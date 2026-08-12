VideoVerse kompaniyasining 250 million dollarlik bitimi qanday barbod boʻldi

·49·Texno
VideoVerse kompaniyasining 250 million dollarlik bitimi qanday barbod boʻldi
Qisqacha

VideoVerse kompaniyasining 250 million dollarlik xaridi bitimdan bir yil o'tmay barbod bo'lib, investorlar o'z ulushlarini ola olmay qoldi, asoschi Vinayak Shrivastav esa bir nechta sud da'volari markazida turibdi. Xaridor Minute Media may oyida kelishuvni bekor qilganini bildirdi, tomonlar esa bitim yopilganidan keyin ham alohida yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritgan.

Hindiston startaplari olamida katta yutuq sifatida eʼlon qilingan 250 million dollarlik yirik xarid mojarolar girdobida qoldi. VideoVerse nomli videolarni qirqish va tahrirlash xizmatining xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyatli chiqishi kutilgan edi, biroq oradan bir yil oʻtmay shartnoma butunlay barbod boʻldi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, hozirda investorlar oʻz ulushlarini ola olmay ovora, kompaniya asoschisi esa jiddiy sud jarayonlari markazida qolgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

VideoVerse avvaliga oddiy startap sifatida boshlanib, yillar davomida inkubatorlar koʻmagida oʻsgan edi. Uning xaridori sifatida Nyu-York va Tel-Avivda faoliyat yurituvchi xalqaro sport nashri — Minute Media May oyida VideoVerse bilan tuzilgan shartnoma bekor qilinganini eʼlon qildi. Tomonlar bitim yopilganidan keyin ham alohida yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritishda davom etgani maʼlum boʻldi.

Firibgarlik va soxta hujjatlar ayblovi

Minute Media vakilining bildirishicha, kompaniya faoliyatida sezilarli tafovutlar aniqlangach, hamkorlikni toʻxtatishga qaror qilingan. Sud daʼvolari va kreditorlarning taʼkidlashicha, VideoVerse rahbari Vinayak Shrivastav biznes niqobi ostida yashirin qarzlar toʻplagan hamda shubhali bitimlarni amalga oshirgan. Bu esa startaplar olamida ishonch va audit tekshiruvlari naqadar cheklanganligini yana bir bor koʻrsatdi.

Hozirda sudlarda bir nechta yirik daʼvolar koʻrib chiqilmoqda. Masalan, 2023-yilda startapni qoʻllab-quvvatlagan Bluestone Capital kompaniyasi firibgarlik yuzasidan sudga murojaat qilgan. Daʼvogarlarning soʻzlariga koʻra, VideoVerse investitsiya shartlarini buzgan va xarid mablagʻlarini toʻlashdan bosh tortgan.

Kreditorlar va top-menejerlarning daʼvolari

Boshqa bir shikoyatda esa kreditorlar Shrivastav xarid ortidan darhol olgan ulkan qarzni, aniqrogʻi 64 million dollarni undirib berishni talab qilmoqda. Ayblovlarda qayd etilishicha, rahbar aksiyadorlarni aldash uchun asl biznes shartlariga mos kelmaydigan soxta qoʻshilish hujjatlaridan foydalangan.

Mojarolar faqat tashqi investorlar bilan cheklanib qolmadi, balki kompaniya ichiga ham yoyildi. VideoVerse ijrochi direktori (COO) oʻzining alohida sud daʼvosida Shrivastav uning imzosini soxtalashtirgani hamda bitimdan soʻng oʻnlab million dollarlarni oʻzlashtirganini maʼlum qildi.

Sanoatga taʼsiri va kelajakdagi xatarlar

VideoVerse keng jamoatchilikka unchalik tanish boʻlmasa-da, u uzoq davom etadigan sport translyatsiyalarini ijtimoiy tarmoqlar uchun qisqa videolarga aylantiruvchi avtomatlashtirilgan vositalar orqali milliardlab dollarlik sanoatda muhim oʻrin egallagan edi. Soddalashtirilgan va tezkor clipping xizmatlari xalqaro sport olamida talabgir boʻlishi kutilgan edi.

Biroq mazkur holat startaplar bozoridagi shartnomalar va moliyaviy shaffoflik qanchalik moʻrt ekanligini koʻrsatib qoʻydi. Hozirda yuzaga kelgan huquqiy muammolar va ishonchning yoʻqolishi nafaqat ushbu kompaniya, balki butun Hindiston startap ekotizimi uchun jiddiy saboq boʻldi.

VideoVerseStartapFiribgarlikTexnologiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi