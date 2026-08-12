Beshiktosh Fabio Mirettiga qiziqish bildirmoqda
Turkiyaning «Beshiktosh» klubi «Yuventus» yarimhimoyachisi Fabio Miretti bo'yicha rasmiy so'rov yuborib, uning transfer shartlari bilan qiziqdi. «Yuventus» futbolchini ijaraga berishga qarshi va faqat to'g'ridan-to'g'ri sotish sharti asosida muzokara olib borishga tayyor. 2003-yilda tug'ilgan Fabio Mirettining Turin klubi bilan shartnomasi 2028-yilgacha amal qiladi, transfer qiymati esa taxminan 15 million yevroga baholanmoqda.
Turkiyaning «Beshiktosh» klubi Turinning Yuventus jamoasi yarimhimoyachisi Fabio Mirettini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. GOAL.com nashri va turkiyalik jurnalist Burak Oʻzdemir tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Istanbul klubi rahbariyati futbolchi boʻyicha rasmiy soʻrov yuborgan va uning transfer shartlari bilan qiziqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda «Beshiktosh» faol transfer siyosatini olib bormoqda. Xususan, klub avvalroq Yuventus bilan hujumchi Dushan Vlahovich transferini muvaffaqiyatli yakunlagan edi. Serbiyalik futbolchining turinliklar bilan amaldagi shartnomasi 30-iyun kuni yakuniga yetgan boʻlib, u Istanbulga transfer masalasini toʻliq hal qilish uchun kelishi kutilmoqda.
Transfer shartlari va moliyaviy talablarTurkiya matbuotining xabar berishicha, «Beshiktosh» rahbariyati hujumchi bilan cheklanib qolmasdan, Yuventusning boshqa bir vakili — 2003-yilda tugʻilgan iqtidorli yarimhimoyachi Fabio Mirettiga ham eʼtibor qaratgan. Jamoa bosh murabbiyi Vinsentso Italiano futbolchining imkoniyatlarini yaxshi bilishi va uning oʻyin sifatlarini yuqori baholashi ushbu qiziqishni yanada kuchaytirgan asosiy omillardan biri boʻlmoqda.
Oʻz navbatida, Yuventus rahbariyati ham yarimhimoyachini qoʻyib yuborishga qarshi emas. Biroq Turin klubi faqatgina aniq va qatʼiy shartlar asosida muzokara olib borishga tayyor. Manbalarga koʻra, «Keksa sinyora» futbolchini ijaraga berishni istamayapti va uni faqat toʻgʻridan-toʻgʻri, toʻliq sotish sharti bilangina qoʻyib yuborishni koʻrib chiqmoqda.
Kelajakdagi rejalarFabio Mirettining Yuventus bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan. Mutaxassislar va klub vakillari yosh yarimhimoyachining transfer qiymatini taxminan 15 million yevro atrofida baholamoqda. «Beshiktosh» rahbariyati ushbu moliyaviy talablarni oʻrganib chiqib, yaqin vaqt ichida yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda.
Mazkur transferning amalga oshishi nafaqat Istanbul klubining markazdagi chizigʻini kuchaytiradi, balki yosh futbolchi uchun ham faoliyatida yangi bosqich ochishi mumkin. Hozircha tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda va yaqin kunlarda vaziyatga oydinlik kiritilishi kutilmoqda.
…