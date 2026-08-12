Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdi

·46·Sport
Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdi
Qisqacha

Jahon chempioni Thiago Almada Atlétiko Madrid klubidan 20 million yevro evaziga River Plate safiga qo'shildi. U Braziliyaning Flamengo klubidan tushgan taklifni rad etib, Estadio Mas Monumentaldagi loyihani tanladi. Almada qarorida bosh murabbiy Eduardo Koudet, Nico Otamendi va Angel Di Maria bilan muloqoti, shuningdek oilasi va yaqinlari bilan maslahatlashgani muhim bo'lganini aytdi.

Jahon chempioni Thiago Almada faoliyatini Argentina futbolida davom ettiradigan boʻldi. U Atlétiko Madrid klubidan rekord darajadagi 20 million yevro evaziga River Plate safiga qoʻshildi va bu transfer Janubiy Amerika bozorida jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Olé nashriga bergan intervyusida futbolchi ushbu qarorga kelishida bosh murabbiy Eduardo Koudet hamda tajribali jamoadoshlarining oʻrni katta boʻlganini taʼkidladi. Almada boshqa qitʼa gigantlari, jumladan, Braziliyaning Flamengo klubidan tushgan qulay takliflarni rad etib, ayniqsa Estadio Mas Monumental stadionidagi loyihani tanlagan.

Transfer ortidagi shaxsiy omillar

Yarim himoyachining aytishicha, u taʼtil paytida murabbiy bilan doimiy muloqotda boʻlgan va bu jarayon uning tanloviga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatgan. "Koudet menga qoʻngʻiroq qildi va bu juda muhim edi. Men u bilan, shuningdek Nico Otamendi va jamoaga kelib qoʻshilgan Angel Di Maria bilan doimiy aloqada boʻldim. Ularning barchasi ushbu transferda muhim rol oʻynadi", deydi Almada.

Shuningdek, futbolchi oilasi va yaqinlari bilan maslahatlashgan holda yakuniy qarorga kelganini qoʻshimcha qildi. River Plate rahbariyati esa oʻyinchining toʻliq transfer huquqini qoʻlga kiritish uchun klub tarixidagi eng yirik moliyaviy paketni ajratdi.

Oldinda turgan vazifalar va kelajak

Hozirgi kunda jamoa maydonda barqaror oʻyin koʻrsatishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan boʻlsa-da, Almada tarkibdagi yuqori salohiyat va sifat evaziga vaziyatni oʻnglab olishga ishontirmoqda. U muxlislar faqat gʻalaba va yuksak natijalarni kutishini yaxshi tushunishini bildirdi.

Taʼkidlash joizki, futbolchi Argentina terma jamoasi safidagi faoliyatini ham davom ettirmoqda. U oxirgi Jahon chempionatidagi taassurotlari bilan oʻrtoqlashib, terma jamoadagi doʻstlari bilan oʻtkazgan damlari uning uchun muhimligini esga oldi. Almada oʻzining yangi jamoasidagi ilk oʻyin libosini esa River Plate muxlisi boʻlgan onasiga hadya qilishini mamnuniyat bilan aytdi.

Thiago AlmadaRiver PlateAtlétiko MadridArgentina futboliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi