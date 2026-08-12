«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi
«Paxtakor» Elit OCHL musobaqasida muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyatiga ega, deb hisoblaydi «Al Husayn» bosh murabbiyi Ahmad Hayil Ibrohim. U Toshkent klubi Iordaniya jamoasini 3:0 hisobida mag‘lub etganidan so‘ng, «Al Husayn»ning may oyidan beri rasmiy o‘yin o‘tkazmagani va yangi futbolchilarning jamoaga moslashishga ulgurmagani natijaga ta’sir qilganini aytdi.
Osiyo Chempionlar ligasi Elit saralash bosqichi doirasida Toshkentning «Paxtakor» klubi Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasini o‘z maydonida qabul qilib, 3:0 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu muhim bellashuvdan so‘ng o‘tkazilgan an’anaviy matbuot anjumanida mehmonlar bosh murabbiyi Ahmad Hayil Ibrohim jurnalistlar savollariga javob berib, mag‘lubiyatning asl sabablari hamda taktik tafsilotlari bilan o‘rtoqlashdi.
«O‘yin amaliyotining yo‘qligi va kichik xatolar bahs taqdirini hal qildi»
Iordaniya klubi ustozining ta’kidlashicha, jamoaning uzoq vaqt mobaynida rasmiy o‘yinlar o‘tkazmagani hamda tarkibga yangi kelib qo‘shilgan futbolchilarning moslashuv jarayoni o‘yin natijasiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan:
«Kecha o‘yindan oldingi matbuot anjumanida ham o‘yin amaliyoti yo‘qligi haqida alohida aytib o‘tgandim. Biz may oyidan beri birorta ham rasmiy uchrashuvda ishtirok etganimiz yo‘q. Qolaversa, yangi futbolchilar jamoamizga kelib qo‘shilganiga hali bir hafta ham bo‘lgani yo‘q. Ushbu omillar bugun bizga sezilarli darajada pand berdi. Biz hozirda yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rish jarayonidamiz, «Paxtakor» esa o‘z chempionati mavsumining yarmidan o‘tib bo‘lgan va juda yaxshi sport formasida. O‘yinni maydondagi kichik xatolar hal qildi — «Paxtakor» biz yo‘l qo‘ygan xatolardan unumli foydalanib ketdi. Raqibni munosib g‘alaba bilan tabriklayman», — dedi Ahmad Hayil Ibrohim.
Matbuot anjumanidagi savol-javoblar: Taktika va o‘zgarishlar mantig‘i
— Jamoangiz uchinchi golni o‘tkazib yuborganidan so‘ng birdaniga uchta o‘zgarishni amalga oshirdingiz. Ushbu o‘zgarishlarni ikkinchi taym boshidaroq amalga oshirish to‘g‘riroq bo‘lmasmidi?
— Avvalroq aytib o‘tganimdek, tarkibimizga endigina kelib qo‘shilgan yangi futbolchilar bor edi. Ularning bunday yuqori templi bahsda 45 daqiqa maydonda harakat qilganining o‘zini yaxshi ko‘rsatkich va natija deb hisoblayman. Futbolda esa xatolar doimo bo‘lib turadi.
— «Al Husayn» bugun maydonda deyarli xavfli vaziyat yarata olmadi. Buning asosiy sababi nimada? Aslida jamoangiz bundan ancha yaxshiroq va mazmunliroq o‘ynashga qodir edi...
— Asosiy muammo — biz hali yangi mavsumni boshlamaganimizda. Iyun oyidan beri yig‘inlarda ishtirok etayotgan bo‘lsak-da, rasmiy o‘yin amaliyoti umuman yo‘q edi. «Paxtakor» esa allaqachon mavsum o‘rtasida, yuqori tonusda. Bularning barchasini inobatga olib, biz o‘yinni 5-4-1 himoyaviy taktik sxemasi bilan boshladik. Gollarni o‘tkazib yuborganimizdan so‘ng esa uslubimizni majburan o‘zgartirishga to‘g‘ri keldi.
— «Paxtakor»ning Osiyo Chempionlar ligasidagi imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Iordaniyada «Paxtakor» haqida nimalarni bilishadi?
— «Paxtakor» tarkibida yuqori saviyadagi va mahoratli futbolchilar juda ko‘p. O‘ylaymanki, ular Elit OCHL musobaqasida juda muvaffaqiyatli va munosib ishtirok eta olishadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…