Road to Battlefield 2026: Markaziy Yevroosiyo startaplari uchun yangi imkoniyatlar
Silkroad Innovation Hub va TechCrunch hamkorligidagi Road to Battlefield tanlovi Markaziy Yevroosiyo startaplariga San-Fransiskodagi TechCrunch Startup Battlefield 200 maydoniga chiqish imkonini beradi. Ikkinchi mavsumda 39 ta davlatdan 726 ta ariza kelib tushdi, ularning 609 tasi, ya'ni taxminan 84 foizi sun'iy intellekt mahsulotlariga to'g'ri keldi.
Silkroad Innovation Hub va TechCrunch hamkorligida tashkil etilgan nufuzli Road to Battlefield tanlovi ikkinchi mavsumida rekord darajadagi natijalarni qayd etmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus Markaziy Yevroosiyo mintaqasidagi iqtidorli muassislarga San-Fransiskodagi Disrupt tadbiri doirasida oʻtkaziladigan xalqaro TechCrunch Startup Battlefield 200 maydoniga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻl ochib berishni maqsad qilgan. Tanlov Freedom Holding, Astana Hub hamda IT Park Uzbekistan koʻmagida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Silkroad Innovation Hub asoschisi va bosh direktori Asset Abdualiyevning taʼkidlashicha, dasturning asosiy maqsadi mintaqadagi dunyo hali kashf etmagan salohiyatli jamoalarni global venchur fondlari va ekotizimlar bilan bogʻlashdir. Oʻtgan yili ilk bor tashkil etilgan tanlovga 27 davlatdan 485 ta ariza kelib tushgan boʻlib, bu mintaqa uchun oʻsha vaqtdagi eng yirik startap pich-tadbiri boʻlgan edi. Unda Polygraf AI, Surfaice va Investbanq kabi uchta startap xalqaro sahnada mintaqa nomidan qatnashgan edi.
Rekord koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt ustunligiJoriy yilda tanlov koʻlami yanada kengayib, ariza topshirganlar soni 39 ta davlatdan 726 taga yetdi. Bu oʻtgan yilga nisbatan qariyb 50 foizlik oʻsishni va qatnashchi mamlakatlar soni oʻndan ortiqqa koʻpayganini anglatadi. Markaziy Osiyo, Kavkaz, Yaqin Sharq, Sharqiy Yevropa va Janubiy Osiyoni qamrab olgan ushbu musobaqada arizalarning mutlaq qismi — 726 tadan 609 tasi (taxminan 84 foizi) sunʼiy intellekt mahsulotlariga toʻgʻri keldi. Bu esa mintaqa taʼsischilari orasida sunʼiy intellekt texnologiyalari asosiy yoʻnalishga aylanganini koʻrsatadi.
Onlayn saralash bosqichlarida sakkiz davlatdan jalb etilgan 47 nafar tajribali hakam — venchur fondlari vakillari, yirik texnologik xablar rahbarlari va oʻz kompaniyalarini muvaffaqiyatli rivojlantirgan tadbirkorlar ishtirok etdi. Shuningdek, baholash jarayonida AI-Dana deb nomlangan sunʼiy intellekt hakam sifatida ham qatnashib, mustaqil baho berdi.
Mintaqaning yetakchi ekotizimlari va Oʻzbekiston ishtirokiIyul oyining boshida boʻlib oʻtgan milliy saralash bosqichlaridan soʻng 22 ta istiqbolli startap mintaqaviy finalga yoʻl oldi. Ular orasida Oʻzbekiston va Qozogʻiston eng koʻp — tarelka boshiga 6 tadan loyiha bilan yetakchilik qilmoqda. Bu holat ikki mamlakat mintaqadagi eng yirik startap ekotizimlariga aylanganini yaqqol namoyon etadi. Mintaqaviy finalga chiqqan oʻzbekistonlik jamoalar quyidagilardan iborat:
- MoliyAI
- Sino AI
- Deepen
- Fermopolis
- Oqim App
- Cerberus
Kelgusida mintaqaviy finalda saralanadigan uchta eng yaxshi finalist jamoa San-Fransiskodagi nufuzli global tadbirda Markaziy Yevroosiyo sharafini himoya qiladi va xalqaro investorlar eʼtiboriga tushish imkoniyatiga ega boʻladi.
…