Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildi
«Manchester Siti» 34 yoshli argentinalik darvozabon Xeronimo Ruli bilan shartnoma imzoladi. Ruli «Marsel» klubidan ko'chib o'tdi va «Etixad»da 2028 yil yozigacha amal qiladigan bitimga qo'l qo'ydi. U xalqaro ruxsatnoma olinishi bilan «Siti»ning to'laqonli a'zosiga aylanadi. Bu Rulining «Manchester Siti»dagi ikkinchi faoliyat bosqichi bo'lib, u 2016/2017 yilgi mavsumda klub safida rasmiy o'yinda maydonga tushmagan.
Angliyaning «Manchester Siti» klubi transfer bozoridagi navbatdagi yirik xaridlaridan birini amalga oshirdi. Fransiyaning «Marsel» klubida to‘p surib kelayotgan argentinalik tajribali darvozabon Xeronimo Ruli rasman «shaharliklar» safiga ko‘chib o‘tdi. Bu haqda Manchester klubining rasmiy sayti xabar bermoqda.
2028 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma
Klub tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, 34 yoshli posbon xalqaro ruxsatnoma olinishi bilan «Siti»ning to‘laqonli a’zosiga aylanadi. Tajribali darvozabon «Etixad»da 2028 yilning yoziga qadar amal qiladigan ikki yillik shartnomaga imzo chekdi.
«„Manchester Siti“ Xeronimo Ruli bilan shartnoma imzolash jarayonini yakunladi. Katta tajribaga ega argentinalik darvozabon Fransiyaning „Marsel“ klubidan „Etixad“ga ko‘chib o‘tdi va 2028 yilgacha mo‘ljallangan bitimga qo‘l qo‘ydi. U yuqori darajadagi musobaqalarda to‘plangan boy tajribasi bilan jamoamizga yordam beradi», — deyiladi «Manchester Siti» matbuot xizmati xabarida.
«Siti»dagi ikkinchi imkoniyat
E’tiborlisi, bu Xeronimo Ruli uchun «Manchester Siti»dagi ikkinchi faoliyat bosqichi hisoblanadi. Argentinalik golkiper 2016/2017 yilgi mavsumda ham «Siti» bilan shartnoma tuzgan, ammo o‘shanda raqobat sabab asosiy jamoa tarkibida birorta ham rasmiy o‘yinda maydonga tushmasdan, Ispaniyaning «Real Sosedad» klubiga o‘tib ketgan edi.
Oradan yillar o‘tib, «Vilyarreal», «Ayaks» va «Marsel» kabi nufuzli klublar hamda Argentina terma jamoasi safida katta tajriba to‘plagan Ruli «Etixad»ga asosiy tarkib uchun jiddiy raqobatchi sifatida qaytmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…