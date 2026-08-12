Chuwi navbatdagi noutbukida xaridorlarni aldagani maʼlum boʻldi
Chuwi kompaniyasining Intel Wildcat Lake platformasida ishlaydigan yangi UniBook noutbuki uchun e'lon qilingan 100 foizli sRGB rang qamrovi amalda atigi 60 foiz atrofida ekani aniqlandi. NotebookCheck mutaxassislari qurilmani sinovdan o'tkazib, uning IPS matritsasi ishlab chiqaruvchi ko'rsatganidan ancha past sifatga ega ekanini ma'lum qildi.
Xitoyning mashhur texnika ishlab chiqaruvchisi Chuwi yana bir bor xaridorlarga notoʻgʻri maʼlumot taqdim etganlikda ayblindi. Bu galgi holat avvalgi protsessorlarni almashtirish kabi oʻta keskin tus olmagan boʻlsa-da, qurilmaning texnik tavsiflari va haqiqiy imkoniyatlari mos kelmasligi mutaxassislar eʼtiroziga sabab boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap yangi UniBook modeli haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Displey borasidagi tafovutlarNotebookCheck nashri mutaxassislari Intel Wildcat Lake platformasida ishlaydigan yangi UniBook mobil kompyuterini sinovdan oʻtkazishdi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun 100 foizli sRGB rang qamroviga ega IPS ekran oʻrnatilganini eʼlon qilgan edi. Biroq laboratoriya sinovlari shuni koʻrsatdiki, aslida foydalaniladigan matritsa sifati ancha past boʻlib, atigi 60 foiz atrofidagi rang qamrovini taʼminlaydi xolos.
Garchi byudjet klassidagi noutbuk uchun bu oʻta fojiali kamchilik boʻlmasa-da, kompaniyaning xaridorlarga yolgʻon maʼlumot bergani jiddiy eʼtirozlarga sabab boʻlmoqda. Mutaxassislarning fikricha, texnik xususiyatlarni ataylab boʻrttirib koʻrsatish isteʼmolchilar huquqlarini buzadi va brend obroʻsiga putur yetkazadi.
UniBook noutbukining asosiy imkoniyatlariAniqlangan kamchilikdan tashqari, mazkur kompyuter oʻziga xos texnik parametrlarga ega. Xususan:
- Qurilma besh yadroli Intel Core 3 304 protsessori bilan jihozlangan.
- Operativ xotira hajmi 8 GB ni tashkil etadi.
- Noutbukning narxi atigi 450 AQSh dollariga teng.
- Model yuqori avtonomlik darajasi bilan ajralib turadi.
Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan NotebookCheck taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, ishlab chiqaruvchi oʻz rasmiy tavsiflariga oʻzgartirish kiritishga harakat qilgan. Shunga qaramay, rasmiy veb-saytda bu boradagi aniq va toʻliq maʼlumotlar hozircha yetishmaydi. Ekspertlar xaridorlarga byudjet turkumidagi gadjetlarni xarid qilishdan oldin mustaqil sharhlar va test natijalari bilan tanishib chiqishni tavsiya etishmoqda.
…