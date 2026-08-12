Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandi

·48·Texno
Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandi
Qisqacha

Yandeks Pey ilovasi Apple kompaniyasining App Store do'konidan olib tashlandi, biroq ilovani avvaldan o'rnatgan foydalanuvchilarning mablag'lari xavfsiz va barcha funksiyalar ishlamoqda. Texnik cheklovlar sabab ilovani yangilash yoki o'chirib qayta o'rnatish hozircha imkonsiz, shu bois mavjud ilovani o'chirmaslik tavsiya etiladi. Ilovasiz qolgan foydalanuvchilar xizmatning veb-versiyasidan foydalanishi mumkin.

Mashhur Yandeks Pey fintex-servisining rasmiy ilovasi Apple kompaniyasining App Store raqamli doʻkonidan olib tashlandi. Mazkur holat va uning tafsilotlari boʻyicha kompaniya vakillari tezkor bayonot bilan chiqib, foydalanuvchilarni vahima qilmaslikka chaqirishdi. Ushbu cheklovlar qurilmalariga ilovani allaqachon oʻrnatib ulgurgan foydalanuvchilar uchun qanday oqibatlar keltirib chiqarishi hamda hozirgi vaziyatda qanday yoʻl tutish kerakligi maʼlum qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ilova doʻkondan gʻoyib boʻlganiga qaramay, foydalanuvchilarning mablagʻlari toʻliq xavfsizlikda va xavf ostida emas. Bugungi kunda smartfoniga ilovani oʻrnatib ulgurgan egalar uchun barcha funksiyalar avvalgidek odatiy rejimda ishlamoqda. Biroq yuzaga kelgan texnik cheklovlar tufayli ilovaning yangi versiyalarini yuklab olish yoki uni oʻchirib tashlab qaytdan oʻrnatish hozircha imkonsiz boʻlib qoldi.

Foydalanuvchilar uchun tavsiyalar va muqobil yechimlar

Mutaxassislar iOS operatsion tizimida ishlaydigan iPhone egalariga oʻz qurilmalarida baʼzi ehtiyot choralarini koʻrishni tavsiya qilishmoqda. Xususan, ilova avtomatik ravishda oʻchib ketishining yoki ishdan chiqishining oldini olish uchun sozlamalarda maxsus amalni bajarish lozim:

  • «Sozlamalar» boʻlimiga oʻting
  • «Ilovalar» qismini tanlang
  • «App Store» boʻlimiga kiring
  • «Avtomatik yuklashlar» qismidan «Dasturiy taʼminot yangilanishlari»ni oʻchirib qoʻying
Shuningdek, mavjud ilovani qurilmadan aslo oʻchirib yubormaslik qatʼiy tavsiya etiladi. Agar ilova tasodifan oʻchirib yuborilsa, uni App Store orqali qayta tiklab boʻlmaydi.

Agar yangi foydalanuvchilar yoki ilovasiz qolganlar uchun muqobil yechim kerak boʻlsa, kompaniya veb-versiyadan foydalanishni taklif etmoqda. Brauzer orqali xizmatdan qulay foydalanish uchun saytni asosiy ekranga chiqarib olish mumkin. Buning uchun Safari brauzerida xizmat ochilib, «Ulashish» tugmasi bosiladi va «Ekran “Doʻyim”ga» bandi tanlanadi.

Android platformasidagi holat

Shuni alohida taʼkidlash joizki, cheklovlar faqat Apple ekotizimiga taalluqli boʻlib, Android foydalanuvchilari uchun hech qanday oʻzgarish yoʻq. Google Play doʻkonida Yandeks Pey ilovasi avvalgidek ochiq holatda saqlanib qolgan va erkin yuklab olinmoqda.

Bundan tashqari, Android qurilmasi egalari ilovani boshqa muqobil platformalar, jumladan, RuStore doʻkoni orqali ham muammosiz yuklab olishlari va yangilab borishlari mumkin. Fintex-servisning barcha imkoniyatlaridan har qanday brauzer orqali uning rasmiy veb-sayti vositasida ham toʻliq foydalanish imkoniyati mavjud.

Yandeks PeyApp StoreIlovaTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiGeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiBugun, 12:59Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi