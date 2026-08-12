Ginnes rekordi: Xitoylik teskari holda 33 ta chambarakni aylantirdi (video)
Xitoylik Yan Yanjia boshi pastga osilgan holda bir vaqtning o'zida 33 ta halqani aylantirib, Ginnesning jahon rekordini yangiladi. Guylin shahrida o'tkazilgan sinovda uning ikki do'sti halqalarni boshidan o'tkazib, son qismigacha tushirishga yordam berdi, Yanjia esa barcha halqalarni talab qilingan vaqt davomida muvozanatda ushlab turdi.
Inson irodasi va o‘z ustida tinimsiz ishlashi kutilmagan va hayratlanarli natijalarga olib kelishi mumkin. Xitoylik Yan Yanjia boshi pastga osilgan holda bir vaqtning o‘zida 33 ta halqani (xula-xup) aylantirib, Ginnesning jahon rekordini yangilashga muvaffaq bo‘ldi.
Guylindagi hayratlanarli rekord
Guansi provinsiyasining Guylin shahrida o‘tkazilgan rekord o‘rnatish jarayonida Yan Yanjia maxsus o‘yin va sport uskunasiga boshi pastga qaragan holda osilib olgan. Uning ikki nafar do‘sti esa chambarak (halqa)larni uning boshidan o‘tkazib, son qismigacha tushirishga ko‘maklashgan.
Yanjia Ginnes rekordlar kitobi qoidalariga muvofiq, talab qilingan vaqt davomida barcha 33 ta aylanuvchi halqani muvozanatda ushlab tura oldi. Shu tariqa, u to‘ntarilgan holatda aylanuvchi chambaraklar soni bo‘yicha yangi jahon rekordchisiga aylandi va avvalgi ko‘rsatkichni birdaniga 10 ta halqaga yangiladi.
Semizlikdan jahon rekordigacha: 8 yillik matonat yo‘li
Ajablanarlisi shundaki, Yanjia ushbu murakkab sport turlari bilan shunchaki vazn tashlash maqsadida shug‘ullana boshlagan.
«2018 yilda shifokorlar menga semizlik tufayli jigarning yog‘li distrofiyasi tashxisini qo‘yishdi va zudlik bilan ozishni maslahat berishdi. O‘shanda mashg‘ulotlar uchun 2 kilogrammlik chambarak sotib oldim va atigi bir oy ichida vaznimni 80 kg dan 63 kg gacha kamaytirishga erishdim. Albatta, vaznni muvaffaqiyatli kamaytirishning asosiy omili ovqatlanishni bosqichma-bosqich va qat’iy nazorat qilish bo‘ldi», — dedi u Ginnes vakillariga bergan intervyusida.
Navbatdagi marra: Turnikda tortilish va chambarak
Jahon rekordini qo‘lga kiritganiga qaramay, sportchi erishilgan natija bilan to‘xtab qolmoqchi emas. Uning ta’kidlashicha, oldinda yanada murakkab va jiddiy maqsadlar turibdi.
«Mening navbatdagi maqsadim — turnikda tortilish paytida chambaraklarni aylantirish bo‘yicha rekord o‘rnatish. Bu mashq boshi pastga osilib bajariladigan rekorddan ko‘ra bir necha barobar ko‘proq kuch va tananing juda yuqori darajadagi barqarorligini talab qiladi», — deya qo‘shimcha qildi rekordchi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…