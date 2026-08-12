Facebook mualliflar uchun sunʼiy intellektga ega Creator Studio ilovasini taqdim etdi

·45·Texno
Facebook mualliflar uchun sunʼiy intellektga ega Creator Studio ilovasini taqdim etdi
Qisqacha

Facebook kontent yaratuvchilar uchun sun'iy intellekt bilan jihozlangan mustaqil Creator Studio ilovasini rasman ishga tushirdi. Hozirda iOS qurilmalariga mo'ljallangan ilova AQSh va Kanadadagi barcha foydalanuvchilar uchun ochiq. Undagi sun'iy intellekt yordamchisi mualliflarning kontent uslubi, ko'rsatkichlari, auditoriya faolligi va maqsadlari asosida tavsiyalar beradi, shuningdek, muhim izohlarni saralab, javob loyihalarini tayyorlaydi.

Facebook kompaniyasi kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan, sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan jihozlangan mustaqil Creator Studio ilovasini rasman ishga tushirdi. Ushbu yangi platforma mualliflarga oʻz auditoriyasini kengaytirish va hamjamiyat bilan faol muloqot qilish uchun shaxsiylashtirilgan maslahatlar hamda qulay vositalarni taqdim etadi. Hozirda iOS qurilmalari uchun moʻljallangan mazkur ilova AQSh va Kanadadagi barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlib, uning sinov jarayonlari bir necha hafta oldin cheklangan doiradagi mualliflar ishtirokida muvaffaqiyatli oʻtkazilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Meta kompaniyasi mazkur qadam orqali oʻz platformasidagi mualliflarni TikTok va YouTube kabi asosiy raqobatchilar taʼsiridan himoya qilishni va ularni Facebook ekotizimida saqlab qolishni maqsad qilgan. Shuningdek, yangi ilova kontent gʻoyalarini yaratish hamda tahliliy maʼlumotlarni olishda uchinchi tomon xizmatlariga, jumladan, ChatGPT kabi vositalarga boʻlgan qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

Sunʼiy intellekt yordamchisi imkoniyatlari

Yangi ilovaning asosiy oʻziga xosligi unga oʻrnatilgan sunʼiy intellekt yordamchisi hisoblanadi. Mazkur yordamchi har bir muallifning shaxsiy kontent uslubi, koʻrsatkichlari, auditoriya faolligi va oldiga qoʻygan maqsadlaridan kelib chiqib, individual tavsiyalar ishlab chiqadi. Odatda mualliflar oʻz natijalarini tushunish uchun murakkab jadvallar va statistik hisobotlarni uzoq oʻrganishga majbur boʻlar edi.

Endilikda esa sunʼiy intellekt yordamchisi orqali «Qachon post joylaganim maʼqul?» yoki «Izohlarda odamlar nima demoqda?» kabi savollarga darhol javob olish imkoniyati yaratildi. Mualliflar nafaqat dastlabki javobni, balki unga doir qoʻshimcha savollarni ham berishlari mumkinligi jarayonni yanada soddalashtiradi.

Sharhlar bilan ishlash va kundalik vazifalar

Ilova tarkibiga sharhlar bilan ishlashga moʻljallangan maxsus sunʼiy intellekt vositasi ham kiritilgan boʻlib, u eng muhim izohlarni saralab beradi va muallifning oʻziga xos uslubida javob loyihalarini tayyorlaydi. Facebook maʼlumotiga koʻra, mualliflar ushbu taklif etilgan javoblarni eʼlon qilishdan oldin ularni tahrirlashi va tasdiqlashi shart.

Shuningdek, foydalanuvchilar ilovani har gal ochganda ularni quyidagi kundalik ustuvor vazifalar tasmasi kutib oladi:

  • Soʻnggi eʼlon qilingan post koʻrsatkichlarini koʻrib chiqish
  • Qoʻyilgan maqsadlarga erishish yoʻlidagi jarayonni kuzatib borish
  • Javob talab qiluvchi muhim izohlarni belgilab qoʻyish
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Creator Studio ilovasi Meta soʻnggi oylarda amalga oshirayotgan yirik mahsulotlar taqdimoti toʻlqinining bir qismidir. Texnologik gigant yaqin oʻtmishda Reddit’ga oʻxshash Forum guruhlar ilovasini, Instagram doʻstlari uchun yoʻqolib ketuvchi suratlarni ulashish imkonini beruvchi Instants ilovasini, oʻyinlarga moʻljallangan Pocket hamda bolalar uchun sunʼiy intellekt asosida ertak yaratuvchi StoryKit kabi yangi ilovalarni ham taqdim etgan edi.

FacebookCreator StudioSunʼiy intellektTexnologiyaMeta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi