Manchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadi

·57·Sport
Manchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadi

Angliyaning Manchester Siti klubi yangi mavsum oldidan kutilmagan va jiddiy muammoga duch keldi. Jamoaning asosiy tayanch yarim himoyachisi va oʻyin tashkilotchisi Rodri sirli jarohati sababli operatsiya qilinishi maʻlum boʻldi. Bu holat klubning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca uchun dastlabki katta sinov boʻlishi kutilmoqda, chunki ispaniyalik yulduz 2026-27-yilgi mavsumning startini oʻtkazib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri bergan maʻlumotlarga koʻra, 2024-yilgi "Oltin toʻp" sohibi hisoblangan Rodri ancha vaqtdan beri oʻzini bezovta qilayotgan, ammo tafsilotlari ochiqlanmagan jarohatini davolash uchun pichoq ostiga yotishga majbur. Manchester Siti rahbariyati hozircha jarohatning aniq tabiatini sir tutmoqda, biroq jarrohlik amaliyoti AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan Jahon chempionati yakunlangach amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Ushbu muddat Rodri uchun yangi murabbiy Enzo Maresca qoʻl ostidagi ilk yigʻinlarni va mavsumoldi tayyorgarlik jarayonini toʻliq oʻtkazib yuborishini anglatadi. Chelsi klubidan qaytib kelgan italiyalik mutaxassis uchun jamoaning eng muhim figuralaridan birisiz ish boshlash kadrlar masalasida katta boshogʻriq tugʻdirishi tayin. Rodri maydon markazidagi intizom va muvozanatni taʻminlovchi asosiy kuch hisoblanadi.

Maresca uchun yangi chaqiriq

Enzo Maresca oʻz tayinlovidan soʻng bergan intervyusida klubni yaxshi bilishini va bu yerda ishlash katta sharaf ekanini taʻkidlagan edi. "Manchester Siti — innovatsion va har bir qadami rejalashtirilgan ajoyib klub. Murabbiy uchun bunday tizimda ishlash orzudir. Biz gʻalaba qozonishni va chiroyli futbol namoyish etishni istaymiz", — degan edi murabbiy. Biroq Rodri kabi yetakchining safdan chiqishi uning taktik rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi.

Jarohat bilan bogʻliq xabarlar Rodrining klubdagi kelajagi soʻroq ostida turgan pallada paydo boʻldi. Ispaniyalik futbolchining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga 12 oy vaqt qolgan va yangi bitim boʻyicha muzokaralar hozircha toʻxtab qolgan. Bu vaziyat Yevropa grandlari, xususan Real Madrid eʻtiborini tortmoqda. Goal.com xabariga koʻra, Madrid klubi futbolchini oʻz safiga qaytarishga jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Agar shartnoma masalasi yanvar oyiga qadar hal etilmasa, Rodri boshqa klublar bilan dastlabki kelishuvni imzolash huquqiga ega boʻladi. Real Madrid safiga oʻtish u uchun sobiq jamoadoshi Bernardo Silva bilan yana bir jamoada toʻp surish imkoniyatini berishi mumkin. Eslatib oʻtamiz, portugaliyalik yulduz yaqinda Joze Mourinyo boshqarayotgan Los Blankos safiga qoʻshilgan edi.

Manchester Siti tarkibida nafaqat Rodri, balki himoyachi Nathan Ake bilan bogʻliq shartnoma muammolari ham mavjud. Uning ham bitimi yakuniga yetib bormoqda. Klub rahbariyati yangi mavsum boshlanishidan oldin ham tarkibdagi jarohatlar, ham yetakchi futbolchilarning transfer masalalarini hal qilishi lozim boʻladi. Rodrining yoʻqligi esa jamoaning oʻyin uslubiga sezilarli taʻsir koʻrsatishi shubhasiz.

Manchester SitiRodriEnzo MarescaReal MadridTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiBugun, 01:38Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganDidye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganBugun, 00:55Germaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiGermaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi