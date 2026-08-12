APLda transfer bombasi: Mareska «Chelsi» yetakchisini "Siti"ga olib kelmoqchi
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Chelsi» va Argentina terma jamoasi yarimhimoyachisi Enso Fernandesni o'z jamoasiga qo'shib olish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Fabritsio Romanoning xabariga ko'ra, «Siti» vakillari 25 yoshli futbolchining agentlari bilan bog'langan va shaxsiy shartnoma bo'yicha dastlabki kelishuvga erishishga urinmoqda.
Angliya Premer-ligasida navbatdagi yirik va shov-shuvli transfer bo‘yicha muzokaralar boshlanish arafasida. «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Chelsi»ning markaziy yarimhimoyachisi va Argentina terma jamoasi a’zosi Enso Fernandesni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini jiddiy o‘rganmoqda.
Fabritsio Romano: «Siti» vakillari muzokaralarni boshlagan
Taniqli va ishonchli insayder Fabritsio Romanoning (Fabrizio Romano) xabar berishicha, «Manchester Siti» mutasaddilari 25 yoshli argentinalik pleymeykerning agentlari bilan aloqaga chiqqan.
«Shaharliklar» rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining shaxsiy shartnomasi bo‘yicha dastlabki kelishuvga erishish va shu orqali «Chelsi» bilan rasmiy muzokaralarda transfer narxini pasaytirishga umid qilmoqda. Enso Mareska argentinalik xavbekning maydon markazidagi mahoratini yuqori baholamoqda.
«Chelsi» pozitsiyasi: 120 million funt yoki jamoada qolish
Biroq «Stemford Bridj» rahbariyati o‘z yetakchilaridan birini osonlikcha va arzonga qo‘yib yubormoqchi emas. «Chelsi» argentinalik havbekning transfer narxini 120 million funt-sterling qilib belgiladi.
London klubi mutasaddilari ushbu mablag‘dan kam narxga muzokara o‘tkazmasligini va futbolchini tarkibda saqlab qolish variantini ham asosiy ustuvor yo‘nalish sifatida ko‘rib chiqishayotganini bildirgan.
Sermahsul mavsum va tarixiy transfer
Enso Fernandes o‘tgan mavsumda «aristokratlar» safida barqaror o‘yin namoyish etdi. U APL doirasidagi 36 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 10 ta gol yozdirib qo‘yishga erishdi.
Eslatib o‘tamiz, «Chelsi» argentinalik futbolchini 2023 yilning boshida Portugaliyaning «Benfika» klubidan rekord darajadagi 121 million yevro (106.8 million funt) evaziga sotib olgan edi. Uning londonliklar bilan amaldagi uzoq muddatli shartnomasi «Chelsi»ga muzokaralarda sezilarli ustunlik beradi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…