qituvchilarni esa majburiy mehnatdan ta’lim jarayoniga qaytardik. Ustozni e’zozlash — bir kasb egasini emas, butun bir millat kelajagini e’zozlash deganidir».

Pedagoglar daromadi va Abdulla Avloniy nomidagi yangi mukofot

Uchrashuvda ta’lim fidoyilari, tadbirkorlar va xorijiy hamkorlarga yuksak davlat mukofotlari topshirildi. Shu bilan birga, ilg‘or muallimlar uchun Abdulla Avloniy nomidagi alohida davlat mukofoti ta’sis etilishi va uning ilk sohiblari kelasi yil bayram arafasida taqdirlanishi ma’lum qilindi.

Moddiy rag‘bat va sifat ko‘rsatkichlarida quyidagi natijalar qayd etildi:

  • Yuqori maosh: Bugungi kunda respublika bo‘yicha 40 ming nafar o‘qituvchi 1 000 dollardan, yana 1,5 ming nafari esa 2 000 dollardan ziyod maosh olmoqda.

  • Kasbiy sertifikatsiya: Xalqaro va milliy sertifikatga ega pedagoglar safi 5 yilda 29 mingdan 143 mingga yetdi, tizimda o‘qituvchi yetishmovchiligi uch barobarga qisqardi.

  • Malaka oshirishda vaucher tizimi: Majburiy bir oylik an’anaviy kurslar o‘rniga kasbiy rivojlanish vaucherlari joriy etiladi. O‘qituvchilar o‘z ko‘rsatkichlariga ko‘ra 18 soatdan 72 soatgacha bo‘lgan o‘quvni mustaqil tanlaydi.

Maktab ta’limi: Ingliz tilidagi fanlar, 100% ustama va yangi darsliklar

Mustaqil va tanqidiy fikrlaydigan avlodni tarbiyalash maqsadida darsliklar islohoti izchil davom etmoqda. Birgina joriy yilning o‘zida 400 nafar mutaxassis jalb etilib, 324 ta darslik qayta ishlandi. Islohotlar samarasi sifatida 15 yoshli o‘quvchilar PISA reytingida tabiiy fanlar yo‘nalishida 32 pog‘ona yuqorilab, 48-o‘rinni egalladi.

Yangi o‘quv yilidan boshlab tizimda quyidagi muhim o‘zgarishlar amalga oshiriladi:

  • Aniq fanlarni bo‘lib o‘qitish: Sinfda o‘quvchilar soni 25 nafardan oshsa, matematika, fizika, kimyo va biologiya darslari ikki guruhga ajratilgan holda o‘tiladi.

  • To‘liq ingliz tilidagi ta’lim: Yangi o‘quv yilidan 100 ta maktabda matematika, informatika va tabiiy fanlar ayrim sinflarda to‘liq ingliz tilida o‘qitiladi. Ushbu loyiha o‘qituvchilariga 100 foiz ustama to‘lanadi.

  • Olimpiada va rag‘bat: Milliy sertifikatli ustozlarga 50 foizlik ustama, olimpiada g‘oliblarini tayyorlaganlarga esa to‘g‘ridan to‘g‘ri oliy toifa beriladi. Ming nafar pedagog xorijga malaka oshirishga yuboriladi. 4-sinflar o‘rtasidagi fan olimpiadalari g‘oliblari kompyuter, ularning ustozlari esa pul mukofoti bilan taqdirlanadi.

  • «Sifat indeksi»: Maktablar faoliyati maxsus reyting asosida toifalarga ajratiladi. O‘z tajribasi orqali boshqa muassasalarning darajasini ko‘tarishga ko‘maklashgan ilg‘or maktab jamoalariga 30 foiz ustama beriladi.

Xususiy va inklyuziv ta’limga misli ko‘rilmagan imtiyozlar

O‘quvchi o‘rinlariga bo‘lgan yuqori talabni qondirish maqsadida yuklama yuqori bo‘lgan 52 ta tumanda xususiy maktablarni ochuvchilarga imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratiladi.

  • 10 yilga bepul bino: Bo‘sh turgan davlat mulki bo‘lgan binolar xususiy maktablarga 10 yilga tekin ijaraga taqdim etiladi, ularning xalqaro akkreditatsiya xarajatlarining 50 foizi qoplanadi.

  • Ota-onalarga yengillik: Farzandini xususiy maktabda o‘qitayotgan ota-onalar uchun soliq olinmaydigan daromad chegarasi ikki barobarga oshiriladi.

  • Inklyuziv muhit: Ikki yilda inklyuziv maktablar soni qariyb besh barobar oshib, 3 591 taga yetdi. Toshkentdagi ko‘p funksional inklyuziv resurs maktabi tajribasi yil yakunigacha Xorazm, Jizzax va Samarqandga, keyinchalik barcha hududlarga tatbiq etiladi.

Bog‘cha va kasbiy ta’lim: Ishli onalar va tarbiyachilar uchun yangiliklar

Maktabgacha va kasbiy ta’lim tizimida quyidagi ijtimoiy va kasbiy imtiyozlar belgilandi:

  • Ishli onalarga ko‘mak: 2027 yil 1 yanvardan boshlab 2–3 yoshli farzandini oilaviy bog‘chaga bergan ishlovchi ayollarning to‘lov badali to‘liq davlat budjetidan qoplanadi.

  • Tarbiyachilar uchun oliy ma’lumot: Pedagogika oliygohlarida bog‘cha xodimlari uchun sirtqi o‘qish muddati 4 yildan 3 yilga tushiriladi; 5 yillik stajga ega tarbiyachi yordamchilari ham bundan foydalana oladi.

  • Xalqaro sertifikatli ustalarga 50% ustama: Texnikumlardagi dual ta’lim qamrovi kengaytirilib, har yili 500 nafar usta xorijda stajirovka o‘taydi. Xususiy texnikumlar tashkil etishga soliq va yer imtiyozlari beriladi.

Oliy ta’limdagi tanqid va «TOP-300» universitetlar franshizasi

Prezident respublikada talabalar soni 1,6 millionga yetgani va yettita oliygoh xalqaro fan reytinglariga kirganini e’tirof etgan holda, universitetlardagi darsliklar sifati va kadrlar saviyasi zamon talabiga javob bermayotganini tanqid qildi.

Oliygohlar faoliyati tubdan isloh qilinadi:

  • Kuzatuv kengashlarining yangilanishi: Davlat universitetlari kengashlarining uchdan ikki qismi xususiy sektor va xorijiy oliygohlar vakillaridan tuziladi. Ular dasturlarni bozorga moslab, yiliga kamida 50 ta zamonaviy darslik yaratadi.

  • Dual ta’lim inqilobi: Kelasi yildan 75 ta, 2028 yildan esa barcha oliygohlarda «korxona – oliygoh – maqsadli kadr» tizimi yo‘lga qo‘yiladi. Korxonada ishlayotgan talaba maoshining yarmini davlat qoplaydi, yaxshi natija ko‘rsatganlar 2-kursdan davlat grantiga o‘tkaziladi.

  • Dunyoning 300 ta eng kuchli oliygohi: «TOP-300» reytingidagi nufuzli xorijiy oliygohlar franshizasini olib kelgan xususiy universitetlarning laboratoriya, jihoz va kampus xarajatlari davlat tomonidan qisman qoplab beriladi. Ustuvorlik muhandislik, sun’iy intellekt, energetika va tibbiyotga qaratiladi.

Ushbu keng qamrovli qarorlar Yangi O‘zbekistonda ta’lim sohasini mamlakat taraqqiyotining eng asosiy va ustuvor drayveriga aylantirishga qaratilgan.

Shavkat MirziyoyevAbdulla AvloniyO‘qituvchi va murabbiylar kuniTa’lim reformasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi2027 yildan maktab darsliklari yangi alifboda chop etiladi10 sentabr 17:00Ustozlarga bayram tuhfasi: 208 nafar o‘qituvchiga 616 million so‘mdan mukofot berildiUstozlarga bayram tuhfasi: 208 nafar o‘qituvchiga 616 million so‘mdan mukofot berildiKecha 10:3930 sentyabr kuni O‘zbekistonda ish vaqti bir soatga qisqaradi30 sentyabr kuni O‘zbekistonda ish vaqti bir soatga qisqaradi29 sentabr 06:38«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31Bolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindiBolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindi29 sentabr 13:47Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)8 sentabr 22:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi