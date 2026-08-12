Aston Villa Aaron Van-Bissakani oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·52·Sport
Aston Villa Aaron Van-Bissakani oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

«Aston Villa» «Vest Xem» himoyachisi Aaron Van-Bissakani transfer qilish bo'yicha muzokaralarga kirishdi. Unai Emeri 28 yoshli futbolchini o'ng qanot himoyasi uchun asosiy nomzod deb bilmoqda va u Matty Cashga raqobat yaratishi kutilmoqda. «Vest Xem»ning Chempionshipga tushib ketgani sababli klub rahbariyati Van-Bissakaning transferiga qarshilik qilmasligi mumkin, biroq futbolchining amaldagi shartnomasi 2031-yilgacha mo'ljallangan.

Angliyaning «Aston Villa» klubi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida «Vest Xem» futbolchisi Aaron Van-Bissakani transfer qilish boʻyicha muzokaralarga kirishdi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bosh murabbiy Unai Emeri jamoaning oʻng qanot himoyasini ustuvor vazifa sifatida belgilagan boʻlib, tajribali futbolchini aynan shu pozitsiya uchun asosiy nomzod deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, «Vest yakunlangan mavsumda Premer-ligani tark etib, Chempionshipga tushib ketdi. Londonliklar jamoasining quyi divizionga ravon tushishi klubdagi yetakchi oʻyinchilarning ketishiga zamin yaratmoqda. Xususan, 2011–2012-yilgi mavsumdan beri ilk bor quyi ligada oʻynaydigan «Vest Xem» rahbariyati Aaron Van-Bissakaning transferiga qarshilik qilmasligi kutilmoqda.

Transfer bozori va Unai Emerining rejalari

«Aston Villa» kelasi mavsumda Chempionlar ligasida munosib qatnashish va bir vaqtning oʻzida bir nechta frontda raqobatbardosh boʻlish uchun tarkibni kengaytirish harakatida. Jamoa oʻtgan mavsumda Yevropa ligasida muvaffaqiyatli qatnashib, Angliya chempionatida toʻrtinchi oʻrinni egallagan edi. Shu boisdan ham klub tarkibdagi Matty Cashga munosib raqobat tugʻdira oladigan yuqori saviyadagi oʻyinchini qidirmoqda.

Aslida birinchilardan boʻlib «Tottenxem»ning sobiq aʼzosi va «Flamengo» himoyachisi Emerson Royalni xarid qilish rejalashtirilgan edi. Biroq ushbu kelishuv oxiriga yetmagach, «Aston Villa» transfer xizmati eʼtiborini darhol Aaron Van-Bissakaga qaratdi. Unai Emerining talablariga koʻra, himoya chizigʻi taktik jihatdan moslashuvchan boʻlishi kerak va 28 yoshli himoyachining yakka kurashlardagi mahorati bu talablarga toʻla mos keladi.

Futbolchining faoliyati va xalqaro tajriba

Aaron Van-Bissaka oʻtgan mavsum davomida barcha musobaqalarda 27 ta uchrashuvda maydonga tushib, uchta golli uzatmaga mualliflik qildi. Mavsum yakuniga kelib u muntazam ravishda asosiy tarkibdan joy ola bilmadi va soʻnggi yettita oʻyinning faqat ikkitasida maydonga tushdi, koʻpincha Kyle Walker-Peters unga raqobatda ustun keldi. Shunga qaramay, uning London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilgacha moʻljallangan.

Klubdagi qiyinchiliklarga qaramay, Van-Bissaka Kongo Demokratik Respublikasi milliy terma jamoasi safida barqaror oʻyin koʻrsatib kelmoqda. U yozgi Jahon chempionatida terma jamoasining barcha toʻrtta uchrashuvida asosiy tarkibda harakat qilib, bir qator skautlarning eʼtiborini tortdi. Eslatib oʻtamiz, futbolchi London klubiga kelishidan oldin «Manchester Yunayted» safida besh mavsum davomida 190 ta oʻyin oʻtkazib, Yevropadagi eng yaxshi birga-bir himoyachilardan biri sifatida tanilgan va 2022/23-yilgi Liga kubogi hamda 2023/24-yilgi Angliya kubogini qoʻlga kiritgan edi.

Aston VillaAaron Van-BissakaVest XemUnai EmeriTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi