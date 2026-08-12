Honor Xitoyda sunʼiy intellektli robot-kameraga ega yangi flagmanni taqdim etdi
Honor Xitoyda avtomatik suratga olish, imo-ishoralar orqali boshqarish va sun'iy intellekt imkoniyatlariga ega Honor Robot Phone smartfonini taqdim etdi. Qurilmaning asosiy xususiyati Honor Titanium Agile Gimbal tizimiga o'rnatilgan, soniyasiga 360 darajagacha aylana oladigan harakatlanuvchi kameradir. Smartfon Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori, 7060 mA•soat akkumulyator, 200 megapikselli asosiy kamera va 6,31 dyuymli LTPO OLED displey bilan jihozlangan.
Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri Honor o‘zining innovatsion flagmani — noyob robotlashtirilgan kameraga ega Honor Robot Phone smartfonini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma avtomatik suratga olish, imo-ishoralar yordamida boshqarish va ilg‘or sunʼiy intellekt imkoniyatlarini o‘zida mujassam etgani bilan mobil bozorida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Xitoyda ushbu ilg‘or gadjetning boshlang‘ich narxi qariyb 1500 dollarni tashkil etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Robotlashtirilgan kamera va sunʼiy intellektSmartfonning bosh o‘ziga xos jihati uning ixcham titan stabilizatoriga o‘rnatilgan harakatlanuvchi kamerasi hisoblanadi. Honor Titanium Agile Gimbal deb nomlangan mazkur tizim 4DoF imkoniyatiga ega bo‘lib, o‘ta yengil titan privati kameraning soniyasiga 360 darajagacha aylanishini taʼminlaydi. Qurilma Tilt Lock, FPV, FPV Vertical va AI SpinShot kabi harakatni boshqarish rejimlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, ovoz manbasini aniqlash va AI Live-Tracking funksiyasi orqali volog yozish yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri efir paytida insonni kadr markazida avtomatik ushlab turish imkoniyati yaratilgan.
Qurilmaning YOYO Robot Mode rejimi kontekstni tushunish, imo-ishoralarni tanib olish va kameraning jismoniy harakatini o‘zaro uyg‘unlashtiradi. YOYO Auto Execution funksiyasi esa tizimli AI-agentga foydalanuvchi niyatlarini anglab, ilovalar va sozlamalarda murakkab harakatlarni mustaqil bajarishga yordam beradi. Bundan tashqari, Honor kompaniyasi Agent Skills interfeysini ochib berdi, bu esa uchinchi tomon dasturchilariga robot-p подвес va sezish tizimi uchun maxsus vositalar yaratish imkonini beradi.
Yuqori unumdorlik va ilg‘or optikaSmartfon eng so‘nggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi. Uzoq muddatli yozuvlar vaqtida barqaror ishlashni taʼminlash uchun ilg‘or sovutish tizimi o‘rnatilgan. Qurilma kremniy-uglerod asosidagi 7060 mA•soat sig‘imli yangi avlod akkumulyatori bilan jihozlangan bo‘lib, u 120 W quvvatli simli va 50 W quvvatli simsiz quvvat olish texnologiyasini qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, Android qurilmalari orasida ilk bor integral formovka texnologiyasi asosida tayyorlangan to‘liq metall monoblok korpus qo‘llanilgan.
Qurilmaning optik imkoniyatlari taniqli ARRI kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Asosiy 200 megapikselli modul 1/1,28 dyuymli sensor va f/1.6 diafragma bilan jihozlangan bo‘lib, 10 bitli ARRI LogC3 formatida video yozish imkonini beradi. Shuningdek, 2,7 karrali optik zoomga ega 200 megapikselli periskop modul hamda 122 graduslik keng burchakli 50 megapikselli kamera mavjud. Ekranga kelsak, smartfonda 6,31 dyuymli LTPO OLED displey o‘rnatilgan bo‘lib, uning eng yuqori yorqinligi 6800 nitni tashkil etadi.
Xitoy bozorida qurilmaning oldindan buyurtmalari boshlab yuborilgan bo‘lib, rasmiy savdolar avgust oyining o‘rtalariga belgilangan. 12 GB tezkor va 500 GB dan ortiq doimiy xotiraga ega versiya taxminan 1500 dollarga baholanmoqda, 16 GB va 1 TB xotirali eng yuqori konfiguratsiya esa 1900 dollar atrofida sotilishi kutilmoqda.
…