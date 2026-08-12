Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdi
Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvares klubdagi kelajagi mavhum bo'lib turgan bir paytda bosh murabbiy Diyego Simeone bilan yuzma-yuz uchrashdi. Simeone klub rahbariyatining uni sotmaslik haqidagi qat'iy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi, garchi Barselona, Arsenal va PSJ unga qiziqish bildirayotgan bo'lsa-da.
Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresning klubdagi kelajagi mavhumligicha qolayotgan bir paytda, futbolchi bosh murabbiy Diyego Simeone bilan yuzma-yuz uchrashuv oʻtkazdi. Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashib kelayotgan pallada yuzaga kelgan ushbu muloqot jamoadagi vaziyatni oydinlashtirishga qaratilgan muhim qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Serro del Espino sport majmuasida boʻlib oʻtgan suhbat jiddiy, ammo vazmin ruhda oʻtgan. Julian Alvares mashgʻulotlar boshlanishidan oldin qarorgohga erta kelib, bosh murabbiy bilan toʻgʻridan-toʻgʻri gaplashib olishni istagan. Hujumchi avvalroq jamoadan ketish istagi borligini ochiq eʼlon qilgan edi.
Klubning qatʼiy pozitsiyasi va transfer cheklovlariFutbolchi oʻzining shaxsiy ambitsiyalari va yangi chaqiruvlar haqida oʻylayotgan bir paytda, Diyego Simeone klub rahbarligining qattiqqoʻl qarorini toʻla qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Simeone avvalroq Seuldagi mavsumoldi turnesi chogʻida ham bu boradagi vaziyat juda aniqligini taʼkidlab oʻtgandi. Klub ijrochi direktori Migel Anxel Xil Marin rahbariyatning rasmiy pozitsiyasini avvalroq maʼlum qilgan edi.
Goal.com xabar berishicha, Barselona, Arsenal va PSJ kabi grand jamoalar argentinalik hujumchiga qiziqish bildirayotganiga qaramay, Atletiko Madrid rahbariyati uni raqib klublarga sotish niyatida emas. Ayniqsa, futbolchining asosiy afzalligi Ispaniya ichidagi bevosita raqobatchiga oʻtmaslik tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.
Tarkibdagi muammolar va kelajak rejalari2024-yilning yozida Manchester Siti safidan katta mablagʻ evaziga kelib qoʻshilgan va shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan hujumchi hali Madrid klubi safida sovrin yutgani yoʻq. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi uni kelgusi mavsum uchun tuzilgan sport loyihasining ajralmas qismi deb hisoblaydi.
Vaziyatni yanada murakkablashtiruvchi omillardan biri — jamoaning boshqa hujumchisi Aleksander Syorlotning jarohat olib, lazaretga tushib qolganidir. Bu esa Simeonega hujum chizigʻida qoʻshimcha muammolarni tugʻdirmoqda va klubning Julian Alvaresni saqlab qolish borasidagi qatʼiyatini yanada oshirmoqda.
…