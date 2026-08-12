Road to Battlefield 2026: Markaziy Yevroosiyo startaplari uchun yangi imkoniyatlar

·31·Texno
Road to Battlefield 2026: Markaziy Yevroosiyo startaplari uchun yangi imkoniyatlar
Qisqacha

Silkroad Innovation Hub va TechCrunch hamkorligidagi Road to Battlefield tanlovi Markaziy Yevroosiyo startaplariga San-Fransiskodagi TechCrunch Startup Battlefield 200 maydoniga chiqish imkonini beradi. Ikkinchi mavsumda 39 ta davlatdan 726 ta ariza kelib tushdi, ularning 609 tasi, ya'ni taxminan 84 foizi sun'iy intellekt mahsulotlariga to'g'ri keldi.

Silkroad Innovation Hub va TechCrunch hamkorligida tashkil etilgan nufuzli Road to Battlefield tanlovi ikkinchi mavsumida rekord darajadagi natijalarni qayd etmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus Markaziy Yevroosiyo mintaqasidagi iqtidorli muassislarga San-Fransiskodagi Disrupt tadbiri doirasida oʻtkaziladigan xalqaro TechCrunch Startup Battlefield 200 maydoniga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻl ochib berishni maqsad qilgan. Tanlov Freedom Holding, Astana Hub hamda IT Park Uzbekistan koʻmagida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Silkroad Innovation Hub asoschisi va bosh direktori Asset Abdualiyevning taʼkidlashicha, dasturning asosiy maqsadi mintaqadagi dunyo hali kashf etmagan salohiyatli jamoalarni global venchur fondlari va ekotizimlar bilan bogʻlashdir. Oʻtgan yili ilk bor tashkil etilgan tanlovga 27 davlatdan 485 ta ariza kelib tushgan boʻlib, bu mintaqa uchun oʻsha vaqtdagi eng yirik startap pich-tadbiri boʻlgan edi. Unda Polygraf AI, Surfaice va Investbanq kabi uchta startap xalqaro sahnada mintaqa nomidan qatnashgan edi.

Rekord koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt ustunligi

Joriy yilda tanlov koʻlami yanada kengayib, ariza topshirganlar soni 39 ta davlatdan 726 taga yetdi. Bu oʻtgan yilga nisbatan qariyb 50 foizlik oʻsishni va qatnashchi mamlakatlar soni oʻndan ortiqqa koʻpayganini anglatadi. Markaziy Osiyo, Kavkaz, Yaqin Sharq, Sharqiy Yevropa va Janubiy Osiyoni qamrab olgan ushbu musobaqada arizalarning mutlaq qismi — 726 tadan 609 tasi (taxminan 84 foizi) sunʼiy intellekt mahsulotlariga toʻgʻri keldi. Bu esa mintaqa taʼsischilari orasida sunʼiy intellekt texnologiyalari asosiy yoʻnalishga aylanganini koʻrsatadi.

Onlayn saralash bosqichlarida sakkiz davlatdan jalb etilgan 47 nafar tajribali hakam — venchur fondlari vakillari, yirik texnologik xablar rahbarlari va oʻz kompaniyalarini muvaffaqiyatli rivojlantirgan tadbirkorlar ishtirok etdi. Shuningdek, baholash jarayonida AI-Dana deb nomlangan sunʼiy intellekt hakam sifatida ham qatnashib, mustaqil baho berdi.

Mintaqaning yetakchi ekotizimlari va Oʻzbekiston ishtiroki

Iyul oyining boshida boʻlib oʻtgan milliy saralash bosqichlaridan soʻng 22 ta istiqbolli startap mintaqaviy finalga yoʻl oldi. Ular orasida Oʻzbekiston va Qozogʻiston eng koʻp — tarelka boshiga 6 tadan loyiha bilan yetakchilik qilmoqda. Bu holat ikki mamlakat mintaqadagi eng yirik startap ekotizimlariga aylanganini yaqqol namoyon etadi. Mintaqaviy finalga chiqqan oʻzbekistonlik jamoalar quyidagilardan iborat:

  • MoliyAI
  • Sino AI
  • Deepen
  • Fermopolis
  • Oqim App
  • Cerberus
Astana Hub bosh direktori Magzhan Madiyevning qayd etishicha, Qozogʻiston va butun mintaqa boʻylab sunʼiy intellekt mahsulotlarining barqaror oʻsishi kuzatilmoqda va bu tashkilotning strategik maqsadlariga toʻla mos keladi. Maqsad — AQSh kabi yirik bozorlarga chiqishga tayyor boʻlgan global raqobatbardosh avlodni tarbiyalashdir.

Kelgusida mintaqaviy finalda saralanadigan uchta eng yaxshi finalist jamoa San-Fransiskodagi nufuzli global tadbirda Markaziy Yevroosiyo sharafini himoya qiladi va xalqaro investorlar eʼtiboriga tushish imkoniyatiga ega boʻladi.

Road to BattlefieldTechCrunchStartupSunʼiy intellektIT Park
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi