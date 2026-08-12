Flikning keskin qarori: U 6 nafar futbolchini mashg‘ulotlardan ajratdi
«Barselona» bosh murabbiyi Xans-Diter Flik tarkibdagi 6 nafar futbolchini umumiy guruh mashg'ulotlaridan chetlatib, alohida rejimga o'tkazdi. Ularning qatoriga Mark Kasado, Ektor Fort, Xofre Torrents, Tommi Markes, Toni Fernandes va Gile Fernandes kiritildi. Qaror futbolchilarning jarohat olishining oldini olish hamda transfer rejalari va o'yinchilarning transfer qiymatini saqlab qolish maqsadida qabul qilingan.
Kataloniyaning «Barselona» klubi bosh murabbiyi Xans-Diter Flik yozgi transferlar va yangi mavsum oldidan jamoada qat’iy xavfsizlik choralarini qo‘llashga qaror qildi. Germaniyalik mutaxassis tarkibdagi 6 nafar futbolchini umumiy guruh mashg‘ulotlaridan vaqtincha chetlatib, alohida rejimga o‘tkazdi.
Jarohat xavfi va transfer rejalari
Ispaniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashri xabariga ko‘ra, Flikning ushbu qarori ortida transfer bozoridagi rejalarni asrab qolish va o‘yinchilarning sog‘lig‘ini xavf ostiga qo‘ymaslik maqsadi yotibdi.
So‘nggi paytlarda futbol olamida yosh o‘yinchilarning (xususan, iqtidorli futbolchi Runi Bardgdji kabilarning) og‘ir tizza jarohatlari olib, uzoq muddatga safdan chiqishi va transfer rejalarining barbod bo‘lishi Flikni yanada ehtiyotkor bo‘lishga majbur qildi. Murabbiy klubni tark etishi kutilayotgan yoki boshqa jamoalarga ijaraga berilishi rejalashtirilgan futbolchilarning kutilmaganda jarohat olishini umuman istamayapti.
Alohida ro‘yxatdan o‘rin olgan 6 futbolchi
Flik tomonidan umumiy guruh mashg‘ulotlaridan ajratilgan va individual dastur bo‘yicha shug‘ullanayotgan futbolchilar ro‘yxatiga quyidagilar kiritildi:
Mark Kasado
Ektor Fort
Xofre Torrents
Tommi Markes
Toni Fernandes
Gile Fernandes
Klubning transfer strategiyasiga ta’siri
Xans-Diter Flik ushbu futbolchilardan birortasi jarohat olib, «Barselona»da qolib ketishi yoki ularning transfer qiymati tushib ketishidan xavotirda. Cheklov choralari kataloniyaliklarning moliyaviy feyr-pley va yangi xaridlar uchun budjet bo‘shatish strategiyasida muhim ahamiyatga ega.
Kataloniya klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi ushbu futbolchilarning kelajagini yaqin kunlarda uzil-kesil hal qilishni rejalashtirmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…