Aston Villa Aaron Van-Bissakani oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
«Aston Villa» «Vest Xem» himoyachisi Aaron Van-Bissakani transfer qilish bo'yicha muzokaralarga kirishdi. Unai Emeri 28 yoshli futbolchini o'ng qanot himoyasi uchun asosiy nomzod deb bilmoqda va u Matty Cashga raqobat yaratishi kutilmoqda. «Vest Xem»ning Chempionshipga tushib ketgani sababli klub rahbariyati Van-Bissakaning transferiga qarshilik qilmasligi mumkin, biroq futbolchining amaldagi shartnomasi 2031-yilgacha mo'ljallangan.
Angliyaning «Aston Villa» klubi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida «Vest Xem» futbolchisi Aaron Van-Bissakani transfer qilish boʻyicha muzokaralarga kirishdi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bosh murabbiy Unai Emeri jamoaning oʻng qanot himoyasini ustuvor vazifa sifatida belgilagan boʻlib, tajribali futbolchini aynan shu pozitsiya uchun asosiy nomzod deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, «Vest yakunlangan mavsumda Premer-ligani tark etib, Chempionshipga tushib ketdi. Londonliklar jamoasining quyi divizionga ravon tushishi klubdagi yetakchi oʻyinchilarning ketishiga zamin yaratmoqda. Xususan, 2011–2012-yilgi mavsumdan beri ilk bor quyi ligada oʻynaydigan «Vest Xem» rahbariyati Aaron Van-Bissakaning transferiga qarshilik qilmasligi kutilmoqda.
Transfer bozori va Unai Emerining rejalari«Aston Villa» kelasi mavsumda Chempionlar ligasida munosib qatnashish va bir vaqtning oʻzida bir nechta frontda raqobatbardosh boʻlish uchun tarkibni kengaytirish harakatida. Jamoa oʻtgan mavsumda Yevropa ligasida muvaffaqiyatli qatnashib, Angliya chempionatida toʻrtinchi oʻrinni egallagan edi. Shu boisdan ham klub tarkibdagi Matty Cashga munosib raqobat tugʻdira oladigan yuqori saviyadagi oʻyinchini qidirmoqda.
Aslida birinchilardan boʻlib «Tottenxem»ning sobiq aʼzosi va «Flamengo» himoyachisi Emerson Royalni xarid qilish rejalashtirilgan edi. Biroq ushbu kelishuv oxiriga yetmagach, «Aston Villa» transfer xizmati eʼtiborini darhol Aaron Van-Bissakaga qaratdi. Unai Emerining talablariga koʻra, himoya chizigʻi taktik jihatdan moslashuvchan boʻlishi kerak va 28 yoshli himoyachining yakka kurashlardagi mahorati bu talablarga toʻla mos keladi.
Futbolchining faoliyati va xalqaro tajribaAaron Van-Bissaka oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 27 ta uchrashuvda maydonga tushib, uchta golli uzatmaga mualliflik qildi. Mavsum yakuniga kelib u muntazam ravishda asosiy tarkibdan joy ola bilmadi va soʻnggi yettita oʻyinning faqat ikkitasida maydonga tushdi, koʻpincha Kyle Walker-Peters unga raqobatda ustun keldi. Shunga qaramay, uning London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilgacha moʻljallangan.
Klubdagi qiyinchiliklarga qaramay, Van-Bissaka Kongo Demokratik Respublikasi milliy terma jamoasi safida barqaror oʻyin koʻrsatib kelmoqda. U yozgi Jahon chempionatida terma jamoasining barcha toʻrtta uchrashuvida asosiy tarkibda harakat qilib, bir qator skautlarning eʼtiborini tortdi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi London klubiga kelishidan oldin «Manchester Yunayted» safida besh mavsum davomida 190 ta oʻyin oʻtkazib, Yevropadagi eng yaxshi birga-bir himoyachilardan biri sifatida tanilgan va 2022/23-yilgi Liga kubogi hamda 2023/24-yilgi Angliya kubogini qoʻlga kiritgan edi.
…