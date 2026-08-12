Yutuqdan shokka tushdi: Merilendlik fuqaro qanday qilib kutilmaganda boyib ketdi?
Merilend shtatining Prins-Jorj okrugida yashovchi erkak ichki sezgisiga tayanib sotib olgan «Scratch & Match» lotereya chiptasidan 100 000 dollar yutib oldi. U Kepitol-Haytsdagi Wawa do‘konidan «Bingo» chiptasi bilan birga ushbu chiptani ham xarid qilgan. Chiptada har biri 50 000 dollardan bo‘lgan ikkita tezkor yutuq belgisi chiqqan.
Merilend shtati fuqarosi 100 000 dollar yutib oldi. John Angelillo/UPI surati.
Intuitsiya va ichki his-tuyg‘u ba’zida inson hayotini tubdan o‘zgartirib yuborishi mumkin. AQSHning Merilend shtatida istiqomat qiluvchi fuqaro aynan ichki sezgisiga tayanib sotib olgan lotereya chiptasi evaziga ko‘z ochib-yumguncha yirik boylik egasiga aylandi.
Ikkita chipta va kutilmagan sovrin
Prins-Jorj okrugida yashovchi erkak Merilend shtati lotereyasi vakillari bilan suhbatda voqea tafsilotlarini so‘zlab berdi. U Kepitol-Hayts (Capitol Heights) hududidagi ommabop Wawa do‘koniga kirib, o‘zining doimiy va sevimli o‘yini bo‘lmish «Bingo» chiptasini, shuningdek, shunchaki xayoliga kelgani uchun «Scratch & Match» chiptasini ham xarid qiladi.
«Bilasizmi, ba’zi chiptalar sizni alohida magnitdek o‘ziga tortadi. O‘sha kuni «Scratch & Match» chiptasi kutilmaganda menda katta qiziqish uyg‘otdi va uni olishga qaror qildim», — deydi g‘olib.
Ikki barobar shok: Uydagi haqiqiy syurpriz
Uyga qaytgach, erkak chiptadagi himoya qatlamini tozalay boshlaydi. Shu payt ekranda «pul to‘plami» ko‘rinishidagi ikkita tezkor yutuq belgisi paydo bo‘ladi. Biroz e’tibor bilan qaragach, u har bir belgi ortida 50 000 dollarlik mukofot yashiringanini va umumiy yutuq 100 000 dollarni tashkil etganini tushunib yetadi.
«Birinchi 50 ming dollarlik sovrinni ko‘rganimda shok holatiga tushdim. Lekin uning yonida yana bir shunday 50 ming dollar borligini anglaganimda, hayratimning cheki bo‘lmadi», — deya eslaydi u.
Yutuq oilaviy budjet va xayrli ishlarga sarflanadi
Keyinchalik mahalliy lotereya shoxobchasida o‘tkazilgan rasmiy tekshiruv bahsli holatlarga o‘rin qoldirmadi — erkak va uning turmush o‘rtog‘i haqiqatan ham 100 000 dollarlik yirik sovrin sohibiga aylanishgan edi.
Oilaning ta’kidlashicha, kutilmaganda qo‘lga kiritilgan ushbu yirik mablag‘ yig‘ilib qolgan kommunal va boshqa hisob-kitoblarni (chek xarajatlarini) to‘lashga hamda yaqin qarindoshlarga moliyaviy yordam ko‘rsatishga yo‘naltiriladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…