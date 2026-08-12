Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandi
Yandeks Pey ilovasi Apple kompaniyasining App Store do'konidan olib tashlandi, biroq ilovani avvaldan o'rnatgan foydalanuvchilarning mablag'lari xavfsiz va barcha funksiyalar ishlamoqda. Texnik cheklovlar sabab ilovani yangilash yoki o'chirib qayta o'rnatish hozircha imkonsiz, shu bois mavjud ilovani o'chirmaslik tavsiya etiladi. Ilovasiz qolgan foydalanuvchilar xizmatning veb-versiyasidan foydalanishi mumkin.
Mashhur Yandeks Pey fintex-servisining rasmiy ilovasi Apple kompaniyasining App Store raqamli doʻkonidan olib tashlandi. Mazkur holat va uning tafsilotlari boʻyicha kompaniya vakillari tezkor bayonot bilan chiqib, foydalanuvchilarni vahima qilmaslikka chaqirishdi. Ushbu cheklovlar qurilmalariga ilovani allaqachon oʻrnatib ulgurgan foydalanuvchilar uchun qanday oqibatlar keltirib chiqarishi hamda hozirgi vaziyatda qanday yoʻl tutish kerakligi maʼlum qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ilova doʻkondan gʻoyib boʻlganiga qaramay, foydalanuvchilarning mablagʻlari toʻliq xavfsizlikda va xavf ostida emas. Bugungi kunda smartfoniga ilovani oʻrnatib ulgurgan egalar uchun barcha funksiyalar avvalgidek odatiy rejimda ishlamoqda. Biroq yuzaga kelgan texnik cheklovlar tufayli ilovaning yangi versiyalarini yuklab olish yoki uni oʻchirib tashlab qaytdan oʻrnatish hozircha imkonsiz boʻlib qoldi.
Foydalanuvchilar uchun tavsiyalar va muqobil yechimlarMutaxassislar iOS operatsion tizimida ishlaydigan iPhone egalariga oʻz qurilmalarida baʼzi ehtiyot choralarini koʻrishni tavsiya qilishmoqda. Xususan, ilova avtomatik ravishda oʻchib ketishining yoki ishdan chiqishining oldini olish uchun sozlamalarda maxsus amalni bajarish lozim:
- «Sozlamalar» boʻlimiga oʻting
- «Ilovalar» qismini tanlang
- «App Store» boʻlimiga kiring
- «Avtomatik yuklashlar» qismidan «Dasturiy taʼminot yangilanishlari»ni oʻchirib qoʻying
Agar yangi foydalanuvchilar yoki ilovasiz qolganlar uchun muqobil yechim kerak boʻlsa, kompaniya veb-versiyadan foydalanishni taklif etmoqda. Brauzer orqali xizmatdan qulay foydalanish uchun saytni asosiy ekranga chiqarib olish mumkin. Buning uchun Safari brauzerida xizmat ochilib, «Ulashish» tugmasi bosiladi va «Ekran “Doʻyim”ga» bandi tanlanadi.
Android platformasidagi holatShuni alohida taʼkidlash joizki, cheklovlar faqat Apple ekotizimiga taalluqli boʻlib, Android foydalanuvchilari uchun hech qanday oʻzgarish yoʻq. Google Play doʻkonida Yandeks Pey ilovasi avvalgidek ochiq holatda saqlanib qolgan va erkin yuklab olinmoqda.
Bundan tashqari, Android qurilmasi egalari ilovani boshqa muqobil platformalar, jumladan, RuStore doʻkoni orqali ham muammosiz yuklab olishlari va yangilab borishlari mumkin. Fintex-servisning barcha imkoniyatlaridan har qanday brauzer orqali uning rasmiy veb-sayti vositasida ham toʻliq foydalanish imkoniyati mavjud.
…