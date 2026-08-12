Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladi
Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi Xempshir grafligidagi Boliye mulkida ijara muddati tugagach, boshqa manzilga ko'chiriladi. Muzey ma'muriyati bu qarorni kolleksiyaning kelajagini xavfsiz ta'minlash va avtomobil merosini kengroq targ'ib qilishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi sifatida qabul qilgan.
Buyuk Britaniyadagi mashhur Milliy avtomobil muzeyi (National Motor Museum) bundan keyingi faoliyatini boshqa manzilda davom ettirish maqsadida yangi bino izlay boshladi. Hozirda Xempshir grafligidagi Boliye (Beaulieu) mulki hududida faoliyat yuritib kelayotgan muzey maʼmuriyati mavjud ijara muddati yakunlangach, shartnomani uzaytirmaslikka qaror qildi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mazkur qaror muzey kolleksiyasining kelajagini xavfsiz taʼminlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi sifatida qabul qilingan. 1970 yilda lord Montegyu tomonidan asos solingan jamgʻarma koʻrgazmani yangi avlod avtomobil ishqibozlari uchun yanada qiziqarli qilish, shuningdek, tarixiy boyliklarni kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylashni maqsad qilgan. Tomonlar investitsiya va qayta qurish rejalarini muhokama qilgan boʻlsa-da, eng maʼqul yechim sifatida koʻchish variantini tanlashdi.
Hozirgi kunda muzey fondi qariyb 285 ta noyabr avtomobilni oʻz ichiga oladi. Ular orasida eng qadimgi motorli ekipajlar, kino va teledasturlarda qatnashgan mashinalar, yerda tezlik rekordini oʻrnatgan transport vositalari hamda Formula 1 afsonalari bor. Koʻchish jarayoni natijasida muzey 1972 yildan buyon egallab kelgan va ustidan monorels oʻtadigan oʻziga xos maxsus binoni tark etadi.
Boliye oʻz avtomobilchilik anʼanalarini saqlab qoladiMilliy avtomobil muzeyi koʻchib ketishiga qaramay, Boliye mulki oʻzining avtomobilsozlikka oid oʻziga xosligini saqlab qolishini maʼlum qildi. Estate vakillarining taʼkidlashicha, mulk hududida hamon sezilarli miqdordagi avtomobillar qoladi va ular shu yerda namoyish etilishda davom etadi. Boliye 70 yildan ortiq vaqt davomida amalga oshirib kelinganidek, kelgusida ham oʻz motor muzeyini yuritish niyatida.
Shuningdek, Xempshirdagi maskan oʻzining anʼanaviy tadbirlar taqvimini oʻzgartirmaydi. Jumladan, sentabr oyida oʻtkaziladigan mashhur Boliye Avtojumble (Beaulieu Autojumble) festivali va boshqa koʻplab tadbirlar avvalgidek yuqori saviyada tashkil etiladi. Tashrif buyuruvchilar uchun bugungi kundagiga qiyosiy darajada keng koʻlamli taassurotlar va xizmatlar taklif etilishi taʼminlanadi.
Kelajak rejalari va merosni asrashKoʻchishdan koʻzlangan asosiy maqsadlardan biri — avtomobil merosi tarixini avvalgidan ham kengroq targʻib qilish imkonini beruvchi munosib makon topishdir. Yangi manzilda nafaqat noyob kolleksiya joylashadi, balki tarixiy muhandislik yoʻnalishi boʻyicha mutaxassislar tayyorlaydigan maxsus oʻquv markazini ham ochish rejalashtirilgan.
Avtomobil ixbozlari va turizm olami uchun bu oʻzgarishlar yangi bosqichni boshlab beradi. Milliy avtomobil muzeyi oʻzining boy tarixini zamonaviy talablar asosida qayta tasavvur etgan holda, kelgusida kengroq auditoriyani qamrab olishni va turli jamoatchilik qatlamlari bilan faol aloqa oʻrnatishni rejalashtirgan.
…