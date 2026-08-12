Ginnes rekordi: Xitoylik teskari holda 33 ta chambarakni aylantirdi (video)

·68·Dunyo
Ginnes rekordi: Xitoylik teskari holda 33 ta chambarakni aylantirdi (video)
Qisqacha

Xitoylik Yan Yanjia boshi pastga osilgan holda bir vaqtning o'zida 33 ta halqani aylantirib, Ginnesning jahon rekordini yangiladi. Guylin shahrida o'tkazilgan sinovda uning ikki do'sti halqalarni boshidan o'tkazib, son qismigacha tushirishga yordam berdi, Yanjia esa barcha halqalarni talab qilingan vaqt davomida muvozanatda ushlab turdi.

Inson irodasi va o‘z ustida tinimsiz ishlashi kutilmagan va hayratlanarli natijalarga olib kelishi mumkin. Xitoylik Yan Yanjia boshi pastga osilgan holda bir vaqtning o‘zida 33 ta halqani (xula-xup) aylantirib, Ginnesning jahon rekordini yangilashga muvaffaq bo‘ldi.

Guylindagi hayratlanarli rekord

Guansi provinsiyasining Guylin shahrida o‘tkazilgan rekord o‘rnatish jarayonida Yan Yanjia maxsus o‘yin va sport uskunasiga boshi pastga qaragan holda osilib olgan. Uning ikki nafar do‘sti esa chambarak (halqa)larni uning boshidan o‘tkazib, son qismigacha tushirishga ko‘maklashgan.

Yanjia Ginnes rekordlar kitobi qoidalariga muvofiq, talab qilingan vaqt davomida barcha 33 ta aylanuvchi halqani muvozanatda ushlab tura oldi. Shu tariqa, u to‘ntarilgan holatda aylanuvchi chambaraklar soni bo‘yicha yangi jahon rekordchisiga aylandi va avvalgi ko‘rsatkichni birdaniga 10 ta halqaga yangiladi.

Semizlikdan jahon rekordigacha: 8 yillik matonat yo‘li

Ajablanarlisi shundaki, Yanjia ushbu murakkab sport turlari bilan shunchaki vazn tashlash maqsadida shug‘ullana boshlagan.

«2018 yilda shifokorlar menga semizlik tufayli jigarning yog‘li distrofiyasi tashxisini qo‘yishdi va zudlik bilan ozishni maslahat berishdi. O‘shanda mashg‘ulotlar uchun 2 kilogrammlik chambarak sotib oldim va atigi bir oy ichida vaznimni 80 kg dan 63 kg gacha kamaytirishga erishdim. Albatta, vaznni muvaffaqiyatli kamaytirishning asosiy omili ovqatlanishni bosqichma-bosqich va qat’iy nazorat qilish bo‘ldi», — dedi u Ginnes vakillariga bergan intervyusida.

Navbatdagi marra: Turnikda tortilish va chambarak

Jahon rekordini qo‘lga kiritganiga qaramay, sportchi erishilgan natija bilan to‘xtab qolmoqchi emas. Uning ta’kidlashicha, oldinda yanada murakkab va jiddiy maqsadlar turibdi.

«Mening navbatdagi maqsadim — turnikda tortilish paytida chambaraklarni aylantirish bo‘yicha rekord o‘rnatish. Bu mashq boshi pastga osilib bajariladigan rekorddan ko‘ra bir necha barobar ko‘proq kuch va tananing juda yuqori darajadagi barqarorligini talab qiladi», — deya qo‘shimcha qildi rekordchi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi