APLda transfer bombasi: Mareska «Chelsi» yetakchisini "Siti"ga olib kelmoqchi

·60·Sport
APLda transfer bombasi: Mareska «Chelsi» yetakchisini "Siti"ga olib kelmoqchi
Qisqacha

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Chelsi» va Argentina terma jamoasi yarimhimoyachisi Enso Fernandesni o'z jamoasiga qo'shib olish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Fabritsio Romanoning xabariga ko'ra, «Siti» vakillari 25 yoshli futbolchining agentlari bilan bog'langan va shaxsiy shartnoma bo'yicha dastlabki kelishuvga erishishga urinmoqda.

Angliya Premer-ligasida navbatdagi yirik va shov-shuvli transfer bo‘yicha muzokaralar boshlanish arafasida. «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Chelsi»ning markaziy yarimhimoyachisi va Argentina terma jamoasi a’zosi Enso Fernandesni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini jiddiy o‘rganmoqda.

Fabritsio Romano: «Siti» vakillari muzokaralarni boshlagan

Taniqli va ishonchli insayder Fabritsio Romanoning (Fabrizio Romano) xabar berishicha, «Manchester Siti» mutasaddilari 25 yoshli argentinalik pleymeykerning agentlari bilan aloqaga chiqqan.

«Shaharliklar» rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining shaxsiy shartnomasi bo‘yicha dastlabki kelishuvga erishish va shu orqali «Chelsi» bilan rasmiy muzokaralarda transfer narxini pasaytirishga umid qilmoqda. Enso Mareska argentinalik xavbekning maydon markazidagi mahoratini yuqori baholamoqda.

«Chelsi» pozitsiyasi: 120 million funt yoki jamoada qolish

Biroq «Stemford Bridj» rahbariyati o‘z yetakchilaridan birini osonlikcha va arzonga qo‘yib yubormoqchi emas. «Chelsi» argentinalik havbekning transfer narxini 120 million funt-sterling qilib belgiladi.

London klubi mutasaddilari ushbu mablag‘dan kam narxga muzokara o‘tkazmasligini va futbolchini tarkibda saqlab qolish variantini ham asosiy ustuvor yo‘nalish sifatida ko‘rib chiqishayotganini bildirgan.

Sermahsul mavsum va tarixiy transfer

Enso Fernandes o‘tgan mavsumda «aristokratlar» safida barqaror o‘yin namoyish etdi. U APL doirasidagi 36 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 10 ta gol yozdirib qo‘yishga erishdi.

Eslatib o‘tamiz, «Chelsi» argentinalik futbolchini 2023 yilning boshida Portugaliyaning «Benfika» klubidan rekord darajadagi 121 million yevro (106.8 million funt) evaziga sotib olgan edi. Uning londonliklar bilan amaldagi uzoq muddatli shartnomasi «Chelsi»ga muzokaralarda sezilarli ustunlik beradi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityChelseaEnzo FernándezEnzo MarescaBenfica
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi