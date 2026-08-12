Luis Enrikening olamshumul e’tirofi: «Bu yangi eraning boshlanishi!»

·71·Sport
Luis Enrikening olamshumul e’tirofi: «Bu yangi eraning boshlanishi!»
Qisqacha

Ispaniya milliy terma jamoasi JCH-2026 finalida amaldagi chempion Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida mag'lub etib, tarixidagi ikkinchi Jahon chempionati kubogini qo'lga kiritdi. «PSJ» bosh murabbiyi va terma jamoaning sobiq ustozi Luis Enrike 20minutos nashriga bergan intervyusida bu g'alaba Ispaniya futbolida yangi zafarlar davrini boshlab berishiga ishonishini aytdi.

Ispaniya milliy terma jamoasi JCH-2026 finalida amaldagi chempion Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixidagi ikkinchi Jahon chempionati kubogini qo‘lga kiritdi. Ushbu tarixiy muvaffaqiyat va ispan futbolining oltin davri haqida «PSJ» bosh murabbiyi, terma jamoaning sobiq ustozi Luis Enrike 20minutos nashriga bergan intervyusida to‘xtalib o‘tdi.

«Ikkinchi yulduz — bu hali boshlanishi»

Ispaniya terma jamoasining Mundialdagi zafaridan so‘ng Luis Enrike mamlakat futboli eng yuqori cho‘qqiga chiqqanini va bu muvaffaqiyatlar davomli bo‘lishini ta’kidladi:

«Ispaniya futboli hozir aynan eng yuqori darajada. Orzu qilingan ikkinchi yulduzni libosimizga qadaganimizdan so‘ng, bu buyuk g‘alaba terma jamoamiz va butun Ispaniya futboli uchun yangi zafarlar davrini boshlab berishiga po‘latdek ishonaman.

Vaqtida rahmatli Luis Aragones bizning kombinatsion va to‘pga egalik qilishga asoslangan futbol uslubimizga tamal toshini qo‘ygan edi. Keyinchalik Pep Gvardiola boshchiligidagi «Barselona» aynan shu jozibador va hujumkor futbolni dunyoga ko‘rsatib, ketma-ket g‘alabalarni qo‘lga kirita boshladi. Aynan ular bugungi jahon chempionlari uchun zafarli yo‘lni ochib berishdi», — dedi Luis Enrike.

Tinch okeani ortidagi triumf: Ispaniya qanday qilib Argentinani taxtdan ag‘dardi?

JCH-2026 final bahsi keskin va murosasiz kurashlarga boy kechdi. Dramalarga boy kechgan bellashuvda ispanlar o‘zining mustahkam taktikasi va irodasi evaziga 1:0 hisobidagi zafarni rasmiylashtirib, kubokni mag‘lub etdi.

Ushbu g‘alaba orqali Ispaniya 2010 yilgi Janubiy Afrikadagi muvaffaqiyatni oradan yillar o‘tib yana bir bor takrorladi va dunyoning eng kuchli terma jamoasi ekanini isbotladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Luis EnriqueIspaniyaArgentinaPSGBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi