Beshiktosh Fabio Mirettiga qiziqish bildirmoqda

·46·Sport
Beshiktosh Fabio Mirettiga qiziqish bildirmoqda
Qisqacha

Turkiyaning «Beshiktosh» klubi «Yuventus» yarimhimoyachisi Fabio Miretti bo'yicha rasmiy so'rov yuborib, uning transfer shartlari bilan qiziqdi. «Yuventus» futbolchini ijaraga berishga qarshi va faqat to'g'ridan-to'g'ri sotish sharti asosida muzokara olib borishga tayyor. 2003-yilda tug'ilgan Fabio Mirettining Turin klubi bilan shartnomasi 2028-yilgacha amal qiladi, transfer qiymati esa taxminan 15 million yevroga baholanmoqda.

Turkiyaning «Beshiktosh» klubi Turinning Yuventus jamoasi yarimhimoyachisi Fabio Mirettini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. GOAL.com nashri va turkiyalik jurnalist Burak Oʻzdemir tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Istanbul klubi rahbariyati futbolchi boʻyicha rasmiy soʻrov yuborgan va uning transfer shartlari bilan qiziqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda «Beshiktosh» faol transfer siyosatini olib bormoqda. Xususan, klub avvalroq Yuventus bilan hujumchi Dushan Vlahovich transferini muvaffaqiyatli yakunlagan edi. Serbiyalik futbolchining turinliklar bilan amaldagi shartnomasi 30-iyun kuni yakuniga yetgan boʻlib, u Istanbulga transfer masalasini toʻliq hal qilish uchun kelishi kutilmoqda.

Transfer shartlari va moliyaviy talablar

Turkiya matbuotining xabar berishicha, «Beshiktosh» rahbariyati hujumchi bilan cheklanib qolmasdan, Yuventusning boshqa bir vakili — 2003-yilda tugʻilgan iqtidorli yarimhimoyachi Fabio Mirettiga ham eʼtibor qaratgan. Jamoa bosh murabbiyi Vinsentso Italiano futbolchining imkoniyatlarini yaxshi bilishi va uning oʻyin sifatlarini yuqori baholashi ushbu qiziqishni yanada kuchaytirgan asosiy omillardan biri boʻlmoqda.

Oʻz navbatida, Yuventus rahbariyati ham yarimhimoyachini qoʻyib yuborishga qarshi emas. Biroq Turin klubi faqatgina aniq va qatʼiy shartlar asosida muzokara olib borishga tayyor. Manbalarga koʻra, «Keksa sinyora» futbolchini ijaraga berishni istamayapti va uni faqat toʻgʻridan-toʻgʻri, toʻliq sotish sharti bilangina qoʻyib yuborishni koʻrib chiqmoqda.

Kelajakdagi rejalar

Fabio Mirettining Yuventus bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan. Mutaxassislar va klub vakillari yosh yarimhimoyachining transfer qiymatini taxminan 15 million yevro atrofida baholamoqda. «Beshiktosh» rahbariyati ushbu moliyaviy talablarni oʻrganib chiqib, yaqin vaqt ichida yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda.

Mazkur transferning amalga oshishi nafaqat Istanbul klubining markazdagi chizigʻini kuchaytiradi, balki yosh futbolchi uchun ham faoliyatida yangi bosqich ochishi mumkin. Hozircha tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda va yaqin kunlarda vaziyatga oydinlik kiritilishi kutilmoqda.

BeshiktoshYuventusFabio MirettiDushan VlahovichTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi