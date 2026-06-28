Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdi

·0·Sport
Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdi

Liverpul jamoasining sobiq bosh murabbiyi Jurgen Klopp va misrlik hujumchi Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar uzoq vaqt davomida OAV diqqat markazida boʻlib kelgan. Ayniqsa, mutaxassisning Mersisayd klubidagi soʻnggi mavsumida yuzaga kelgan ayrim kelishmovchiliklar turli mish-mishlarga sabab boʻlgan edi. Biroq Klopp yaqinda bergan intervyusida barcha shubhalarga nuqta qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashriga maʼlumot berishicha, hozirda Red Bull tizimida global futbol boʻlimi rahbari sifatida faoliyat yuritayotgan Jurgen Klopp Muhammad Salah bilan munosabatlari aʼlo darajada ekanini taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi oʻtmishda qolgan ziddiyatlar endilikda samimiy doʻstlikka aylangan.

Oʻtmishdagi ziddiyatlar va yangi bosqich

Klopp va Salah oʻrtasidagi eng shov-shuvli voqea 2024-yilning aprel oyida, London Siti stadionida Vest Xemga qarshi oʻyin vaqtida yuz bergan edi. Oʻshanda zaxiradan maydonga tushishga tayyorlanayotgan misrlik yulduz va murabbiy oʻrtasida qizgʻin dahanaki jang yuzaga kelgan. Bu holat koʻpchilikda ularning munosabatlari butunlay darz ketgan degan taassurotni uygʻotgan edi.

“Biz hozir doʻstmiz. Men har doim futbolchilarim bilan doʻst boʻlishni xohlaganman, garchi ish jarayonida bu har doim ham imkonsiz boʻlsa-da. Murabbiy sifatida baʼzan ular yoqtirmaydigan qarorlarni qabul qilishga majbur boʻlasiz. Ammo eng muhimi — bularning barchasi oʻtmishda qoldi. Hayotdagi eng kuchli narsa bu yaxshi xotiralar, ular har qanday ziddiyatdan ustun turadi”, — deya tushuntirdi germaniyalik mutaxassis.

Salahning buyukligi va professionalizmi

Jurgen Klopp Muhammad Salahni Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi afsonalar bilan bir qatorga qoʻydi. Uning taʼkidlashicha, Salahning yillar davomida koʻrsatgan barqarorligi va professionalizmi uni dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biriga aylantirgan. Garchi har bir oʻyinda mukammal boʻlish imkonsiz boʻlsa-da, Salah doim jamoani yangi darajaga olib chiqishga intilgan.

“U nafaqat arab dunyosi uchun, balki butun futbol olami uchun oʻrnak boʻla oladigan shaxs. Misrda u shunchalik mashhurki, men u yerga taʼtilga bora olmayman, chunki Muhammad meni u yerda juda mashhur qilib yuborgan. Biz uning Liverpul uchun qilgan mehnatlarini, urgan gollari va gʻalabalardagi hissasini hech qachon unutmaymiz. Biz shunchaki buyuklikka guvoh boʻldik”, — deya qoʻshimcha qildi Klopp.

Maʼlumot uchun, Muhammad Salah Klopp qoʻl ostida Liverpul safida Angliya Premer-ligasi, Chempionlar ligasi va boshqa koʻplab nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan. Hozirda 32 yoshli hujumchi Mersisayd klubida oʻzining sermahsul oʻyinlarini davom ettirmoqda, Klopp esa murabbiylikdan tanaffus olib, boshqaruv sohasida yangi loyihalarni amalga oshirmoqda.

Jurgen KloppMuhammad SalahLiverpulFutbolAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiYurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiBugun, 21:17Messi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaMessi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaBugun, 21:12Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiChelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 20:16Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinMisr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 20:12JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiJCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi