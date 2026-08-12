Pol Parker Lyuk Shou oʻrniga Manchester Yunayted tarkibini kuchaytirishni talab qildi
Pol Parker Manchester Yunayteddan Lyuk Shou o'rniga chap qanot uchun yangi, chaqqon va himoyada ham, hujumda ham samarali qanot himoyachisini jalb etishni talab qildi. U Lyuk Shouning o'tgan mavsumdagi barcha 38 ta liga o'yinida qatnashganiga qaramay, uning ko'rsatkichlari zamonaviy talablarga javob bermaganini ta'kidladi.
Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida Manchester Yunayted tarkibni shakllantirish va himoya chizigʻini mustahkamlash ishlarini jadal davom ettirmoqda. Goal.com xabar berishicha, klubning sobiq himoyachisi Pol Parker jamoaning chap qanotidagi holatdan qattiq tashvishda ekanini bildirib, bosh murabbiy va rahbariyatdan zudlik bilan oʻzgarishlar qilishni talab qilgan. Uning fikricha, joriy tarkibdagi futbolchilarning oʻyini talab darajasida emas va bu chempionatda muammolar tugʻdirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Betarades.gr maʼlumotlariga koʻra, Lyuk Shou oʻtgan mavsumda jamoaning barcha 38 ta liga oʻyinida maydonga tushganiga qaramay, uning koʻrsatgan natijalari mutaxassislar va muxlislarda ishonch uygʻotmagan. Pol Parker futbolchining harakatlarini keskin tanqid qilib, uning imkoniyatlari zamonaviy talablarga javob bermasligini taʼkidladi. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, klubga maydon boʻylab harakatlana oladigan, ham himoyada, ham hujumda birdek samarali harakat qiluvchi chaqqon va harakatchan qanot himoyachisi suv va havodek zarur.
Transfer bozoridagi qiyinchiliklar va muqobil variantlarManchester Yunayted rahbariyatining transfer bozorida himoya chizigʻini kuchaytirishga urinishlari turli toʻqnashuvlarga sabab boʻlmoqda. OAV xabarlariga koʻra, klub qiziqish bildirayotgan Nyukasl Yunayted vakili Lyuis Xoll hamda Arsenal iqtidorli oʻyinchisi Mayls Lyuis-Skelli asosiy nishonlar sifatida qaralmoqda. Biroq Lyuis Xollning taxminan 60 million funt sterlingga baholanishi va Nyukaslning uni sotishni istamayotgani transferni amalga oshirishni qiyinlashtirmoqda.
Shu bilan birga, Pol Parker Diogu Dalotning chap qanotda oʻynashi ham doimiy muammo tugʻdirishini eslatib oʻtdi. Agar Manchester Yunayted transfer bozorida kerakli futbolchini xarid qila olmasa, mutaxassis asosiy tarkibni chetdan qidirmasdan, klub akademiyasining ichki imkoniyatlariga tayanish oqilona qaror boʻlishini taʼkidladi.
Yosh iqtidor egasiga imkoniyat berish vaqti keldiParker yosh futbolchi Harri Amassga asosiy jamoada muntazam oʻynash imkoniyatini taqdim etish kerakligini qatʼiy himoya qildi. Uning aytishicha, iqtidorli futbolchi Sheffild Uensdey safidagi oʻyinlarida jarohat olguniga qadar muxlislarning olqishiga sazovor boʻlgan va uning salohiyati yuqori baholangan.
- Harri Amass Sheffild Uensdey safida oʻzini ijobiy tomondan koʻrsatdi
- Muxlislar va mutaxassislar yosh oʻyinchining harakatlarini yuqori baholagan
- Klub yoshlarga qisqa muddatli imkoniyat emas, balki toʻlaqonli oʻyin amaliyotini berishi lozim
…