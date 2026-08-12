Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdi
Jahon chempioni Thiago Almada Atlétiko Madrid klubidan 20 million yevro evaziga River Plate safiga qo'shildi. U Braziliyaning Flamengo klubidan tushgan taklifni rad etib, Estadio Mas Monumentaldagi loyihani tanladi. Almada qarorida bosh murabbiy Eduardo Koudet, Nico Otamendi va Angel Di Maria bilan muloqoti, shuningdek oilasi va yaqinlari bilan maslahatlashgani muhim bo'lganini aytdi.
Jahon chempioni Thiago Almada faoliyatini Argentina futbolida davom ettiradigan boʻldi. U Atlétiko Madrid klubidan rekord darajadagi 20 million yevro evaziga River Plate safiga qoʻshildi va bu transfer Janubiy Amerika bozorida jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Olé nashriga bergan intervyusida futbolchi ushbu qarorga kelishida bosh murabbiy Eduardo Koudet hamda tajribali jamoadoshlarining oʻrni katta boʻlganini taʼkidladi. Almada boshqa qitʼa gigantlari, jumladan, Braziliyaning Flamengo klubidan tushgan qulay takliflarni rad etib, ayniqsa Estadio Mas Monumental stadionidagi loyihani tanlagan.
Transfer ortidagi shaxsiy omillarYarim himoyachining aytishicha, u taʼtil paytida murabbiy bilan doimiy muloqotda boʻlgan va bu jarayon uning tanloviga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatgan. "Koudet menga qoʻngʻiroq qildi va bu juda muhim edi. Men u bilan, shuningdek Nico Otamendi va jamoaga kelib qoʻshilgan Angel Di Maria bilan doimiy aloqada boʻldim. Ularning barchasi ushbu transferda muhim rol oʻynadi", deydi Almada.
Shuningdek, futbolchi oilasi va yaqinlari bilan maslahatlashgan holda yakuniy qarorga kelganini qoʻshimcha qildi. River Plate rahbariyati esa oʻyinchining toʻliq transfer huquqini qoʻlga kiritish uchun klub tarixidagi eng yirik moliyaviy paketni ajratdi.
Oldinda turgan vazifalar va kelajakHozirgi kunda jamoa maydonda barqaror oʻyin koʻrsatishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan boʻlsa-da, Almada tarkibdagi yuqori salohiyat va sifat evaziga vaziyatni oʻnglab olishga ishontirmoqda. U muxlislar faqat gʻalaba va yuksak natijalarni kutishini yaxshi tushunishini bildirdi.
Taʼkidlash joizki, futbolchi Argentina terma jamoasi safidagi faoliyatini ham davom ettirmoqda. U oxirgi Jahon chempionatidagi taassurotlari bilan oʻrtoqlashib, terma jamoadagi doʻstlari bilan oʻtkazgan damlari uning uchun muhimligini esga oldi. Almada oʻzining yangi jamoasidagi ilk oʻyin libosini esa River Plate muxlisi boʻlgan onasiga hadya qilishini mamnuniyat bilan aytdi.
…