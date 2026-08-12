PSJ Ferran Torres transferi boʻyicha Barselona bilan kelishuvga erishdi
PSJ Ferran Torres transferi bo'yicha Barselona bilan 55 million yevro miqdorida og'zaki kelishuvga erishdi. Parij klubi dastlab 40 million yevro taklif qilgan, keyin esa 50 million yevro kafolatlangan to'lov va 5 million yevro bonuslardan iborat taklif bilan chiqqan. 26 yoshli hujumchining transferida Luis Enrike uning ko'p o'yin amaliyotiga ega bo'lishini va'da qilgani muhim rol o'ynagan.
Parijning PSJ klubi Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar 55 million yevro miqdoridagi transfer summasi boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishishgan. Ushbu bitim Fransiya chempioni hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, PSJ dastlab futbolchi uchun 40 million yevro taklif qilgan, biroq kataloniyaliklar bu taklifni rad etishgan. Shundan soʻng Parij klubi oʻz taklifini 50 million yevro kafolatlangan toʻlov va yana 5 million yevro bonuslar koʻrinishida oshirgan. Bu summa Barselona 2021-yilda futbolchi uchun toʻlagan pul miqdoriga toʻla mos keladi.
26 yoshli forvardning Parijga koʻchib oʻtishida bosh murabbiy Luis Enrikening shaxsan oʻzaro ishtiroki hal qiluvchi rol oʻynadi. Mutaxassis futbolchiga qoʻngʻiroq qilib, oʻzining taktik rejalari va rotatsiya asosida koʻp oʻyin amaliyoti berishini vaʼda qilgan. Ularning oʻrtasidagi oʻzaro hurmat va ishonch transferning muvaffaqiyatli yakunlanishiga zamin yaratdi.
Luis Enrike bilan hamkorlik va yangi chaqiruvLuis Enrike Ispaniya terma jamoasini boshqargan davrda ham Torresga doimo tayangan va tanqidlarga uchragan paytlarida ham unga ishchish bildirgan edi. Shuningdek, futbolchining murabbiy bilan yaqin shaxsiy tarixi ham uning Kataloniyada qolishdan koʻra Fransiyaga yoʻl olishini tanlashiga sabab boʻlgan omillardan biri sifatida qayd etildi.
Ferran Torres oʻtgan 2025/26-yilgi mavsumda Barselona safida La Liga oʻyinlarida 16 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u soʻnggi jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasining zafar quchishida asosiy qahramonlardan biriga aylanib, final uchrashuvida ham gol urgan edi.
Shunga qaramay, 26 yoshli futbolchi klub rahbarligining shartnomani uzaytirish haqidagi takliflarini rad etdi. Torres rahbariyat tomonidan yetarlicha qadrlanmayotganini his qilgan va faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishga qaror qilgan. Uning jamoadan ketishi murabbiylar shtabidan yangi yechimlar topishni talab etadi.
Fransuz klubida Torres yozda Milan safiga oʻtib ketgan Gonsalo Ramushning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Ushbu tajribali hujumchining kelishi PSJ hujum chizigʻidagi boʻshliqni toʻldirib, jamoaning oldingi chizigʻiga qoʻshimcha raqobat olib kelishi shubhasiz.
…