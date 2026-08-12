NASA Hindistonni Oysimon bazani yaratishga taklif qildi
NASA Hindiston kosmik tadqiqotlar tashkilotini (ISRO) Oy janubiy qutbi yaqinida doimiy ilmiy-tadqiqot va yashash postini barpo etishni nazarda tutuvchi dasturga qo'shilishga rasman taklif qildi. Loyiha doirasida avtomatlashtirilgan hamda boshqariladigan kosmik parvozlar missiyalarini amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Tomonlar Artemis Accords doirasida ochiq ilmiy ma'lumotlar almashinuvini davom ettirishga kelishdi.
AQSh Milliy kosmonavtika va aviatsiya boshqarmasi (NASA) Hindiston kosmik tadqiqotlar tashkilotini (ISRO) Oysimon bazani bunyod etish dasturiga qoʻshilishga rasman chaqirdi. Mazkur loyiha Yer yoʻldoshining janubiy qutbi yaqinida doimiy ishlaydigan ilmiy-tadqiqot va yashash postini barpo etishni nazarda tutadi va kelgusidagi chuqur koinot ekspeditsiyalariga tayyorgarlik koʻrishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu taklif AQSh va Hindistonning fuqarolik kosmosi boʻyicha Qoʻshma ishchi guruhining (CSJWG) ISRO shtab-kvartirasida boʻlib oʻtgan navbatdagi majlisida muhokama qilindi. Tomonlar ushbu istiqbolli tashabbus doirasida avtomatlashtirilgan hamda boshqariladigan kosmik parvozlar missiyalarini amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
Hamkorlikning yangi bosqichi va Artemis kelishuvlariQoʻshma bayonotga asosan, yangi infratuzilma bazasi nafaqat ilmiy kashfiyotlar koʻlamini kengaytiradi, balki astronavtlarning uzoq muddatli faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Shuningdek, delegatsiyalar Artemis Accords xalqaro bitimlari doirasida ochiq ilmiy maʼlumotlar almashinuvini davom ettirish boʻyicha ham kelishuvga erishdilar.
Ikki davlat oʻrtasidagi kosmik sohadagi sheriklik oʻtgan yili muvaffaqiyatli amalga oshirilgan NISAR sunʼiy yoʻldosh loyihasidan keyin yanada faollashdi. Hozirgi muzokaralar 2025-yil fevral oyida yoʻlga qoʻyilgan TRUST tashabbusi doirasida olib borilmoqda. Ushbu strategik platforma sunʼiy intellekt, yarimoʻtkazgichlar, energetika va kosmonavtika kabi muhim yoʻnalishlarda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan.
Uchrashuv yakunida tomonlar BMTning Koinot fazosini tinch maqsadlarda tadqiq etish qoʻmitasi (COPUOS) tavsiyalariga sodiqligini tasdiqladilar. Bu esa kelgusidagi barcha kosmik faoliyatning xalqaro huquqiy normalarga toʻla mos holda, xavfsiz va uzoq muddatli barqarorlik tamoyillari asosida olib borilishini taʼminlaydi.
…