Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradi
Hibsda saqlanayotgan Odilxon qori Ismoilovning 90 yoshli onasi Hafizaxon aya vafot etdi. Marhuma 11 avgust kuni olamdan ko'z yumgan va 12 avgust kuni peshin namozidan so'ng Namangan shahridagi «Mavlono» qabristoniga dafn etilgan. Odilxon qori Ismoilov onasining janoza va dafn marosimida qatnashmagan, u 20 iyul kuni 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Hibsda saqlanayotgan taniqli diniy ulamolardan biri Odilxon qori Ismoilov oilasida og‘ir musibat yuz berdi. Uning 90 yoshli onasi Hafizaxon aya vafot etdi.
Ma’lum bo‘lishicha, marhuma 11 avgust kuni olamdan ko‘z yumgan. U bugun, 12 avgust kuni peshin namozidan so‘ng Namangan shahridagi «Mavlono» qabristoniga dafn etilgan.
Marosimda marhumaning yaqinlari va qarindoshlari ishtirok etgan. Ammo hibsda saqlanayotgan Odilxon qori Ismoilov onasining janoza va dafn marosimida qatnashmagan.
Eslatib o‘tamiz, Odilxon qori Ismoilov joriy yilning 20 iyul kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Pop tuman sudi hukmi bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan.
Odilxon qori Ismoilov ko‘p yillar davomida Toshkentdagi bir qator yirik masjidlarda faoliyat yuritgan. Xususan, u Shayxontohur tumani bosh imom-xatibi, shuningdek, «Ko‘kcha» (Shayx Zayniddin) masjidi imomi sifatida xizmat qilgan.
90 yoshida vafot etgan Hafizaxon ayaning dafn marosimi Namanganda o‘tkazildi. Onasi bilan so‘nggi bor xayrlasha olmagan o‘g‘il uchun bu ayriliq yanada og‘ir kechgani tabiiy.
…