Honor Xitoyda sunʼiy intellektli robot-kameraga ega yangi flagmanni taqdim etdi

·62·Texno
Honor Xitoyda sunʼiy intellektli robot-kameraga ega yangi flagmanni taqdim etdi
Qisqacha

Honor Xitoyda avtomatik suratga olish, imo-ishoralar orqali boshqarish va sun'iy intellekt imkoniyatlariga ega Honor Robot Phone smartfonini taqdim etdi. Qurilmaning asosiy xususiyati Honor Titanium Agile Gimbal tizimiga o'rnatilgan, soniyasiga 360 darajagacha aylana oladigan harakatlanuvchi kameradir. Smartfon Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori, 7060 mA•soat akkumulyator, 200 megapikselli asosiy kamera va 6,31 dyuymli LTPO OLED displey bilan jihozlangan.

Xitoyning yetakchi texnologiya brendlaridan biri Honor o‘zining innovatsion flagmani — noyob robotlashtirilgan kameraga ega Honor Robot Phone smartfonini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma avtomatik suratga olish, imo-ishoralar yordamida boshqarish va ilg‘or sunʼiy intellekt imkoniyatlarini o‘zida mujassam etgani bilan mobil bozorida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Xitoyda ushbu ilg‘or gadjetning boshlang‘ich narxi qariyb 1500 dollarni tashkil etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Robotlashtirilgan kamera va sunʼiy intellekt

Smartfonning bosh o‘ziga xos jihati uning ixcham titan stabilizatoriga o‘rnatilgan harakatlanuvchi kamerasi hisoblanadi. Honor Titanium Agile Gimbal deb nomlangan mazkur tizim 4DoF imkoniyatiga ega bo‘lib, o‘ta yengil titan privati kameraning soniyasiga 360 darajagacha aylanishini taʼminlaydi. Qurilma Tilt Lock, FPV, FPV Vertical va AI SpinShot kabi harakatni boshqarish rejimlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, ovoz manbasini aniqlash va AI Live-Tracking funksiyasi orqali volog yozish yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri efir paytida insonni kadr markazida avtomatik ushlab turish imkoniyati yaratilgan.

Qurilmaning YOYO Robot Mode rejimi kontekstni tushunish, imo-ishoralarni tanib olish va kameraning jismoniy harakatini o‘zaro uyg‘unlashtiradi. YOYO Auto Execution funksiyasi esa tizimli AI-agentga foydalanuvchi niyatlarini anglab, ilovalar va sozlamalarda murakkab harakatlarni mustaqil bajarishga yordam beradi. Bundan tashqari, Honor kompaniyasi Agent Skills interfeysini ochib berdi, bu esa uchinchi tomon dasturchilariga robot-p подвес va sezish tizimi uchun maxsus vositalar yaratish imkonini beradi.

Yuqori unumdorlik va ilg‘or optika

Smartfon eng so‘nggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi. Uzoq muddatli yozuvlar vaqtida barqaror ishlashni taʼminlash uchun ilg‘or sovutish tizimi o‘rnatilgan. Qurilma kremniy-uglerod asosidagi 7060 mA•soat sig‘imli yangi avlod akkumulyatori bilan jihozlangan bo‘lib, u 120 W quvvatli simli va 50 W quvvatli simsiz quvvat olish texnologiyasini qo‘llab-quvvatlaydi. Shuningdek, Android qurilmalari orasida ilk bor integral formovka texnologiyasi asosida tayyorlangan to‘liq metall monoblok korpus qo‘llanilgan.

Qurilmaning optik imkoniyatlari taniqli ARRI kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Asosiy 200 megapikselli modul 1/1,28 dyuymli sensor va f/1.6 diafragma bilan jihozlangan bo‘lib, 10 bitli ARRI LogC3 formatida video yozish imkonini beradi. Shuningdek, 2,7 karrali optik zoomga ega 200 megapikselli periskop modul hamda 122 graduslik keng burchakli 50 megapikselli kamera mavjud. Ekranga kelsak, smartfonda 6,31 dyuymli LTPO OLED displey o‘rnatilgan bo‘lib, uning eng yuqori yorqinligi 6800 nitni tashkil etadi.

Xitoy bozorida qurilmaning oldindan buyurtmalari boshlab yuborilgan bo‘lib, rasmiy savdolar avgust oyining o‘rtalariga belgilangan. 12 GB tezkor va 500 GB dan ortiq doimiy xotiraga ega versiya taxminan 1500 dollarga baholanmoqda, 16 GB va 1 TB xotirali eng yuqori konfiguratsiya esa 1900 dollar atrofida sotilishi kutilmoqda.

HonorSmartfonSuniy intellektTexnologiyalarXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi