Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildi
Rostex tarkibidagi ODK-Saturn kompaniyasi SJ-100 samolyotlari uchun mo'ljallangan ilk ikkita seriyali PD-8 dvigatelini buyurtmachiga jo'natdi. ODK-Saturn rahbari Ilya Konyuxovning aytishicha, PD-8 dvigatellarini ommaviy ishlab chiqarish jadal sur'atlarda davom etmoqda. To'liq mahalliy xomashyo va materiallar asosida yaratilgan PD-8 konstruktsiyasida zamonaviy texnologiyalar qo'llangan.
Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasiga kiruvchi ODK-Saturn kompaniyasi yangi avlod SJ-100 havo kemalari uchun moʻljallangan ilk ikkita seriyali PD-8 dvigatelini buyurtmachiga joʻnatdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu muhim qadam mamlakat fuqaro aviatsiyasida import oʻrnini bosish dasturini amalga oshirishda navbatdagi bosqich boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
OAK-Saturn rahbari Ilya Konyuxovning soʻzlariga koʻra, hozirgi vaqtda mazkur aviasozlik agregatlarini ommaviy ishlab chiqarish jarayoni jadal surʼatlarda amalga oshirilmoqda. Mutaxassisning taʼkidlashicha, PD-8 toʻliq mahalliy xomashyo va materiallar asosida yaratilgan boʻlib, uning konstruktsiyasida mutlaqo zamonaviy texnologiyalar qoʻllanilgan.
Yangi materiallar va texnologiyalarDvigatelni loyihalash va tayyorlash bosqichida Birlashgan dvigatelsozlik korporatsiyasi yetakchi ilmiy institutlar hamda metallurgiya korxonalari bilan yaqin hamkorlik qilgan. Aynan shu hamkorlik natijasida oʻta murakkab sharoitlarda ishlaydigan qismlar uchun yangi turdagi materiallarni oʻzlashtirish va amalda qoʻtash imkoni tugʻildi.
Eslatib oʻtamiz, oʻtgan oyning oxirida Birlashgan dvigatelsozlik korporatsiyasi import oʻrnini bosuvchi SJ-100 laynerlari uchun ilk seriyali PD-8 agregatlarini yigʻish ishlarini boshlagani haqida xabar berilgan edi. Bugungi kunga kelib esa yigʻish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanib, tayyor mahsulot buyurtmachiga taqdim etildi.
SJ-100 loyihasining ahamiyatiSJ-100 — bu 100 nafar yoʻlovchi tashishga moʻljallangan, yaqin masofalarga qatnovchi zamonaviy rus yoʻlovchi samolyotidir. Havo kemasining yangilangan va takomillashtirilgan ushbu versiyasi oʻzida mahalliy tizimlar hamda yuqori samaradorlikka ega yangi quvvat qurilmalarini mujassam etgan.
Mutaxassislarning fikricha, PD-8 dvigatellarining seriyali ishlab chiqarilishi va yetkazib berilishi mamlakatda mustaqil aviatsiya sanoatini rivojlantirish hamda zamonaviy magistral samolyotlarni oʻz vaqtida ekspluatatsiyaga kiritish imkonini beradi. Kelgusida ushbu yoʻnalishdagi ishlar yanada kengaytirilishi kutilmoqda.
…