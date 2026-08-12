Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildi

·28·Texno
Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildi
Qisqacha

Rostex tarkibidagi ODK-Saturn kompaniyasi SJ-100 samolyotlari uchun mo'ljallangan ilk ikkita seriyali PD-8 dvigatelini buyurtmachiga jo'natdi. ODK-Saturn rahbari Ilya Konyuxovning aytishicha, PD-8 dvigatellarini ommaviy ishlab chiqarish jadal sur'atlarda davom etmoqda. To'liq mahalliy xomashyo va materiallar asosida yaratilgan PD-8 konstruktsiyasida zamonaviy texnologiyalar qo'llangan.

Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasiga kiruvchi ODK-Saturn kompaniyasi yangi avlod SJ-100 havo kemalari uchun moʻljallangan ilk ikkita seriyali PD-8 dvigatelini buyurtmachiga joʻnatdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu muhim qadam mamlakat fuqaro aviatsiyasida import oʻrnini bosish dasturini amalga oshirishda navbatdagi bosqich boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

OAK-Saturn rahbari Ilya Konyuxovning soʻzlariga koʻra, hozirgi vaqtda mazkur aviasozlik agregatlarini ommaviy ishlab chiqarish jarayoni jadal surʼatlarda amalga oshirilmoqda. Mutaxassisning taʼkidlashicha, PD-8 toʻliq mahalliy xomashyo va materiallar asosida yaratilgan boʻlib, uning konstruktsiyasida mutlaqo zamonaviy texnologiyalar qoʻllanilgan.

Yangi materiallar va texnologiyalar

Dvigatelni loyihalash va tayyorlash bosqichida Birlashgan dvigatelsozlik korporatsiyasi yetakchi ilmiy institutlar hamda metallurgiya korxonalari bilan yaqin hamkorlik qilgan. Aynan shu hamkorlik natijasida oʻta murakkab sharoitlarda ishlaydigan qismlar uchun yangi turdagi materiallarni oʻzlashtirish va amalda qoʻtash imkoni tugʻildi.

Eslatib oʻtamiz, oʻtgan oyning oxirida Birlashgan dvigatelsozlik korporatsiyasi import oʻrnini bosuvchi SJ-100 laynerlari uchun ilk seriyali PD-8 agregatlarini yigʻish ishlarini boshlagani haqida xabar berilgan edi. Bugungi kunga kelib esa yigʻish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanib, tayyor mahsulot buyurtmachiga taqdim etildi.

SJ-100 loyihasining ahamiyati

SJ-100 — bu 100 nafar yoʻlovchi tashishga moʻljallangan, yaqin masofalarga qatnovchi zamonaviy rus yoʻlovchi samolyotidir. Havo kemasining yangilangan va takomillashtirilgan ushbu versiyasi oʻzida mahalliy tizimlar hamda yuqori samaradorlikka ega yangi quvvat qurilmalarini mujassam etgan.

Mutaxassislarning fikricha, PD-8 dvigatellarining seriyali ishlab chiqarilishi va yetkazib berilishi mamlakatda mustaqil aviatsiya sanoatini rivojlantirish hamda zamonaviy magistral samolyotlarni oʻz vaqtida ekspluatatsiyaga kiritish imkonini beradi. Kelgusida ushbu yoʻnalishdagi ishlar yanada kengaytirilishi kutilmoqda.

PD-8SJ-100RostexAviasozlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldiBugun, 17:27Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiRedmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi