Kannavaroning roli, «pasayish» va yangi legioner: Dostonbek Hamdamov ochiq gapirdi

·217·Sport
Kannavaroning roli, «pasayish» va yangi legioner: Dostonbek Hamdamov ochiq gapirdi
Qisqacha

«Paxtakor» Osiyo Chempionlar ligasi Elit saralash bosqichida Iordaniyaning «Al Husayn» klubini 3:0 hisobida mag'lub etib, Elit OCHL guruh bosqichiga yo'llanma oldi. Bosh murabbiy Emiliano Karas jamoa o'yinini yuqori baholab, Superligadagi har bir raqib «Paxtakor»ga qarshi 200% kuch bilan maydonga tushishini ta'kidladi.

Osiyo Chempionlar ligasi Elit saralash bosqichi doirasida Iordaniyaning «Al Husayn» klubini 3:0 hisobida tor-mor etgan «Paxtakor» Elit OCHL guruh bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi. Ushbu yorqin va muhim g‘alabadan so‘ng o‘tkazilgan matbuot anjumanida «sherlar» bosh murabbiyi Emiliano Karas hamda uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi, dubl muallifi Dostonbek Hamdamov ishtirok etib, jurnalistlarning savollariga atroflicha javob berishdi.

Emiliano Karas: «Superligada raqiblar bizga qarshi 200 foiz kuch bilan o‘ynashadi»

Toshkent klubi ustozi jamoaning o‘yinidan to‘liq qoniqish hosil qilganini ta’kidlab, Superligadagi natijalar va futbolchilarning ruhiy holati haqida to‘xtalib o‘tdi:

«Hissiyotlar juda ijobiy. Bugun o‘yinni to‘liq nazorat qildik. Albatta, yanada ko‘proq gol urishni istagandik, lekin eng muhimi — o‘z darvozamizdan gol o‘tkazib yubormadik va yetarlicha xavfli vaziyatlar yaratdik. Butun jamoa maydonda o‘zini juda yaxshi namoyish etdi. Muxlislarimizga alohida rahmat aytaman», — dedi murabbiy.

Jurnalistlarning «Paxtakor» nega ichki chempionatda bunday yorqin o‘yin ko‘rsata olmayotgani haqidagi savoliga Karas shunday javob qaytardi:

«Biz ham aynan shu masala haqida ko‘p o‘ylayapmiz va yigitlarning ruhiy holati ustida uzluksiz ishlayapmiz. Futbolchilar maydonga tushganda o‘yindan rohatlanishlari kerak. Mavsum davomida ko‘plab ochkolarni boy berdik. Umid qilamanki, bugungi yirik g‘alaba jamoaga yanada ko‘proq ishonch bag‘ishlaydi. Har bir futbolchi o‘z maksimumini ko‘rsatishi shart. Endi keyingi bahslarga e’tibor qaratamiz. Unutmaslik kerakki, Superligadagi har bir raqib «Paxtakor»ga qarshi 200% kuch va ishtiyoq bilan maydonga tushadi. Maqsadimiz esa yagona — har bir o‘yinda g‘alaba qozonish».

Dostonbek Hamdamov: Faoliyatidagi «pasayish», Kannavaroning ishonchi va yangi legioner haqida

Uchrashuvda dublga erishgan va o‘yinning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Dostonbek Hamdamov terma jamoadagi faoliyati va sport formasi haqidagi tanqidiy savollarga ochiq javob berdi:

— Terma jamoaga qaytguningizga qadar faoliyatingizda pasayish kuzatilayotgandek edi. JCH saralashidan so‘ng yorqin o‘yin ko‘rsatyapsiz. Bunda Fabio Kannavaroning mehnati qanchalik katta?

— Men faoliyatimda pasayish bo‘ldi degan fikrga unchalik qo‘shilmayman. Mashg‘ulotlarda har doim jamoamga yordam berish uchun bor kuchimni beraman. Ma’lum ma’noda, maydondagi o‘yin uslubim avvalgi murabbiylarning taktikasiga mos tushmagandir. Kannavaro esa menga ishondi va terma jamoaga chaqirdi. Men bu ishonchni oqlashga harakat qildim. Hatto o‘tgan mavsumlarda ma’lum darajada pasayish bo‘lgan taqdirda ham, bu yakunda men uchun foydali tajriba bo‘ldi.

— Yangi hujumchi Ayman Hussaynning bugungi sport formasini qanday baholaysiz?

— Aymanning o‘zi ham hali eng optimal formada emasligini ochiq tan oldi. U bugun 75 daqiqa maydonda harakat qildi va foydali o‘yin ko‘rsatdi. Hozirda tarkibimizda ikkita kuchli hujumchi bor. Ayman har bir o‘yin sayin sport formasini tiklab boradi deb umid qilaman. U shu paytgacha individual tarzda shug‘ullanib kelgandi, lekin yakka tartibdagi mashg‘ulot bilan rasmiy o‘yin amaliyotining farqi juda katta.

— «Paxtakor» joriy mavsumda raqiblarini 3:0 hisobida mag‘lub etmagandi. Raqib bunchalik ojizmidi?

— Raqib haqida salbiy fikr bildirish noto‘g‘ri. «Al Husayn» hali o‘z chempionatini boshlamagani va tarkibga 9 ta yangi futbolchi qo‘shilgani ularning zarariga ishladi. Lekin eng muhimi — bizning yigitlar bugun maydonda shunchaki «parvoz» qilishdi!

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

PakhtakorDostonbek HamdamovEmiliano CarasCannavaroAl Hussein
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi