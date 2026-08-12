O‘zingizga ishonchni pasaytiruvchi 8 ibora: ularni nimaga almashtirish kerak?
Har kuni ishlatiladigan ayrim iboralar insonning o'z fikri, yutuqlari va imkoniyatlarini qadrsizlantirishiga olib kelishi mumkin. «Men shunchaki...», «Eplay olmayman», «Men shunaqaman», «Hammasiga men aybdorman» kabi jumlalarni aniqroq va rivojlanishga yo'naltirilgan ifodalar bilan almashtirish tavsiya etiladi. Bunda kechirim so'rashni keraksiz oqlanishdan ajratish, omadni tan olgan holda mehnatni qadrlash va ayb bilan mas'uliyatni adashtirmaslik muhim.
Inson boshqalar bilan qanday gaplashishi uning obro‘siga ta’sir qiladi. Ammo yana bir muhim jihat bor: biz har kuni ishlatadigan so‘zlar o‘zimiz haqimizda qanday fikrlashimizga ham ta’sir qilishi mumkin.
«Men shunchaki...», «Eplay olmayman», «Men shunaqaman» kabi iboralar ba’zan oddiy gapdek eshitiladi. Lekin ular doimiy odatga aylansa, inson o‘z fikrini kichraytirib ko‘rsatishi, yutuqlarini qadrsizlantirishi yoki o‘zgarish imkoniyatini oldindan yopib qo‘yishi mumkin.
Gap har bir so‘zni qattiq nazorat qilishda emas. Maqsad — o‘zingiz bilan gaplashish uslubini ongliroq qilish.
1. «Men shunchaki...» — fikringizni boshidanoq kichraytirmang
«Men shunchaki so‘ramoqchi edim...»
«Men shunchaki bir fikr aytsam...»
«Men shunchaki aniqlashtirib olmoqchiman...»
Bu yerda «shunchaki» so‘zi har doim noto‘g‘ri emas. Ammo inson uni o‘z fikri uchun go‘yo oldindan uzr so‘rayotgandek ishlatsa, nutqning ishonchliligi pasayishi mumkin.
Uning o‘rniga to‘g‘ridan to‘g‘ri gapirish kifoya:
«Men aniqlashtirib olmoqchiman».
Yoki:«Menda bir taklif bor».
Qisqa, aniq va ortiqcha oqlanishsiz.
2. «Ehtimol», «balki» — har doim ishonchsizlik belgisi emas
Bu yerda muhim farq bor.
«Ehtimol» va «balki» so‘zlari o‘z-o‘zidan zararli emas. Noaniq vaziyatda ularni ishlatish aksincha, fikrning xolisligini ko‘rsatadi.
Muammo inson o‘z fikrini yaxshi bilsa ham:
«Balki men noto‘g‘ridirman...»
«Ishonchim komil emas, lekin...»
«Ehtimol ahmoqona fikrdir...»
deb har safar o‘zini oldindan qadrsizlantirishida.
Bunday vaziyatda:
«Mening fikrimcha...»
«Tajribamdan kelib chiqib...»
«Men bu vaziyatni shunday ko‘ryapman...»
degan jumlalar ancha barqaror eshitiladi.
3. Har bir gap uchun «kechirasiz» demang
Kechirim so‘rash kerak bo‘lgan paytda, albatta, kechirim so‘rash kerak.
Xato qildingizmi?
Kimnidir ranjitdingizmi?
Va’dani buzdingizmi?
«Kechirasiz» — aynan kerakli so‘z.
Lekin inson o‘zining mavjudligi uchun ham uzr so‘ray boshlasa, vaziyat boshqacha:
«Kechirasiz, bir savolim bor edi...»
«Kechirasiz, vaqtingizni oldim...»
«Kechirasiz, men ham fikr bildirsam...»
Ayrim holatlarda buni:
«Vaqt ajratganingiz uchun rahmat».
«Kutganingiz uchun tashakkur».
«Bir masalani aniqlashtirmoqchiman».
deb ifodalash mumkin.
Bu ham muloyim, ham o‘zingizni kamsitmaydi.
4. «Men yetarli emasman» — bahodan rivojlanishga o‘ting
«Men yetarlicha aqlli emasman».
«Men bunga munosib emasman».
«Mendan yaxshiroqlar ko‘p».
Bu iboralarda inson muayyan ko‘nikmasini emas, butun shaxsiyatini baholaydi.
Ancha konstruktiv yondashuv:
«Men buni hali yaxshi bilmayman».
«Men o‘rganish jarayonidaman».
«Bu yo‘nalishda tajribamni oshirishim kerak».
«Men qobiliyatsizman» degan fikr eshikni yopadi.
«Men hali o‘rganyapman» esa eshikni ochiq qoldiradi.
5. «Omadim keldi» deb yutug‘ingizni arzonlashtirmang
Omad muvaffaqiyatda haqiqatan ham rol o‘ynashi mumkin.
Kerakli inson bilan kerakli paytda tanishish, bozorda qulay vaziyat paydo bo‘lishi yoki kutilmagan imkoniyat chiqishi — bularni inkor qilish shart emas.
Ammo har bir yutuqdan keyin:
«Men hech narsa qilmadim, omadim keldi»,
deb aytaverish insonning o‘z mehnatini ko‘rmasligiga olib kelishi mumkin.
To‘g‘riroq qarash:
«Omad ham bo‘ldi, lekin men bu imkoniyatdan foydalandim».
Yoki: «Bu natija uchun ko‘p mehnat qildim».
Muvaffaqiyatni tan olish maqtanchoqlik emas.
6. «Hammasiga men aybdorman» — ayb bilan mas’uliyatni adashtirmang
Har bir muammoni o‘z bo‘yniga olish mas’uliyatlilik emas.
Munosabat buzildimi?
Loyiha ishlamadimi?
Kimdir xafa bo‘ldimi?
Har doim bitta inson 100 foiz aybdor bo‘lavermaydi.
«Hammasiga men aybdorman» o‘rniga:
«Bu vaziyatda mening mas’uliyatim qaysi qismi?»
deb so‘rash ancha foydali.
Shunda inson o‘z xatosini tan oladi, ammo boshqalarning mas’uliyatini ham o‘z zimmasiga yuklab olmaydi.
7. «Eplay olmayman» — hukm emas, muammoni aniq ayting
«Men buni eplay olmayman» degan jumlada eshik yopiq.
Ammo real vaziyat ko‘pincha boshqacha:
vaqt yetishmayapti, bilim kam, tajriba yo‘q yoki yordam kerak.
Shunda fikrni aniqlashtirish mumkin:
«Menga buni o‘rganish uchun vaqt kerak».
«Bu sohada yordam so‘rashim kerak».
«Hozircha bilmayman, lekin yo‘lini topaman».
Bu sun’iy pozitivlik emas. Muammoni «mening qobiliyatim yo‘q»dan «menga nima yetishmayapti?» degan savolga aylantirishdir.
8. «Men shunaqaman» — xarakterni qamoqxonaga aylantirmang
«Men odamovi, shunaqaman».
«Menda intizom yo‘q, o‘zgarmayman».
«Mening xarakterim og‘ir».
Bunday jumlalar ba’zan insonga o‘z xatti-harakatini o‘zgartirmaslik uchun tayyor bahona beradi.
Xarakterda barqaror xususiyatlar bo‘lishi tabiiy. Ammo insonning ko‘nikmalari, reaksiyalari va odatlari vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi mumkin.
Shuning uchun:
«Men hozir shunday reaksiya qilishga odatlanganman».
«Men bu xususiyatim ustida ishlayapman».
degan ifoda ancha sog‘lom.
«Men shunaqaman» nuqta qo‘yadi.
«Men o‘rganyapman» esa davomini qoldiradi.
So‘zlarni o‘zgartirish hayotni avtomatik o‘zgartiradimi?
Yo‘q. Bir nechta iborani almashtirish insonni bir kechada o‘ziga ishongan shaxsga aylantirmaydi.
O‘z-o‘ziga baho bolalik tajribasi, munosabatlar, muvaffaqiyat va mag‘lubiyatlar, ijtimoiy muhit hamda boshqa ko‘plab omillar ta’sirida shakllanadi.
Lekin nutq muhim bir narsani ko‘rsatadi — inson o‘zini qanday qabul qilayotganini.
Shuning uchun keyingi safar «Men eplay olmayman» degan gap og‘zingizdan chiqmoqchi bo‘lsa, uni bir soniyaga to‘xtatib ko‘ring.
Balkim haqiqiy jumlangiz:
«Men hali buni qanday qilishni bilmayman»
bo‘lishi kerakdir.
Bu ikki ibora o‘rtasidagi farq kichikdek ko‘rinadi. Ammo birinchisi imkoniyatni yopsa, ikkinchisi keyingi qadam uchun joy qoldiradi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…