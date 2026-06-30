Manchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadi
Angliyaning Manchester Siti klubi yangi mavsum oldidan kutilmagan va jiddiy muammoga duch keldi. Jamoaning asosiy tayanch yarim himoyachisi va oʻyin tashkilotchisi Rodri sirli jarohati sababli operatsiya qilinishi maʻlum boʻldi. Bu holat klubning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca uchun dastlabki katta sinov boʻlishi kutilmoqda, chunki ispaniyalik yulduz 2026-27-yilgi mavsumning startini oʻtkazib yuborishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri bergan maʻlumotlarga koʻra, 2024-yilgi "Oltin toʻp" sohibi hisoblangan Rodri ancha vaqtdan beri oʻzini bezovta qilayotgan, ammo tafsilotlari ochiqlanmagan jarohatini davolash uchun pichoq ostiga yotishga majbur. Manchester Siti rahbariyati hozircha jarohatning aniq tabiatini sir tutmoqda, biroq jarrohlik amaliyoti AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan Jahon chempionati yakunlangach amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
Ushbu muddat Rodri uchun yangi murabbiy Enzo Maresca qoʻl ostidagi ilk yigʻinlarni va mavsumoldi tayyorgarlik jarayonini toʻliq oʻtkazib yuborishini anglatadi. Chelsi klubidan qaytib kelgan italiyalik mutaxassis uchun jamoaning eng muhim figuralaridan birisiz ish boshlash kadrlar masalasida katta boshogʻriq tugʻdirishi tayin. Rodri maydon markazidagi intizom va muvozanatni taʻminlovchi asosiy kuch hisoblanadi.
Maresca uchun yangi chaqiriqEnzo Maresca oʻz tayinlovidan soʻng bergan intervyusida klubni yaxshi bilishini va bu yerda ishlash katta sharaf ekanini taʻkidlagan edi. "Manchester Siti — innovatsion va har bir qadami rejalashtirilgan ajoyib klub. Murabbiy uchun bunday tizimda ishlash orzudir. Biz gʻalaba qozonishni va chiroyli futbol namoyish etishni istaymiz", — degan edi murabbiy. Biroq Rodri kabi yetakchining safdan chiqishi uning taktik rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi.
Jarohat bilan bogʻliq xabarlar Rodrining klubdagi kelajagi soʻroq ostida turgan pallada paydo boʻldi. Ispaniyalik futbolchining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga 12 oy vaqt qolgan va yangi bitim boʻyicha muzokaralar hozircha toʻxtab qolgan. Bu vaziyat Yevropa grandlari, xususan Real Madrid eʻtiborini tortmoqda. Goal.com xabariga koʻra, Madrid klubi futbolchini oʻz safiga qaytarishga jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Agar shartnoma masalasi yanvar oyiga qadar hal etilmasa, Rodri boshqa klublar bilan dastlabki kelishuvni imzolash huquqiga ega boʻladi. Real Madrid safiga oʻtish u uchun sobiq jamoadoshi Bernardo Silva bilan yana bir jamoada toʻp surish imkoniyatini berishi mumkin. Eslatib oʻtamiz, portugaliyalik yulduz yaqinda Joze Mourinyo boshqarayotgan Los Blankos safiga qoʻshilgan edi.
Manchester Siti tarkibida nafaqat Rodri, balki himoyachi Nathan Ake bilan bogʻliq shartnoma muammolari ham mavjud. Uning ham bitimi yakuniga yetib bormoqda. Klub rahbariyati yangi mavsum boshlanishidan oldin ham tarkibdagi jarohatlar, ham yetakchi futbolchilarning transfer masalalarini hal qilishi lozim boʻladi. Rodrining yoʻqligi esa jamoaning oʻyin uslubiga sezilarli taʻsir koʻrsatishi shubhasiz.
…