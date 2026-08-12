UFC 330 oldidan psixologik urush: Yen Gerri shov-shuvli bayonot berdi...

·106·Sport
UFC 330 oldidan psixologik urush: Yen Gerri shov-shuvli bayonot berdi...
Qisqacha

Yen Machado Gerri UFC 330 turniridagi Islom Maxachevga qarshi jangi oldidan raqibining avvalgi jangchilarini ochiqchasiga tanqid qildi. U o'zining so'nggi raqiblari Belal Muhammad, Shavkat Rahmonov, Karlos Prates va Maykl Peyj Islom Maxachev jang qilgan Jek Della Maddalena, Renato Moykano, Dastin Pore va Aleks Volkanovskidan xavfliroq bo'lganini ta'kidladi. Gerri, shuningdek, uning barcha raqiblari ancha gavdali va bo'yi balandroq bo'lganini aytdi.

UFC 330 turnirida yarim o‘rta vazn toifasining vakili, irlandiyalik umidli jangchi Yen Machado Gerri (Ian Machado Garry) faoliyatidagi eng muhim va yirik jang oldidan raqibi Islom Maxachevning avvalgi raqiblari darajasini ochiqchasiga tanqid qildi.

ESPN MMA nashriga bergan intervyusida irlandiyalik sportchi ikki jangchining so‘nggi raqiblari tarkibini solishtirib, o‘z oktagondagi sinovlari ancha murakkab bo‘lganini ta’kidladi.

«Volkanovski va Pore men yenggan jangchilarchalik xavfli emas»

Yen Gerri o‘zining so‘nggi janglaridagi raqiblar ro‘yxatini Maxachevniki bilan solishtira turib, quyidagicha bayonot berdi:

«Agar mening oxirgi besh raqibimni Islomning so‘nggi besh nafar raqibi bilan yonima-yon qo‘ysangiz, bu yerda muhokama qiladigan narsaning o‘zi qolmaydi — kimning raqiblari kuchliroq va xavfliroq bo‘lgani yaqqol ko‘rinib turibdi.

Man qarama-qarshi chiqqan jangchilarga qarang: Belal Muhammad, Shavkat Rahmonov, Karlos Prates, Maykl Peyj. Ushbu to‘rtlik — sayyoramizdagi eng noqulay, murakkab va jiddiy xavf tug‘diradigan jangchilardir.

Endi Islom jang qilgan Jek Della Maddalena, Renato Moykano, Dastin Pore va Aleks Volkanovskini oling. Volkanovski va Porega sport afsonalari sifatida cheksiz hurmatimni saqlagan holda aytamanki, ular men yenggan jangchilarchalik tahdid sola olmaydi. Qolaversa, mening har bir raqibim ancha gavdali va bo‘yi balandroq edi», — dedi Yen Gerri.

UFC 330: Filadelfiyadagi markaziy to‘qnashuv

MMA muxlislarining diqqat e’tibori 16 avgust tongida AQSHning Filadelfiya shahriga qaratiladi. Shahardagi muhtasham arenada o‘tkaziladigan «UFC 330» turnirining markaziy jangida Islom Maxachev va Yen Machado Gerri oktagonda yuzlashadi.

Gerrining ushbu keskin bayonotlari oktagondagi to‘qnashuv oldidan ruhiy bosimni va bahsning intrigasini yanada yuqori cho‘qqiga olib chiqdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Ian Machado GarryIslam MakhachevUFCPhiladelphiaESPN
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi