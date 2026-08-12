Chuwi navbatdagi noutbukida xaridorlarni aldagani maʼlum boʻldi

·104·Texno
Chuwi navbatdagi noutbukida xaridorlarni aldagani maʼlum boʻldi
Qisqacha

Chuwi kompaniyasining Intel Wildcat Lake platformasida ishlaydigan yangi UniBook noutbuki uchun e'lon qilingan 100 foizli sRGB rang qamrovi amalda atigi 60 foiz atrofida ekani aniqlandi. NotebookCheck mutaxassislari qurilmani sinovdan o'tkazib, uning IPS matritsasi ishlab chiqaruvchi ko'rsatganidan ancha past sifatga ega ekanini ma'lum qildi.

Xitoyning mashhur texnika ishlab chiqaruvchisi Chuwi yana bir bor xaridorlarga notoʻgʻri maʼlumot taqdim etganlikda ayblindi. Bu galgi holat avvalgi protsessorlarni almashtirish kabi oʻta keskin tus olmagan boʻlsa-da, qurilmaning texnik tavsiflari va haqiqiy imkoniyatlari mos kelmasligi mutaxassislar eʼtiroziga sabab boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap yangi UniBook modeli haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Displey borasidagi tafovutlar

NotebookCheck nashri mutaxassislari Intel Wildcat Lake platformasida ishlaydigan yangi UniBook mobil kompyuterini sinovdan oʻtkazishdi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun 100 foizli sRGB rang qamroviga ega IPS ekran oʻrnatilganini eʼlon qilgan edi. Biroq laboratoriya sinovlari shuni koʻrsatdiki, aslida foydalaniladigan matritsa sifati ancha past boʻlib, atigi 60 foiz atrofidagi rang qamrovini taʼminlaydi xolos.

Garchi byudjet klassidagi noutbuk uchun bu oʻta fojiali kamchilik boʻlmasa-da, kompaniyaning xaridorlarga yolgʻon maʼlumot bergani jiddiy eʼtirozlarga sabab boʻlmoqda. Mutaxassislarning fikricha, texnik xususiyatlarni ataylab boʻrttirib koʻrsatish isteʼmolchilar huquqlarini buzadi va brend obroʻsiga putur yetkazadi.

UniBook noutbukining asosiy imkoniyatlari

Aniqlangan kamchilikdan tashqari, mazkur kompyuter oʻziga xos texnik parametrlarga ega. Xususan:

  • Qurilma besh yadroli Intel Core 3 304 protsessori bilan jihozlangan.
  • Operativ xotira hajmi 8 GB ni tashkil etadi.
  • Noutbukning narxi atigi 450 AQSh dollariga teng.
  • Model yuqori avtonomlik darajasi bilan ajralib turadi.
Umuman olganda, ushbu mobil kompyuter oʻzining kamtarona unumdorligiga mos narxga ega. Biroq protsessor imkoniyatlari va tezkor xotira hajmi cheklangani uni ogʻir vazifalar uchun moʻljallanmaganligini koʻrsatadi.

Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan NotebookCheck taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, ishlab chiqaruvchi oʻz rasmiy tavsiflariga oʻzgartirish kiritishga harakat qilgan. Shunga qaramay, rasmiy veb-saytda bu boradagi aniq va toʻliq maʼlumotlar hozircha yetishmaydi. Ekspertlar xaridorlarga byudjet turkumidagi gadjetlarni xarid qilishdan oldin mustaqil sharhlar va test natijalari bilan tanishib chiqishni tavsiya etishmoqda.

ChuwiUniBookNoutbukIntelTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiGeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiBugun, 12:59Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi