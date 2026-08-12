Piston V oʻyin mini-kompyuteri taqdim etildi

·42·Texno
Piston V oʻyin mini-kompyuteri taqdim etildi
Qisqacha

Piston V oʻyin mini-kompyuteri dumaloq sensorli displey, Windows 11 yoki Bazzite operatsion tizimlaridan birini tanlash imkoniyati bilan rasman taqdim etildi. Qurilma AMD Ryzen AI 9 365 protsessori, Radeon 880M grafik yadrosi, 32 GB DDR5-5600 tezkor xotirasi va 1 TB SSD bilan jihozlangan. Dumaloq ekran orqali tizim yuklanishida operatsion tizim tanlanadi, Bazzite ishlaganda esa protsessor, grafik yadro va tezkor xotira yuklanishini kuzatish mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar bozori ixcham qurilmalar va oʻyin kompyuterlarini uygʻunlashtirgan yangi mahsulot bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, old panelida dumaloq sensorli ekrani va ikkita operatsion tizimni qoʻllab-quvvatlash imkoniyati mavjud boʻlgan noyob Piston V oʻyin mini-PK rasman taqdim etildi. Ushbu qurilma ixcham oʻlchamlarga qaramay, yuqori unumdorlikni taʼminlovchi ilgʻor apparat taʼminoti bilan jihozlangani uchun mutaxassislar va oʻyinchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi mini-kompyuterning eng asosiy va oʻziga xos xususiyatlaridan biri uning old panelidagi dumaloq sensorli displeyidir. Ushbu ekran shunchaki dizayn elementi boʻlib qolmay, balki amaliy vazifalarni ham bajaradi. Jumladan, kompyuter ishga tushganda foydalanuvchi aynan shu ekran yordamida ikkita operatsion tizim — Windows 11 yoki Linux bazasidagi Bazzite tizimidan birini tanlashi mumkin.

Interfaol displey imkoniyatlari

Tizim Bazzite operatsion tizimida yuklangandan soʻng, old paneldagi dumaloq displey toʻlaqonli axborot paneliga aylanadi. Mazkur ekran orqali foydalanuvchilar markaziy protsessor, grafik yadro hamda tezkor xotiraning yuklanish darajasini real vaqt rejimida kuzatib borishlari mumkin. Shuningdek, unda ayni paytda ishga tushirilgan oʻyinning muqovasi ham namoyish etiladi va foydalanuvchi interfeerni oʻz xohishiga koʻra moslashtirishi taʼminlanadi.

Qurilmaning texnik asosi sifatida AMD Ryzen AI 9 365 protsessori tanlangan. Mazkur protsessor Zen 5 va Zen 5c arxitekturasiga ega 10 ta yadro hamda oʻrnatilgan Radeon 880M grafik yadrosini oʻz ichiga oladi. Sinovdan oʻtgan namuna 32 GB hajmli ikki kanalli DDR5-5600 tezkor xotirasi hamda PCIe Gen4 interfeysiga ega 1 TB sigʻimli M.2 2280 formatidagi SSD xotira bilan jihozlangan.

Protsessorning uzoq muddatli energiya isteʼmoli 54 W darajasida cheklangan boʻlib, bu ixcham korpus uchun maqbul issiqlik va quvvat muvozanatini saqlashga yordam beradi. Oʻrnatilgan Radeon 880M grafikasi esa zamonaviy talablar darajasidagi tasvir ishlov berish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Bozorga chiqarilish muddati va narxi

Hozircha ishlab chiqaruvchilar Piston V oʻyin mini-kompyuterining savdoga chiqarilish sanasi va uning taxminiy narxi haqida hech qanday maʼlumot berishmagan. Shunga qaramay, mazkur qurilmaning oʻziga xos boshqaruv paneli va kuchli texnik xususiyatlari ixcham oʻyin tizimlari bozorida jiddiy qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

Mini-PCPiston VAMD RyzenWindows 11Bazzite
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi