JCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdi

·24·Sport
JCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdi

Futbol bo‘yicha Jahon chempionatining navbatdagi turi doirasida Markaziy va Janubiy Amerika mintaqasida juda kuchli to‘qnashuv kutilmoqda. Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines bo‘lajak qiyin raqib — Kolumbiyaga qarshi qanday maxsus reja asosida tayyorgarlik ko‘rilganini oshkor qildi. Murabbiyning fikricha, bu uchrashuv ularning shtabi uchun butun turnirdagi eng muhim va puxta o‘ylangan rejaga aylangan.

Mayamidagi yashirin tayyorgarlik va maxsus reja

Roberto Martinesning ta’kidlashicha, jamoa ushbu raqibni o‘rganishni juda erta boshlagan. Bu oddiy o‘yin emas, balki uzoq muddatli taktik manevrlar natijasidir. Murabbiy FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida tayyorgarlik jarayoni haqida shunday dedi:

«Kolumbiyaga qarshi o‘yinga tayyorgarligimiz mart oyida, Meksikaga qarshi uchrashuvdan keyinyoq boshlangan edi. Mayamida 13 ta mashg‘ulot o‘tkazdik va rejamiz shu yerda qolib, maydon hamda stadion sharoitlariga moslashgan holda uchrashuvga tayyorlanish edi. Bu biz eng puxta tayyorlangan o‘yin hisoblanadi».

Bu bayonotdan ko‘rinib turibdiki, Portugaliya terma jamoasi raqibning kuchli va ojiz tomonlarini iqlim sharoitigacha hisobga olgan holda zargarona aniqlikda o‘rganib chiqqan.

Uchrashuv tafsilotlari va vaqti

Ushbu hayot-mamot jangi ikkala jamoa uchun ham guruhdan chiqish yo‘lida katta ahamiyatga ega. Quyida bo‘lajak uchrashuvning asosiy ma’lumotlari keltirilgan:

Ko‘rsatkich

Bahs tafsilotlari

Uchrashuv

Portugaliya — Kolumbiya

Turnir

JCH-2026 guruh bosqichi

Tayyorgarlik bazasi

Mayami (13 ta mashg‘ulot)

Boshlanish vaqti

Toshkent vaqti bilan soat 04:30

Portugaliyaning ushbu o‘ta puxta ko‘rilgan tayyorgarligi maydonda o‘z aksini topadimi yoki Kolumbiya kutilmagan sovg‘a tayyorlab qo‘yganmi, buni tez orada bilib olamiz.

Agar ushbu ma’lumot siz uchun qiziqarli bo‘lgan bo‘lsa, maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringizga va Telegram guruhlarga ulashing. JCH-2026 bahslarini biz bilan kuzatishda davom eting.

Roberto MartinezPortugaliyaKolumbiyaMayamiFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiJCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiBugun, 02:53JCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdiJCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdiBugun, 02:35«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladi«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladiBugun, 00:17Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Bugun, 00:07Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiTarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiBugun, 00:01Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Kecha, 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi