Flikning keskin qarori: U 6 nafar futbolchini mashg‘ulotlardan ajratdi

·45·Sport
Flikning keskin qarori: U 6 nafar futbolchini mashg‘ulotlardan ajratdi
Qisqacha

«Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik tarkibdagi 6 nafar futbolchini umumiy guruh mashg'ulotlaridan chetlatib, alohida rejimga o'tkazdi. Ularning qatoriga Mark Kasado, Ektor Fort, Xofre Torrents, Tommi Markes, Toni Fernandes va Gile Fernandes kiritildi. Qaror futbolchilarning jarohat olishining oldini olish hamda transfer rejalari va o'yinchilarning transfer qiymatini saqlab qolish maqsadida qabul qilingan.

Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Xans-Diter Flik yozgi transferlar va yangi mavsum oldidan jamoada qat’iy xavfsizlik choralarini qo‘llashga qaror qildi. Germaniyalik mutaxassis tarkibdagi 6 nafar futbolchini umumiy guruh mashg‘ulotlaridan vaqtincha chetlatib, alohida rejimga o‘tkazdi.

Jarohat xavfi va transfer rejalari

Ispaniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashri xabariga ko‘ra, Flikning ushbu qarori ortida transfer bozoridagi rejalarni asrab qolish va o‘yinchilarning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadi yotibdi.

So‘nggi paytlarda futbol olamida yosh o‘yinchilarning (xususan, iqtidorli futbolchi Runi Bardgdji kabilarning) og‘ir tizza jarohatlari olib, uzoq muddatga safdan chiqishi va transfer rejalarining barbod bo‘lishi Flikni yanada ehtiyotkor bo‘lishga majbur qildi. Murabbiy klubni tark etishi kutilayotgan yoki boshqa jamoalarga ijaraga berilishi rejalashtirilgan futbolchilarning kutilmaganda jarohat olishini umuman istamayapti.

Alohida ro‘yxatdan o‘rin olgan 6 futbolchi

Flik tomonidan umumiy guruh mashg‘ulotlaridan ajratilgan va individual dastur bo‘yicha shug‘ullanayotgan futbolchilar ro‘yxatiga quyidagilar kiritildi:

  • Mark Kasado

  • Ektor Fort

  • Xofre Torrents

  • Tommi Markes

  • Toni Fernandes

  • Gile Fernandes

Klubning transfer strategiyasiga ta’siri

Xans-Diter Flik ushbu futbolchilardan birortasi jarohat olib, «Barselona»da qolib ketishi yoki ularning transfer qiymati tushib ketishidan xavotirda. Cheklov choralari kataloniyaliklarning moliyaviy feyr-pley va yangi xaridlar uchun budjet bo‘shatish strategiyasida muhim ahamiyatga ega.

Kataloniya klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi ushbu futbolchilarning kelajagini yaqin kunlarda uzil-kesil hal qilishni rejalashtirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BarcelonaHansi FlickMundo DeportivoRooney BardghjiTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi