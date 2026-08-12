«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi

·117·Sport
«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi
Qisqacha

«Paxtakor» Elit OCHL musobaqasida muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyatiga ega, deb hisoblaydi «Al Husayn» bosh murabbiyi Ahmad Hayil Ibrohim. U Toshkent klubi Iordaniya jamoasini 3:0 hisobida mag‘lub etganidan so‘ng, «Al Husayn»ning may oyidan beri rasmiy o‘yin o‘tkazmagani va yangi futbolchilarning jamoaga moslashishga ulgurmagani natijaga ta’sir qilganini aytdi.

Osiyo Chempionlar ligasi Elit saralash bosqichi doirasida Toshkentning «Paxtakor» klubi Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasini o‘z maydonida qabul qilib, 3:0 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu muhim bellashuvdan so‘ng o‘tkazilgan an’anaviy matbuot anjumanida mehmonlar bosh murabbiyi Ahmad Hayil Ibrohim jurnalistlar savollariga javob berib, mag‘lubiyatning asl sabablari hamda taktik tafsilotlari bilan o‘rtoqlashdi.

«O‘yin amaliyotining yo‘qligi va kichik xatolar bahs taqdirini hal qildi»

Iordaniya klubi ustozining ta’kidlashicha, jamoaning uzoq vaqt mobaynida rasmiy o‘yinlar o‘tkazmagani hamda tarkibga yangi kelib qo‘shilgan futbolchilarning moslashuv jarayoni o‘yin natijasiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan:

«Kecha o‘yindan oldingi matbuot anjumanida ham o‘yin amaliyoti yo‘qligi haqida alohida aytib o‘tgandim. Biz may oyidan beri birorta ham rasmiy uchrashuvda ishtirok etganimiz yo‘q. Qolaversa, yangi futbolchilar jamoamizga kelib qo‘shilganiga hali bir hafta ham bo‘lgani yo‘q. Ushbu omillar bugun bizga sezilarli darajada pand berdi. Biz hozirda yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rish jarayonidamiz, «Paxtakor» esa o‘z chempionati mavsumining yarmidan o‘tib bo‘lgan va juda yaxshi sport formasida. O‘yinni maydondagi kichik xatolar hal qildi — «Paxtakor» biz yo‘l qo‘ygan xatolardan unumli foydalanib ketdi. Raqibni munosib g‘alaba bilan tabriklayman», — dedi Ahmad Hayil Ibrohim.

Matbuot anjumanidagi savol-javoblar: Taktika va o‘zgarishlar mantig‘i

— Jamoangiz uchinchi golni o‘tkazib yuborganidan so‘ng birdaniga uchta o‘zgarishni amalga oshirdingiz. Ushbu o‘zgarishlarni ikkinchi taym boshidaroq amalga oshirish to‘g‘riroq bo‘lmasmidi?

— Avvalroq aytib o‘tganimdek, tarkibimizga endigina kelib qo‘shilgan yangi futbolchilar bor edi. Ularning bunday yuqori templi bahsda 45 daqiqa maydonda harakat qilganining o‘zini yaxshi ko‘rsatkich va natija deb hisoblayman. Futbolda esa xatolar doimo bo‘lib turadi.

— «Al Husayn» bugun maydonda deyarli xavfli vaziyat yarata olmadi. Buning asosiy sababi nimada? Aslida jamoangiz bundan ancha yaxshiroq va mazmunliroq o‘ynashga qodir edi...

— Asosiy muammo — biz hali yangi mavsumni boshlamaganimizda. Iyun oyidan beri yig‘inlarda ishtirok etayotgan bo‘lsak-da, rasmiy o‘yin amaliyoti umuman yo‘q edi. «Paxtakor» esa allaqachon mavsum o‘rtasida, yuqori tonusda. Bularning barchasini inobatga olib, biz o‘yinni 5-4-1 himoyaviy taktik sxemasi bilan boshladik. Gollarni o‘tkazib yuborganimizdan so‘ng esa uslubimizni majburan o‘zgartirishga to‘g‘ri keldi.

— «Paxtakor»ning Osiyo Chempionlar ligasidagi imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Iordaniyada «Paxtakor» haqida nimalarni bilishadi?

— «Paxtakor» tarkibida yuqori saviyadagi va mahoratli futbolchilar juda ko‘p. O‘ylaymanki, ular Elit OCHL musobaqasida juda muvaffaqiyatli va munosib ishtirok eta olishadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

PakhtakorAl HusseinTashkentAhmad Hayel Ibrahim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi