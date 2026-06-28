Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdi
Liverpul jamoasining sobiq bosh murabbiyi Jurgen Klopp va misrlik hujumchi Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar uzoq vaqt davomida OAV diqqat markazida boʻlib kelgan. Ayniqsa, mutaxassisning Mersisayd klubidagi soʻnggi mavsumida yuzaga kelgan ayrim kelishmovchiliklar turli mish-mishlarga sabab boʻlgan edi. Biroq Klopp yaqinda bergan intervyusida barcha shubhalarga nuqta qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashriga maʼlumot berishicha, hozirda Red Bull tizimida global futbol boʻlimi rahbari sifatida faoliyat yuritayotgan Jurgen Klopp Muhammad Salah bilan munosabatlari aʼlo darajada ekanini taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi oʻtmishda qolgan ziddiyatlar endilikda samimiy doʻstlikka aylangan.
Oʻtmishdagi ziddiyatlar va yangi bosqichKlopp va Salah oʻrtasidagi eng shov-shuvli voqea 2024-yilning aprel oyida, London Siti stadionida Vest Xemga qarshi oʻyin vaqtida yuz bergan edi. Oʻshanda zaxiradan maydonga tushishga tayyorlanayotgan misrlik yulduz va murabbiy oʻrtasida qizgʻin dahanaki jang yuzaga kelgan. Bu holat koʻpchilikda ularning munosabatlari butunlay darz ketgan degan taassurotni uygʻotgan edi.
“Biz hozir doʻstmiz. Men har doim futbolchilarim bilan doʻst boʻlishni xohlaganman, garchi ish jarayonida bu har doim ham imkonsiz boʻlsa-da. Murabbiy sifatida baʼzan ular yoqtirmaydigan qarorlarni qabul qilishga majbur boʻlasiz. Ammo eng muhimi — bularning barchasi oʻtmishda qoldi. Hayotdagi eng kuchli narsa bu yaxshi xotiralar, ular har qanday ziddiyatdan ustun turadi”, — deya tushuntirdi germaniyalik mutaxassis.
Salahning buyukligi va professionalizmiJurgen Klopp Muhammad Salahni Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi afsonalar bilan bir qatorga qoʻydi. Uning taʼkidlashicha, Salahning yillar davomida koʻrsatgan barqarorligi va professionalizmi uni dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biriga aylantirgan. Garchi har bir oʻyinda mukammal boʻlish imkonsiz boʻlsa-da, Salah doim jamoani yangi darajaga olib chiqishga intilgan.
“U nafaqat arab dunyosi uchun, balki butun futbol olami uchun oʻrnak boʻla oladigan shaxs. Misrda u shunchalik mashhurki, men u yerga taʼtilga bora olmayman, chunki Muhammad meni u yerda juda mashhur qilib yuborgan. Biz uning Liverpul uchun qilgan mehnatlarini, urgan gollari va gʻalabalardagi hissasini hech qachon unutmaymiz. Biz shunchaki buyuklikka guvoh boʻldik”, — deya qoʻshimcha qildi Klopp.
Maʼlumot uchun, Muhammad Salah Klopp qoʻl ostida Liverpul safida Angliya Premer-ligasi, Chempionlar ligasi va boshqa koʻplab nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritgan. Hozirda 32 yoshli hujumchi Mersisayd klubida oʻzining sermahsul oʻyinlarini davom ettirmoqda, Klopp esa murabbiylikdan tanaffus olib, boshqaruv sohasida yangi loyihalarni amalga oshirmoqda.
…