Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildi

·34·Sport
Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildi
Qisqacha

«Manchester Siti» 34 yoshli argentinalik darvozabon Xeronimo Ruli bilan shartnoma imzoladi. Ruli «Marsel» klubidan ko'chib o'tdi va «Etixad»da 2028 yil yozigacha amal qiladigan bitimga qo'l qo'ydi. U xalqaro ruxsatnoma olinishi bilan «Siti»ning to'laqonli a'zosiga aylanadi. Bu Rulining «Manchester Siti»dagi ikkinchi faoliyat bosqichi bo'lib, u 2016/2017 yilgi mavsumda klub safida rasmiy o'yinda maydonga tushmagan.

Angliyaning «Manchester Siti» klubi transfer bozoridagi navbatdagi yirik xaridlaridan birini amalga oshirdi. Fransiyaning «Marsel» klubida to‘p surib kelayotgan argentinalik tajribali darvozabon Xeronimo Ruli rasman «shaharliklar» safiga ko‘chib o‘tdi. Bu haqda Manchester klubining rasmiy sayti xabar bermoqda.

2028 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma

Klub tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, 34 yoshli posbon xalqaro ruxsatnoma olinishi bilan «Siti»ning to‘laqonli a’zosiga aylanadi. Tajribali darvozabon «Etixad»da 2028 yilning yoziga qadar amal qiladigan ikki yillik shartnomaga imzo chekdi.

«„Manchester Siti“ Xeronimo Ruli bilan shartnoma imzolash jarayonini yakunladi. Katta tajribaga ega argentinalik darvozabon Fransiyaning „Marsel“ klubidan „Etixad“ga ko‘chib o‘tdi va 2028 yilgacha mo‘ljallangan bitimga qo‘l qo‘ydi. U yuqori darajadagi musobaqalarda to‘plangan boy tajribasi bilan jamoamizga yordam beradi», — deyiladi «Manchester Siti» matbuot xizmati xabarida.

«Siti»dagi ikkinchi imkoniyat

E’tiborlisi, bu Xeronimo Ruli uchun «Manchester Siti»dagi ikkinchi faoliyat bosqichi hisoblanadi. Argentinalik golkiper 2016/2017 yilgi mavsumda ham «Siti» bilan shartnoma tuzgan, ammo o‘shanda raqobat sabab asosiy jamoa tarkibida birorta ham rasmiy o‘yinda maydonga tushmasdan, Ispaniyaning «Real Sosedad» klubiga o‘tib ketgan edi.

Oradan yillar o‘tib, «Vilyarreal», «Ayaks» va «Marsel» kabi nufuzli klublar hamda Argentina terma jamoasi safida katta tajriba to‘plagan Ruli «Etixad»ga asosiy tarkib uchun jiddiy raqobatchi sifatida qaytmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityGerónimo RulliMarseilleVillarrealReal Sociedad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliShahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliBugun, 19:26Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi