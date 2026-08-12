Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladi

·14·Avto
Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladi
Qisqacha

Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi Xempshir grafligidagi Boliye mulkida ijara muddati tugagach, boshqa manzilga ko'chiriladi. Muzey ma'muriyati bu qarorni kolleksiyaning kelajagini xavfsiz ta'minlash va avtomobil merosini kengroq targ'ib qilishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi sifatida qabul qilgan.

Buyuk Britaniyadagi mashhur Milliy avtomobil muzeyi (National Motor Museum) bundan keyingi faoliyatini boshqa manzilda davom ettirish maqsadida yangi bino izlay boshladi. Hozirda Xempshir grafligidagi Boliye (Beaulieu) mulki hududida faoliyat yuritib kelayotgan muzey maʼmuriyati mavjud ijara muddati yakunlangach, shartnomani uzaytirmaslikka qaror qildi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mazkur qaror muzey kolleksiyasining kelajagini xavfsiz taʼminlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi sifatida qabul qilingan. 1970 yilda lord Montegyu tomonidan asos solingan jamgʻarma koʻrgazmani yangi avlod avtomobil ishqibozlari uchun yanada qiziqarli qilish, shuningdek, tarixiy boyliklarni kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylashni maqsad qilgan. Tomonlar investitsiya va qayta qurish rejalarini muhokama qilgan boʻlsa-da, eng maʼqul yechim sifatida koʻchish variantini tanlashdi.

Hozirgi kunda muzey fondi qariyb 285 ta noyabr avtomobilni oʻz ichiga oladi. Ular orasida eng qadimgi motorli ekipajlar, kino va teledasturlarda qatnashgan mashinalar, yerda tezlik rekordini oʻrnatgan transport vositalari hamda Formula 1 afsonalari bor. Koʻchish jarayoni natijasida muzey 1972 yildan buyon egallab kelgan va ustidan monorels oʻtadigan oʻziga xos maxsus binoni tark etadi.

Boliye oʻz avtomobilchilik anʼanalarini saqlab qoladi

Milliy avtomobil muzeyi koʻchib ketishiga qaramay, Boliye mulki oʻzining avtomobilsozlikka oid oʻziga xosligini saqlab qolishini maʼlum qildi. Estate vakillarining taʼkidlashicha, mulk hududida hamon sezilarli miqdordagi avtomobillar qoladi va ular shu yerda namoyish etilishda davom etadi. Boliye 70 yildan ortiq vaqt davomida amalga oshirib kelinganidek, kelgusida ham oʻz motor muzeyini yuritish niyatida.

Shuningdek, Xempshirdagi maskan oʻzining anʼanaviy tadbirlar taqvimini oʻzgartirmaydi. Jumladan, sentabr oyida oʻtkaziladigan mashhur Boliye Avtojumble (Beaulieu Autojumble) festivali va boshqa koʻplab tadbirlar avvalgidek yuqori saviyada tashkil etiladi. Tashrif buyuruvchilar uchun bugungi kundagiga qiyosiy darajada keng koʻlamli taassurotlar va xizmatlar taklif etilishi taʼminlanadi.

Kelajak rejalari va merosni asrash

Koʻchishdan koʻzlangan asosiy maqsadlardan biri — avtomobil merosi tarixini avvalgidan ham kengroq targʻib qilish imkonini beruvchi munosib makon topishdir. Yangi manzilda nafaqat noyob kolleksiya joylashadi, balki tarixiy muhandislik yoʻnalishi boʻyicha mutaxassislar tayyorlaydigan maxsus oʻquv markazini ham ochish rejalashtirilgan.

Avtomobil ixbozlari va turizm olami uchun bu oʻzgarishlar yangi bosqichni boshlab beradi. Milliy avtomobil muzeyi oʻzining boy tarixini zamonaviy talablar asosida qayta tasavvur etgan holda, kelgusida kengroq auditoriyani qamrab olishni va turli jamoatchilik qatlamlari bilan faol aloqa oʻrnatishni rejalashtirgan.

Milliy avtomobil muzeyiBoliyeAvtomobil tarixiBritaniya avtomobillariEski mashinalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiVolga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiBugun, 17:50Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiNima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiBugun, 14:26Buyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaBuyuk Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi yangi manzil izlamoqdaBugun, 13:20Aston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaAston Martin avtomobillari maqtovga sazovor, biroq moliyaviy muammolar davom etmoqdaBugun, 11:29Volvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiVolvo S90 flagman sedanining Xitoydagi narxi keskin tushirildiBugun, 11:20Lada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiLada Vesta avtomobillari uchun foydali funksiya bepul taqdim etildiBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi