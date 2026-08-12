Farg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdi
Farg‘ona viloyati Beshariq tumanida farg‘onalik qiz hindistonlik yigit bilan turmush qurgani aytilmoqda. To‘y marosimi aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida katta qiziqish va muhokamalarga sabab bo‘lgan. Lavhalarda kelin-kuyovning yaqinlari bilan birga bayram qilgani aks etgan. Foydalanuvchilarning aksariyati yosh oilaga baxt va totuvlik tilagan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Farg‘ona viloyatida bo‘lib o‘tgan noodatiy to‘y aks etgan videolar tarqalib, foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Ma’lum qilinishicha, to‘y Beshariq tumanida bo‘lib o‘tgan. Unda farg‘onalik qiz hindistonlik yigit bilan turmush qurgani aytilmoqda. Turli millat vakillarining oila qurgani aks etgan to‘y lavhalari tez orada ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘lgan.
Videolarda kelin-kuyovning to‘y marosimi va yaqinlari bilan birga nishonlayotgan quvonchli lahzalari aks etgan. Foydalanuvchilarning aksariyati yosh oilaga iliq tilaklar bildirib, ularga baxt va totuvlik tilamoqda.
Albatta, millat va madaniyatdagi farqlarga qaramay, ikki insonning bir-birini tanlab, oila qurishi quvonchli voqea. Yosh kelin-kuyovga uzoq va baxtli oilaviy hayot tilaymiz.
…