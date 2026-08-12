«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi

·159·Sport
«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi
Qisqacha

Avstraliyalik bokschi Teremoana Junior Bahodir Jalolovni havaskorlar jangida undan qochib, uch raundni yakunlaganlikda aybladi. U Jalolov bilan professional boksda revansh jangini o'tkazishni yana bir bor talab qildi. Teremoana shu kungacha professional ringdagi 11 jangining barchasida raqiblarini dastlabki 2 raund ichida nokautga uchratgan. Bahodir Jalolov esa Parij-2024 Olimpiadasi chorak finalida Teremoanani ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etgan.

Avstraliyaning Gold-Kost shahrida professional boksdagi 12-jangini amerikalik Deandre Savajga qarshi o‘tkazadigan mahalliy bokschi Teremoana Junior (Teremoana Junior) jang oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida yana bir bor o‘zbekistonlik Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov nomini eslab o‘tdi.

So‘nggi paytlarda faqat Jalolov bilan revansh jangini talab qilayotgan avstraliyalik nokautchi bu safar ancha keskin va provokatsion bayonotlar berdi.

«3 raundgacha yetib borgan yagona odam — o‘sha oltin medal sohibi»

Teremoana o‘zining nokautlik ko‘rsatkichlari va Jalolovga qarshi havaskor ringda kechgan to‘qnashuv haqida gapira turib, quyidagicha bayonot berdi:

«Tanqidchilar meni ringda ikki raunddan nariga o‘ta olmagan, deb aytishdi. Menimcha, bu gap to‘g‘ri: shu kungacha men bilan ringga chiqqanlarning hech biri ikki raunddan ortiq bardosh bera olmagan.

Uch raundgacha yetib borgan yagona odam esa ringda mushukdek qochib yurgan — hammaga ma’lum bo‘lgan o‘zbekistonlik o‘sha oltin medal sohibi. U mendan qochib, uch raundni yakunlay olgan yagona jangchi bo‘ldi.

Ikki raund masalasida aytadigan gapim shu: ringga shunchaki qochish uchun emas, jang qilish uchun chiqing — aks holda sizni nokaut kutmoqda. Menga qarshi ochiq jangga chiqing. Men kelyapman», — dedi Teremoana.

Ma’lumot uchun: Teremoananing ko‘rsatkichlari va Jalolov bilan azaliy adovat

Avstraliyalik superog‘ir vaznli bokschi shu kungacha professional ringda 11 ta jang o‘tkazib, ularning barchasida raqiblarini dastlabki 2 raund ichida nokautga uchratgan. Uning «3-raundgacha yetib borgan yagona bokschi» deb nazarda tutgani aynan Bahodir Jalolovdir.

Teremoana avvalroq ham Jalolovga qarshi professional boksda jang o‘tkazish va havaskor ringdagi mag‘lubiyatlari uchun revansh olish istagini bir necha bor bildirgan edi.

Eslatib o‘tamiz, Parij-2024 Olimpiadasining chorak final bosqichida Bahodir Jalolov aynan Teremoana Juniorni yuqori mahorat, aniq taktika va ochkolar hisobiga ko‘ra taslim etib, yarim finalga yo‘l olgan edi. Avstraliyalik bokschining ushbu bayonotlari esa ikki chapdast va kuchli gigant o‘rtasidagi ehtimoliy professional to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirishi shubhasiz.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Bakhodir JalolovTeremoana JuniorDeandre SavageAustraliaParis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi