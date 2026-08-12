Facebook mualliflar uchun sunʼiy intellektga ega Creator Studio ilovasini taqdim etdi
Facebook kontent yaratuvchilar uchun sun'iy intellekt bilan jihozlangan mustaqil Creator Studio ilovasini rasman ishga tushirdi. Hozirda iOS qurilmalariga mo'ljallangan ilova AQSh va Kanadadagi barcha foydalanuvchilar uchun ochiq. Undagi sun'iy intellekt yordamchisi mualliflarning kontent uslubi, ko'rsatkichlari, auditoriya faolligi va maqsadlari asosida tavsiyalar beradi, shuningdek, muhim izohlarni saralab, javob loyihalarini tayyorlaydi.
Facebook kompaniyasi kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan, sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan jihozlangan mustaqil Creator Studio ilovasini rasman ishga tushirdi. Ushbu yangi platforma mualliflarga oʻz auditoriyasini kengaytirish va hamjamiyat bilan faol muloqot qilish uchun shaxsiylashtirilgan maslahatlar hamda qulay vositalarni taqdim etadi. Hozirda iOS qurilmalari uchun moʻljallangan mazkur ilova AQSh va Kanadadagi barcha foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlib, uning sinov jarayonlari bir necha hafta oldin cheklangan doiradagi mualliflar ishtirokida muvaffaqiyatli oʻtkazilgan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Meta kompaniyasi mazkur qadam orqali oʻz platformasidagi mualliflarni TikTok va YouTube kabi asosiy raqobatchilar taʼsiridan himoya qilishni va ularni Facebook ekotizimida saqlab qolishni maqsad qilgan. Shuningdek, yangi ilova kontent gʻoyalarini yaratish hamda tahliliy maʼlumotlarni olishda uchinchi tomon xizmatlariga, jumladan, ChatGPT kabi vositalarga boʻlgan qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi.
Sunʼiy intellekt yordamchisi imkoniyatlariYangi ilovaning asosiy oʻziga xosligi unga oʻrnatilgan sunʼiy intellekt yordamchisi hisoblanadi. Mazkur yordamchi har bir muallifning shaxsiy kontent uslubi, koʻrsatkichlari, auditoriya faolligi va oldiga qoʻygan maqsadlaridan kelib chiqib, individual tavsiyalar ishlab chiqadi. Odatda mualliflar oʻz natijalarini tushunish uchun murakkab jadvallar va statistik hisobotlarni uzoq oʻrganishga majbur boʻlar edi.
Endilikda esa sunʼiy intellekt yordamchisi orqali «Qachon post joylaganim maʼqul?» yoki «Izohlarda odamlar nima demoqda?» kabi savollarga darhol javob olish imkoniyati yaratildi. Mualliflar nafaqat dastlabki javobni, balki unga doir qoʻshimcha savollarni ham berishlari mumkinligi jarayonni yanada soddalashtiradi.
Sharhlar bilan ishlash va kundalik vazifalarIlova tarkibiga sharhlar bilan ishlashga moʻljallangan maxsus sunʼiy intellekt vositasi ham kiritilgan boʻlib, u eng muhim izohlarni saralab beradi va muallifning oʻziga xos uslubida javob loyihalarini tayyorlaydi. Facebook maʼlumotiga koʻra, mualliflar ushbu taklif etilgan javoblarni eʼlon qilishdan oldin ularni tahrirlashi va tasdiqlashi shart.
Shuningdek, foydalanuvchilar ilovani har gal ochganda ularni quyidagi kundalik ustuvor vazifalar tasmasi kutib oladi:
- Soʻnggi eʼlon qilingan post koʻrsatkichlarini koʻrib chiqish
- Qoʻyilgan maqsadlarga erishish yoʻlidagi jarayonni kuzatib borish
- Javob talab qiluvchi muhim izohlarni belgilab qoʻyish
…