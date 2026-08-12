Pol Parker Lyuk Shou oʻrniga Manchester Yunayted tarkibini kuchaytirishni talab qildi

·43·Sport
Pol Parker Lyuk Shou oʻrniga Manchester Yunayted tarkibini kuchaytirishni talab qildi
Qisqacha

Pol Parker Manchester Yunayteddan Lyuk Shou o'rniga chap qanot uchun yangi, chaqqon va himoyada ham, hujumda ham samarali qanot himoyachisini jalb etishni talab qildi. U Lyuk Shouning o'tgan mavsumdagi barcha 38 ta liga o'yinida qatnashganiga qaramay, uning ko'rsatkichlari zamonaviy talablarga javob bermaganini ta'kidladi.

Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida Manchester Yunayted tarkibni shakllantirish va himoya chizigʻini mustahkamlash ishlarini jadal davom ettirmoqda. Goal.com xabar berishicha, klubning sobiq himoyachisi Pol Parker jamoaning chap qanotidagi holatdan qattiq tashvishda ekanini bildirib, bosh murabbiy va rahbariyatdan zudlik bilan oʻzgarishlar qilishni talab qilgan. Uning fikricha, joriy tarkibdagi futbolchilarning oʻyini talab darajasida emas va bu chempionatda muammolar tugʻdirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Betarades.gr maʼlumotlariga koʻra, Lyuk Shou oʻtgan mavsumda jamoaning barcha 38 ta liga oʻyinida maydonga tushganiga qaramay, uning koʻrsatgan natijalari mutaxassislar va muxlislarda ishonch uygʻotmagan. Pol Parker futbolchining harakatlarini keskin tanqid qilib, uning imkoniyatlari zamonaviy talablarga javob bermasligini taʼkidladi. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, klubga maydon boʻylab harakatlana oladigan, ham himoyada, ham hujumda birdek samarali harakat qiluvchi chaqqon va harakatchan qanot himoyachisi suv va havodek zarur.

Transfer bozoridagi qiyinchiliklar va muqobil variantlar

Manchester Yunayted rahbariyatining transfer bozorida himoya chizigʻini kuchaytirishga urinishlari turli toʻqnashuvlarga sabab boʻlmoqda. OAV xabarlariga koʻra, klub qiziqish bildirayotgan Nyukasl Yunayted vakili Lyuis Xoll hamda Arsenal iqtidorli oʻyinchisi Mayls Lyuis-Skelli asosiy nishonlar sifatida qaralmoqda. Biroq Lyuis Xollning taxminan 60 million funt sterlingga baholanishi va Nyukaslning uni sotishni istamayotgani transferni amalga oshirishni qiyinlashtirmoqda.

Shu bilan birga, Pol Parker Diogu Dalotning chap qanotda oʻynashi ham doimiy muammo tugʻdirishini eslatib oʻtdi. Agar Manchester Yunayted transfer bozorida kerakli futbolchini xarid qila olmasa, mutaxassis asosiy tarkibni chetdan qidirmasdan, klub akademiyasining ichki imkoniyatlariga tayanish oqilona qaror boʻlishini taʼkidladi.

Yosh iqtidor egasiga imkoniyat berish vaqti keldi

Parker yosh futbolchi Harri Amassga asosiy jamoada muntazam oʻynash imkoniyatini taqdim etish kerakligini qatʼiy himoya qildi. Uning aytishicha, iqtidorli futbolchi Sheffild Uensdey safidagi oʻyinlarida jarohat olguniga qadar muxlislarning olqishiga sazovor boʻlgan va uning salohiyati yuqori baholangan.

  • Harri Amass Sheffild Uensdey safida oʻzini ijobiy tomondan koʻrsatdi
  • Muxlislar va mutaxassislar yosh oʻyinchining harakatlarini yuqori baholagan
  • Klub yoshlarga qisqa muddatli imkoniyat emas, balki toʻlaqonli oʻyin amaliyotini berishi lozim
Parkerning fikricha, Manchester Yunayted oʻzining yosh isteʼdodlarini kashf etish va ularga ishonch bildirish borasida yanada faolroq boʻlishi kerak. Amassga shunchaki bir-ikki uchrashuv emas, balki oʻzini koʻrsatishi uchun munosib imkoniyat taqdim etilishi jamoaning kelajagi uchun foydali qadam boʻlishi kutilmoqda.

Manchester YunaytedPol ParkerLyuk ShouHarri AmassAPL transferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi