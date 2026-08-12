Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdi

·105·Sport
Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdi
Qisqacha

Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvares klubdagi kelajagi mavhum bo'lib turgan bir paytda bosh murabbiy Diyego Simeone bilan yuzma-yuz uchrashdi. Simeone klub rahbariyatining uni sotmaslik haqidagi qat'iy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi, garchi Barselona, Arsenal va PSJ unga qiziqish bildirayotgan bo'lsa-da.

Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresning klubdagi kelajagi mavhumligicha qolayotgan bir paytda, futbolchi bosh murabbiy Diyego Simeone bilan yuzma-yuz uchrashuv oʻtkazdi. Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashib kelayotgan pallada yuzaga kelgan ushbu muloqot jamoadagi vaziyatni oydinlashtirishga qaratilgan muhim qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Serro del Espino sport majmuasida boʻlib oʻtgan suhbat jiddiy, ammo vazmin ruhda oʻtgan. Julian Alvares mashgʻulotlar boshlanishidan oldin qarorgohga erta kelib, bosh murabbiy bilan toʻgʻridan-toʻgʻri gaplashib olishni istagan. Hujumchi avvalroq jamoadan ketish istagi borligini ochiq eʼlon qilgan edi.

Klubning qatʼiy pozitsiyasi va transfer cheklovlari

Futbolchi oʻzining shaxsiy ambitsiyalari va yangi chaqiruvlar haqida oʻylayotgan bir paytda, Diyego Simeone klub rahbarligining qattiqqoʻl qarorini toʻla qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Simeone avvalroq Seuldagi mavsumoldi turnesi chogʻida ham bu boradagi vaziyat juda aniqligini taʼkidlab oʻtgandi. Klub ijrochi direktori Migel Anxel Xil Marin rahbariyatning rasmiy pozitsiyasini avvalroq maʼlum qilgan edi.

Goal.com xabar berishicha, Barselona, Arsenal va PSJ kabi grand jamoalar argentinalik hujumchiga qiziqish bildirayotganiga qaramay, Atletiko Madrid rahbariyati uni raqib klublarga sotish niyatida emas. Ayniqsa, futbolchining asosiy afzalligi Ispaniya ichidagi bevosita raqobatchiga oʻtmaslik tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Tarkibdagi muammolar va kelajak rejalari

2024-yilning yozida Manchester Siti safidan katta mablagʻ evaziga kelib qoʻshilgan va shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan hujumchi hali Madrid klubi safida sovrin yutgani yoʻq. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi uni kelgusi mavsum uchun tuzilgan sport loyihasining ajralmas qismi deb hisoblaydi.

Vaziyatni yanada murakkablashtiruvchi omillardan biri — jamoaning boshqa hujumchisi Aleksander Syorlotning jarohat olib, lazaretga tushib qolganidir. Bu esa Simeonega hujum chizigʻida qoʻshimcha muammolarni tugʻdirmoqda va klubning Julian Alvaresni saqlab qolish borasidagi qatʼiyatini yanada oshirmoqda.

Julian AlvaresDiyego SimeoneAtletiko MadridLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi