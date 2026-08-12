NASA Hindistonni Oysimon bazani yaratishga taklif qildi

·58·Texno
NASA Hindistonni Oysimon bazani yaratishga taklif qildi
Qisqacha

NASA Hindiston kosmik tadqiqotlar tashkilotini (ISRO) Oy janubiy qutbi yaqinida doimiy ilmiy-tadqiqot va yashash postini barpo etishni nazarda tutuvchi dasturga qo'shilishga rasman taklif qildi. Loyiha doirasida avtomatlashtirilgan hamda boshqariladigan kosmik parvozlar missiyalarini amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Tomonlar Artemis Accords doirasida ochiq ilmiy ma'lumotlar almashinuvini davom ettirishga kelishdi.

AQSh Milliy kosmonavtika va aviatsiya boshqarmasi (NASA) Hindiston kosmik tadqiqotlar tashkilotini (ISRO) Oysimon bazani bunyod etish dasturiga qoʻshilishga rasman chaqirdi. Mazkur loyiha Yer yoʻldoshining janubiy qutbi yaqinida doimiy ishlaydigan ilmiy-tadqiqot va yashash postini barpo etishni nazarda tutadi va kelgusidagi chuqur koinot ekspeditsiyalariga tayyorgarlik koʻrishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu taklif AQSh va Hindistonning fuqarolik kosmosi boʻyicha Qoʻshma ishchi guruhining (CSJWG) ISRO shtab-kvartirasida boʻlib oʻtgan navbatdagi majlisida muhokama qilindi. Tomonlar ushbu istiqbolli tashabbus doirasida avtomatlashtirilgan hamda boshqariladigan kosmik parvozlar missiyalarini amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

Hamkorlikning yangi bosqichi va Artemis kelishuvlari

Qoʻshma bayonotga asosan, yangi infratuzilma bazasi nafaqat ilmiy kashfiyotlar koʻlamini kengaytiradi, balki astronavtlarning uzoq muddatli faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Shuningdek, delegatsiyalar Artemis Accords xalqaro bitimlari doirasida ochiq ilmiy maʼlumotlar almashinuvini davom ettirish boʻyicha ham kelishuvga erishdilar.

Ikki davlat oʻrtasidagi kosmik sohadagi sheriklik oʻtgan yili muvaffaqiyatli amalga oshirilgan NISAR sunʼiy yoʻldosh loyihasidan keyin yanada faollashdi. Hozirgi muzokaralar 2025-yil fevral oyida yoʻlga qoʻyilgan TRUST tashabbusi doirasida olib borilmoqda. Ushbu strategik platforma sunʼiy intellekt, yarimoʻtkazgichlar, energetika va kosmonavtika kabi muhim yoʻnalishlarda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan.

Uchrashuv yakunida tomonlar BMTning Koinot fazosini tinch maqsadlarda tadqiq etish qoʻmitasi (COPUOS) tavsiyalariga sodiqligini tasdiqladilar. Bu esa kelgusidagi barcha kosmik faoliyatning xalqaro huquqiy normalarga toʻla mos holda, xavfsiz va uzoq muddatli barqarorlik tamoyillari asosida olib borilishini taʼminlaydi.

NASAHindistonOysimon bazaKoinotISRO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiYandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi