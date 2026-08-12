Yutuqdan shokka tushdi: Merilendlik fuqaro qanday qilib kutilmaganda boyib ketdi?

·91·Dunyo
Yutuqdan shokka tushdi: Merilendlik fuqaro qanday qilib kutilmaganda boyib ketdi?
Qisqacha

Merilend shtatining Prins-Jorj okrugida yashovchi erkak ichki sezgisiga tayanib sotib olgan «Scratch & Match» lotereya chiptasidan 100 000 dollar yutib oldi. U Kepitol-Haytsdagi Wawa do‘konidan «Bingo» chiptasi bilan birga ushbu chiptani ham xarid qilgan. Chiptada har biri 50 000 dollardan bo‘lgan ikkita tezkor yutuq belgisi chiqqan.

Merilend shtati fuqarosi 100 000 dollar yutib oldi. John Angelillo/UPI surati.

Intuitsiya va ichki his-tuyg‘u ba’zida inson hayotini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. AQSHning Merilend shtatida istiqomat qiluvchi fuqaro aynan ichki sezgisiga tayanib sotib olgan lotereya chiptasi evaziga ko‘z ochib-yumguncha yirik boylik egasiga aylandi.

Ikkita chipta va kutilmagan sovrin

Prins-Jorj okrugida yashovchi erkak Merilend shtati lotereyasi vakillari bilan suhbatda voqea tafsilotlarini so‘zlab berdi. U Kepitol-Hayts (Capitol Heights) hududidagi ommabop Wawa do‘koniga kirib, o‘zining doimiy va sevimli o‘yini bo‘lmish «Bingo» chiptasini, shuningdek, shunchaki xayoliga kelgani uchun «Scratch & Match» chiptasini ham xarid qiladi.

«Bilasizmi, ba’zi chiptalar sizni alohida magnitdek o‘ziga tortadi. O‘sha kuni «Scratch & Match» chiptasi kutilmaganda menda katta qiziqish uyg‘otdi va uni olishga qaror qildim», — deydi g‘olib.

Ikki barobar shok: Uydagi haqiqiy syurpriz

Uyga qaytgach, erkak chiptadagi himoya qatlamini tozalay boshlaydi. Shu payt ekranda «pul to‘plami» ko‘rinishidagi ikkita tezkor yutuq belgisi paydo bo‘ladi. Biroz e’tibor bilan qaragach, u har bir belgi ortida 50 000 dollarlik mukofot yashiringanini va umumiy yutuq 100 000 dollarni tashkil etganini tushunib yetadi.

«Birinchi 50 ming dollarlik sovrinni ko‘rganimda shok holatiga tushdim. Lekin uning yonida yana bir shunday 50 ming dollar borligini anglaganimda, hayratimning cheki bo‘lmadi», — deya eslaydi u.

Yutuq oilaviy budjet va xayrli ishlarga sarflanadi

Keyinchalik mahalliy lotereya shoxobchasida o‘tkazilgan rasmiy tekshiruv bahsli holatlarga o‘rin qoldirmadi — erkak va uning turmush o‘rtog‘i haqiqatan ham 100 000 dollarlik yirik sovrin sohibiga aylanishgan edi.

Oilaning ta’kidlashicha, kutilmaganda qo‘lga kiritilgan ushbu yirik mablag‘ yig‘ilib qolgan kommunal va boshqa hisob-kitoblarni (chek xarajatlarini) to‘lashga hamda yaqin qarindoshlarga moliyaviy yordam ko‘rsatishga yo‘naltiriladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

MarylandPrince George’sWawaCapitol HeightsTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi