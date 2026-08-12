«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi
Avstraliyalik bokschi Teremoana Junior Bahodir Jalolovni havaskorlar jangida undan qochib, uch raundni yakunlaganlikda aybladi. U Jalolov bilan professional boksda revansh jangini o'tkazishni yana bir bor talab qildi. Teremoana shu kungacha professional ringdagi 11 jangining barchasida raqiblarini dastlabki 2 raund ichida nokautga uchratgan. Bahodir Jalolov esa Parij-2024 Olimpiadasi chorak finalida Teremoanani ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etgan.
Avstraliyaning Gold-Kost shahrida professional boksdagi 12-jangini amerikalik Deandre Savajga qarshi o‘tkazadigan mahalliy bokschi Teremoana Junior (Teremoana Junior) jang oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida yana bir bor o‘zbekistonlik Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov nomini eslab o‘tdi.
So‘nggi paytlarda faqat Jalolov bilan revansh jangini talab qilayotgan avstraliyalik nokautchi bu safar ancha keskin va provokatsion bayonotlar berdi.
«3 raundgacha yetib borgan yagona odam — o‘sha oltin medal sohibi»
Teremoana o‘zining nokautlik ko‘rsatkichlari va Jalolovga qarshi havaskor ringda kechgan to‘qnashuv haqida gapira turib, quyidagicha bayonot berdi:
«Tanqidchilar meni ringda ikki raunddan nariga o‘ta olmagan, deb aytishdi. Menimcha, bu gap to‘g‘ri: shu kungacha men bilan ringga chiqqanlarning hech biri ikki raunddan ortiq bardosh bera olmagan.
Uch raundgacha yetib borgan yagona odam esa ringda mushukdek qochib yurgan — hammaga ma’lum bo‘lgan o‘zbekistonlik o‘sha oltin medal sohibi. U mendan qochib, uch raundni yakunlay olgan yagona jangchi bo‘ldi.
Ikki raund masalasida aytadigan gapim shu: ringga shunchaki qochish uchun emas, jang qilish uchun chiqing — aks holda sizni nokaut kutmoqda. Menga qarshi ochiq jangga chiqing. Men kelyapman», — dedi Teremoana.
Ma’lumot uchun: Teremoananing ko‘rsatkichlari va Jalolov bilan azaliy adovat
Avstraliyalik superog‘ir vaznli bokschi shu kungacha professional ringda 11 ta jang o‘tkazib, ularning barchasida raqiblarini dastlabki 2 raund ichida nokautga uchratgan. Uning «3-raundgacha yetib borgan yagona bokschi» deb nazarda tutgani aynan Bahodir Jalolovdir.
Teremoana avvalroq ham Jalolovga qarshi professional boksda jang o‘tkazish va havaskor ringdagi mag‘lubiyatlari uchun revansh olish istagini bir necha bor bildirgan edi.
Eslatib o‘tamiz, Parij-2024 Olimpiadasining chorak final bosqichida Bahodir Jalolov aynan Teremoana Juniorni yuqori mahorat, aniq taktika va ochkolar hisobiga ko‘ra taslim etib, yarim finalga yo‘l olgan edi. Avstraliyalik bokschining ushbu bayonotlari esa ikki chapdast va kuchli gigant o‘rtasidagi ehtimoliy professional to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirishi shubhasiz.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…