VideoVerse kompaniyasining 250 million dollarlik bitimi qanday barbod boʻldi
VideoVerse kompaniyasining 250 million dollarlik xaridi bitimdan bir yil o'tmay barbod bo'lib, investorlar o'z ulushlarini ola olmay qoldi, asoschi Vinayak Shrivastav esa bir nechta sud da'volari markazida turibdi. Xaridor Minute Media may oyida kelishuvni bekor qilganini bildirdi, tomonlar esa bitim yopilganidan keyin ham alohida yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritgan.
Hindiston startaplari olamida katta yutuq sifatida eʼlon qilingan 250 million dollarlik yirik xarid mojarolar girdobida qoldi. VideoVerse nomli videolarni qirqish va tahrirlash xizmatining xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyatli chiqishi kutilgan edi, biroq oradan bir yil oʻtmay shartnoma butunlay barbod boʻldi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, hozirda investorlar oʻz ulushlarini ola olmay ovora, kompaniya asoschisi esa jiddiy sud jarayonlari markazida qolgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
VideoVerse avvaliga oddiy startap sifatida boshlanib, yillar davomida inkubatorlar koʻmagida oʻsgan edi. Uning xaridori sifatida Nyu-York va Tel-Avivda faoliyat yurituvchi xalqaro sport nashri — Minute Media May oyida VideoVerse bilan tuzilgan shartnoma bekor qilinganini eʼlon qildi. Tomonlar bitim yopilganidan keyin ham alohida yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritishda davom etgani maʼlum boʻldi.
Firibgarlik va soxta hujjatlar aybloviMinute Media vakilining bildirishicha, kompaniya faoliyatida sezilarli tafovutlar aniqlangach, hamkorlikni toʻxtatishga qaror qilingan. Sud daʼvolari va kreditorlarning taʼkidlashicha, VideoVerse rahbari Vinayak Shrivastav biznes niqobi ostida yashirin qarzlar toʻplagan hamda shubhali bitimlarni amalga oshirgan. Bu esa startaplar olamida ishonch va audit tekshiruvlari naqadar cheklanganligini yana bir bor koʻrsatdi.
Hozirda sudlarda bir nechta yirik daʼvolar koʻrib chiqilmoqda. Masalan, 2023-yilda startapni qoʻllab-quvvatlagan Bluestone Capital kompaniyasi firibgarlik yuzasidan sudga murojaat qilgan. Daʼvogarlarning soʻzlariga koʻra, VideoVerse investitsiya shartlarini buzgan va xarid mablagʻlarini toʻlashdan bosh tortgan.
Kreditorlar va top-menejerlarning daʼvolariBoshqa bir shikoyatda esa kreditorlar Shrivastav xarid ortidan darhol olgan ulkan qarzni, aniqrogʻi 64 million dollarni undirib berishni talab qilmoqda. Ayblovlarda qayd etilishicha, rahbar aksiyadorlarni aldash uchun asl biznes shartlariga mos kelmaydigan soxta qoʻshilish hujjatlaridan foydalangan.
Mojarolar faqat tashqi investorlar bilan cheklanib qolmadi, balki kompaniya ichiga ham yoyildi. VideoVerse ijrochi direktori (COO) oʻzining alohida sud daʼvosida Shrivastav uning imzosini soxtalashtirgani hamda bitimdan soʻng oʻnlab million dollarlarni oʻzlashtirganini maʼlum qildi.
Sanoatga taʼsiri va kelajakdagi xatarlarVideoVerse keng jamoatchilikka unchalik tanish boʻlmasa-da, u uzoq davom etadigan sport translyatsiyalarini ijtimoiy tarmoqlar uchun qisqa videolarga aylantiruvchi avtomatlashtirilgan vositalar orqali milliardlab dollarlik sanoatda muhim oʻrin egallagan edi. Soddalashtirilgan va tezkor clipping xizmatlari xalqaro sport olamida talabgir boʻlishi kutilgan edi.
Biroq mazkur holat startaplar bozoridagi shartnomalar va moliyaviy shaffoflik qanchalik moʻrt ekanligini koʻrsatib qoʻydi. Hozirda yuzaga kelgan huquqiy muammolar va ishonchning yoʻqolishi nafaqat ushbu kompaniya, balki butun Hindiston startap ekotizimi uchun jiddiy saboq boʻldi.
…