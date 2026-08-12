PSJ Ferran Torres transferi boʻyicha Barselona bilan kelishuvga erishdi

·45·Sport
PSJ Ferran Torres transferi boʻyicha Barselona bilan kelishuvga erishdi
Qisqacha

PSJ Ferran Torres transferi bo'yicha Barselona bilan 55 million yevro miqdorida og'zaki kelishuvga erishdi. Parij klubi dastlab 40 million yevro taklif qilgan, keyin esa 50 million yevro kafolatlangan to'lov va 5 million yevro bonuslardan iborat taklif bilan chiqqan. 26 yoshli hujumchining transferida Luis Enrike uning ko'p o'yin amaliyotiga ega bo'lishini va'da qilgani muhim rol o'ynagan.

Parijning PSJ klubi Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar 55 million yevro miqdoridagi transfer summasi boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishishgan. Ushbu bitim Fransiya chempioni hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, PSJ dastlab futbolchi uchun 40 million yevro taklif qilgan, biroq kataloniyaliklar bu taklifni rad etishgan. Shundan soʻng Parij klubi oʻz taklifini 50 million yevro kafolatlangan toʻlov va yana 5 million yevro bonuslar koʻrinishida oshirgan. Bu summa Barselona 2021-yilda futbolchi uchun toʻlagan pul miqdoriga toʻla mos keladi.

26 yoshli forvardning Parijga koʻchib oʻtishida bosh murabbiy Luis Enrikening shaxsan oʻzaro ishtiroki hal qiluvchi rol oʻynadi. Mutaxassis futbolchiga qoʻngʻiroq qilib, oʻzining taktik rejalari va rotatsiya asosida koʻp oʻyin amaliyoti berishini vaʼda qilgan. Ularning oʻrtasidagi oʻzaro hurmat va ishonch transferning muvaffaqiyatli yakunlanishiga zamin yaratdi.

Luis Enrike bilan hamkorlik va yangi chaqiruv

Luis Enrike Ispaniya terma jamoasini boshqargan davrda ham Torresga doimo tayangan va tanqidlarga uchragan paytlarida ham unga ishchish bildirgan edi. Shuningdek, futbolchining murabbiy bilan yaqin shaxsiy tarixi ham uning Kataloniyada qolishdan koʻra Fransiyaga yoʻl olishini tanlashiga sabab boʻlgan omillardan biri sifatida qayd etildi.

Ferran Torres oʻtgan 2025/26-yilgi mavsumda Barselona safida La Liga oʻyinlarida 16 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u soʻnggi jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasining zafar quchishida asosiy qahramonlardan biriga aylanib, final uchrashuvida ham gol urgan edi.

Shunga qaramay, 26 yoshli futbolchi klub rahbarligining shartnomani uzaytirish haqidagi takliflarini rad etdi. Torres rahbariyat tomonidan yetarlicha qadrlanmayotganini his qilgan va faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishga qaror qilgan. Uning jamoadan ketishi murabbiylar shtabidan yangi yechimlar topishni talab etadi.

Fransuz klubida Torres yozda Milan safiga oʻtib ketgan Gonsalo Ramushning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Ushbu tajribali hujumchining kelishi PSJ hujum chizigʻidagi boʻshliqni toʻldirib, jamoaning oldingi chizigʻiga qoʻshimcha raqobat olib kelishi shubhasiz.

PSJFerran TorresBarselonaLuis EnrikeTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi