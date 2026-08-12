Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradi

·64·Jamiyat
Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradi
Qisqacha

Hibsda saqlanayotgan Odilxon qori Ismoilovning 90 yoshli onasi Hafizaxon aya vafot etdi. Marhuma 11 avgust kuni olamdan ko'z yumgan va 12 avgust kuni peshin namozidan so'ng Namangan shahridagi «Mavlono» qabristoniga dafn etilgan. Odilxon qori Ismoilov onasining janoza va dafn marosimida qatnashmagan, u 20 iyul kuni 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.

Hibsda saqlanayotgan taniqli diniy ulamolardan biri Odilxon qori Ismoilov oilasida og‘ir musibat yuz berdi. Uning 90 yoshli onasi Hafizaxon aya vafot etdi.

Ma’lum bo‘lishicha, marhuma 11 avgust kuni olamdan ko‘z yumgan. U bugun, 12 avgust kuni peshin namozidan so‘ng Namangan shahridagi «Mavlono» qabristoniga dafn etilgan.

Marosimda marhumaning yaqinlari va qarindoshlari ishtirok etgan. Ammo hibsda saqlanayotgan Odilxon qori Ismoilov onasining janoza va dafn marosimida qatnashmagan.

Eslatib o‘tamiz, Odilxon qori Ismoilov joriy yilning 20 iyul kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Pop tuman sudi hukmi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan.

Odilxon qori Ismoilov ko‘p yillar davomida Toshkentdagi bir qator yirik masjidlarda faoliyat yuritgan. Xususan, u Shayxontohur tumani bosh imom-xatibi, shuningdek, «Ko‘kcha» (Shayx Zayniddin) masjidi imomi sifatida xizmat qilgan.

90 yoshida vafot etgan Hafizaxon ayaning dafn marosimi Namanganda o‘tkazildi. Onasi bilan so‘nggi bor xayrlasha olmagan o‘g‘il uchun bu ayriliq yanada og‘ir kechgani tabiiy.

Odilkhon Qori IsmoilovHafizaxon AyaNamanganToshkentPop
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Dabdabali to‘y o‘rniga tog‘lar sari yo‘l olgan kelin-kuyov e’tibor tortdi (video)Bugun, 17:57Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Mustaqillik bayrami arafasida 4 kun dam: kimlar qachon ishga chiqadi?Bugun, 16:46«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?«Inbazar» yaqinida favqulodda holat: elektrobus va yo‘lovchilarga zarar yetganmi?Bugun, 16:43O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaO‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqdaBugun, 16:28YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)YPXdan qochgan va buni videoga olgan mototsiklchi 15 sutkaga qamaldi (video)Bugun, 15:0380 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdi80 yoshida parashyutda sakragan buvi barchani hayratda qoldirdiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi