Luis Enrikening olamshumul e’tirofi: «Bu yangi eraning boshlanishi!»
Ispaniya milliy terma jamoasi JCH-2026 finalida amaldagi chempion Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida mag'lub etib, tarixidagi ikkinchi Jahon chempionati kubogini qo'lga kiritdi. «PSJ» bosh murabbiyi va terma jamoaning sobiq ustozi Luis Enrike 20minutos nashriga bergan intervyusida bu g'alaba Ispaniya futbolida yangi zafarlar davrini boshlab berishiga ishonishini aytdi.
Ispaniya milliy terma jamoasi JCH-2026 finalida amaldagi chempion Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixidagi ikkinchi Jahon chempionati kubogini qo‘lga kiritdi. Ushbu tarixiy muvaffaqiyat va ispan futbolining oltin davri haqida «PSJ» bosh murabbiyi, terma jamoaning sobiq ustozi Luis Enrike 20minutos nashriga bergan intervyusida to‘xtalib o‘tdi.
«Ikkinchi yulduz — bu hali boshlanishi»
Ispaniya terma jamoasining Mundialdagi zafaridan so‘ng Luis Enrike mamlakat futboli eng yuqori cho‘qqiga chiqqanini va bu muvaffaqiyatlar davomli bo‘lishini ta’kidladi:
«Ispaniya futboli hozir aynan eng yuqori darajada. Orzu qilingan ikkinchi yulduzni libosimizga qadaganimizdan so‘ng, bu buyuk g‘alaba terma jamoamiz va butun Ispaniya futboli uchun yangi zafarlar davrini boshlab berishiga po‘latdek ishonaman.
Vaqtida rahmatli Luis Aragones bizning kombinatsion va to‘pga egalik qilishga asoslangan futbol uslubimizga tamal toshini qo‘ygan edi. Keyinchalik Pep Gvardiola boshchiligidagi «Barselona» aynan shu jozibador va hujumkor futbolni dunyoga ko‘rsatib, ketma-ket g‘alabalarni qo‘lga kirita boshladi. Aynan ular bugungi jahon chempionlari uchun zafarli yo‘lni ochib berishdi», — dedi Luis Enrike.
Tinch okeani ortidagi triumf: Ispaniya qanday qilib Argentinani taxtdan ag‘dardi?
JCH-2026 final bahsi keskin va murosasiz kurashlarga boy kechdi. Dramalarga boy kechgan bellashuvda ispanlar o‘zining mustahkam taktikasi va irodasi evaziga 1:0 hisobidagi zafarni rasmiylashtirib, kubokni mag‘lub etdi.
Ushbu g‘alaba orqali Ispaniya 2010 yilgi Janubiy Afrikadagi muvaffaqiyatni oradan yillar o‘tib yana bir bor takrorladi va dunyoning eng kuchli terma jamoasi ekanini isbotladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…