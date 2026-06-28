JCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdi
Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining navbatdagi turi doirasida Markaziy va Janubiy Amerika mintaqasida juda kuchli to‘qnashuv kutilmoqda. Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines bo‘lajak qiyin raqib — Kolumbiyaga qarshi qanday maxsus reja asosida tayyorgarlik ko‘rilganini oshkor qildi. Murabbiyning fikricha, bu uchrashuv ularning shtabi uchun butun turnirdagi eng muhim va puxta o‘ylangan rejaga aylangan.
Mayamidagi yashirin tayyorgarlik va maxsus reja
Roberto Martinesning ta’kidlashicha, jamoa ushbu raqibni o‘rganishni juda erta boshlagan. Bu oddiy o‘yin emas, balki uzoq muddatli taktik manevrlar natijasidir. Murabbiy FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida tayyorgarlik jarayoni haqida shunday dedi:
«Kolumbiyaga qarshi o‘yinga tayyorgarligimiz mart oyida, Meksikaga qarshi uchrashuvdan keyinyoq boshlangan edi. Mayamida 13 ta mashg‘ulot o‘tkazdik va rejamiz shu yerda qolib, maydon hamda stadion sharoitlariga moslashgan holda uchrashuvga tayyorlanish edi. Bu biz eng puxta tayyorlangan o‘yin hisoblanadi».
Bu bayonotdan ko‘rinib turibdiki, Portugaliya terma jamoasi raqibning kuchli va ojiz tomonlarini iqlim sharoitigacha hisobga olgan holda zargarona aniqlikda o‘rganib chiqqan.
Uchrashuv tafsilotlari va vaqti
Ushbu hayot-mamot jangi ikkala jamoa uchun ham guruhdan chiqish yo‘lida katta ahamiyatga ega. Quyida bo‘lajak uchrashuvning asosiy ma’lumotlari keltirilgan:
Ko‘rsatkich
Bahs tafsilotlari
Uchrashuv
Portugaliya — Kolumbiya
Turnir
JCH-2026 guruh bosqichi
Tayyorgarlik bazasi
Mayami (13 ta mashg‘ulot)
Boshlanish vaqti
Toshkent vaqti bilan soat 04:30
Portugaliyaning ushbu o‘ta puxta ko‘rilgan tayyorgarligi maydonda o‘z aksini topadimi yoki Kolumbiya kutilmagan sovg‘a tayyorlab qo‘yganmi, buni tez orada bilib olamiz.
Agar ushbu ma’lumot siz uchun qiziqarli bo‘lgan bo‘lsa, maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringizga va Telegram guruhlarga ulashing. JCH-2026 bahslarini biz bilan kuzatishda davom eting.
…