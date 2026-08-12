Piston V oʻyin mini-kompyuteri taqdim etildi
Piston V oʻyin mini-kompyuteri dumaloq sensorli displey, Windows 11 yoki Bazzite operatsion tizimlaridan birini tanlash imkoniyati bilan rasman taqdim etildi. Qurilma AMD Ryzen AI 9 365 protsessori, Radeon 880M grafik yadrosi, 32 GB DDR5-5600 tezkor xotirasi va 1 TB SSD bilan jihozlangan. Dumaloq ekran orqali tizim yuklanishida operatsion tizim tanlanadi, Bazzite ishlaganda esa protsessor, grafik yadro va tezkor xotira yuklanishini kuzatish mumkin.
Zamonaviy texnologiyalar bozori ixcham qurilmalar va oʻyin kompyuterlarini uygʻunlashtirgan yangi mahsulot bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, old panelida dumaloq sensorli ekrani va ikkita operatsion tizimni qoʻllab-quvvatlash imkoniyati mavjud boʻlgan noyob Piston V oʻyin mini-PK rasman taqdim etildi. Ushbu qurilma ixcham oʻlchamlarga qaramay, yuqori unumdorlikni taʼminlovchi ilgʻor apparat taʼminoti bilan jihozlangani uchun mutaxassislar va oʻyinchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi mini-kompyuterning eng asosiy va oʻziga xos xususiyatlaridan biri uning old panelidagi dumaloq sensorli displeyidir. Ushbu ekran shunchaki dizayn elementi boʻlib qolmay, balki amaliy vazifalarni ham bajaradi. Jumladan, kompyuter ishga tushganda foydalanuvchi aynan shu ekran yordamida ikkita operatsion tizim — Windows 11 yoki Linux bazasidagi Bazzite tizimidan birini tanlashi mumkin.
Interfaol displey imkoniyatlariTizim Bazzite operatsion tizimida yuklangandan soʻng, old paneldagi dumaloq displey toʻlaqonli axborot paneliga aylanadi. Mazkur ekran orqali foydalanuvchilar markaziy protsessor, grafik yadro hamda tezkor xotiraning yuklanish darajasini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin. Shuningdek, unda ayni paytda ishga tushirilgan oʻyinning muqovasi ham namoyish etiladi va foydalanuvchi interfeerni oʻz xohishiga koʻra moslashtirishi taʼminlanadi.
Qurilmaning texnik asosi sifatida AMD Ryzen AI 9 365 protsessori tanlangan. Mazkur protsessor Zen 5 va Zen 5c arxitekturasiga ega 10 ta yadro hamda oʻrnatilgan Radeon 880M grafik yadrosini oʻz ichiga oladi. Sinovdan oʻtgan namuna 32 GB hajmli ikki kanalli DDR5-5600 tezkor xotirasi hamda PCIe Gen4 interfeysiga ega 1 TB sigʻimli M.2 2280 formatidagi SSD xotira bilan jihozlangan.
Protsessorning uzoq muddatli energiya isteʼmoli 54 W darajasida cheklangan boʻlib, bu ixcham korpus uchun maqbul issiqlik va quvvat muvozanatini saqlashga yordam beradi. Oʻrnatilgan Radeon 880M grafikasi esa zamonaviy talablar darajasidagi tasvir ishlov berish imkoniyatlarini taqdim etadi.
…