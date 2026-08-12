Microsoft tahdidiga qaramay, Windowsʼdagi yangi xavflilik eʼlon qilindi

·42·Texno
Microsoft tahdidiga qaramay, Windowsʼdagi yangi xavflilik eʼlon qilindi
Qisqacha

ShieldBreak zaifligi Windows 10, Windows 11, jumladan 25H2 versiyasi va Windows Server 2025 tizimlarida hujumchilarga past darajadagi foydalanuvchi huquqlarini to'liq boshqaruv darajasigacha oshirish imkonini beradi. Nightmare Eclipse taxallusi ostida faoliyat yurituvchi tadqiqotchi bu nosozlik tafsilotlarini Microsoftning qonuniy choralar haqidagi ogohlantirishlariga qaramay e'lon qilgan.

Axborot xavfsizligi boʻyicha tadqiqotchi Microsoft tomonidan qonuniy choralar koʻrilishi haqidagi ogohlantirishlarga qaramay, Windows operatsion tizimining soʻnggi versiyalaridagi jiddiy zaiflik tafsilotlarini ommaga eʼlon qildi. Ushbu xavflilik jinoyatchilarga foydalanuvchi qurilmasi va maʼlumotlariga toʻliq tizimli kirish huquqini qoʻlga kiritish imkonini berishi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ShieldBreak deb nomlangan ushbu yangi xavfli nosozlik Nightmare Eclipse taxallusi ostida ish yurituvchi tadqiqotchi tomonidan oshkor qilindi. Oxirgi oylarda u Microsoft mahsulotlaridagi, jumladan Windows tizimidagi bir nechta nomaʼlum xatoliklar haqida maʼlumot tarqatgan edi. ShieldBreak bevosita Windows Defender himoya tizimidagi kamchilikdan foydalanishga asoslangan.

Zaiflikning ishlash mexanizmi

Muvaffaqiyatli hujum amalga oshirilganda, xaker oʻzining past darajadagi foydalanuvchi huquqlarini toʻliq boshqaruv darajasiga qadar oshirishi mumkin. Tadqiqotchi mazkur ekspluitni Windows ilovasi koʻrinishida taqdim etgan boʻlib, xatolikdan foydalanish uchun foydalanuvchi ushbu ilovani oʻz qurilmasida ishga tushirishi talab etiladi.

Tadqiqotchi maʼlumotlariga koʻra, mazkur xatolik Windows 10, Windows 11 (jumladan, eng soʻnggi 25H2 versiyasi) hamda Windows Server 2025 operatsion tizimlarida oʻz kuchini saqlab qoladi. Shuningdek, boshqa xavfsizlik mutaxassisi Will Dormann xatolikning amalda ishlashini va bu uchun Windows Defender yoqilgan boʻlishi shartligini tasdiqlagan.

Muzokaralar va kelgusidagi xavflar

Mazkur yangi ekspluit avvalroq RoguePlanet nomi bilan ishlab chiqilgan nosozlikning davomi hisoblanadi. Microsoft RoguePlanet uchun maxsus yangilanish (patch) chiqargan boʻlsa-da, tadqiqotchi korxona chorasi yetarli boʻlmagani va soʻnggi ShieldBreak avvalgi yamash jarayonini toʻliq chetlab oʻtishini koʻrsatishini taʼkidlagan. Hozircha Microsoft bu zaiflik uchun rasmiy tuzatish chiqargani yoʻq.

Ushbu nosozlik nol kunlik (zero-day) zaiflik deb baholanmoqda, chunki dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi uni bartaraf etish uchun oldindan yetarli vaqt bilan taʼminlanmagan. Ushbu holat tadqiqotchi bilan gigant kompaniya oʻrtasida xatoliklar haqida xabar berish siyosati boʻyicha uzoq davom etib kelayotgan ziddiyatlarning soʻnggi koʻrinishidir.

May oyida Microsoft xavfsizlik tadqiqotchilariga nisbatan sudga murojaat qilish bilan tahdid qiluvchi bayonot eʼlon qilgan edi. Garchi kompaniya keyinchalik ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida oʻz soʻzlarini yumshatgan boʻlsa-da, asl blog-posti oʻzgarishsiz qolgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday holatlar texnologik xavfsizlikni taʼminlashda shaffoflik va oʻzaro muloqot naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatmoqda.

WindowsMicrosoftZero-dayXavfsizlikShieldBreak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusGoogle Pixel 11 Pro Fold taqdim etildi: yanada yorqin ekran va mustahkam korpusKecha, 23:59Google sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiGoogle sunʼiy intellekt xizmati Gemini foydalanuvchilari soni 1 milliarddan oshdiKecha, 23:52Grubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiGrubhub kompaniyasining 24 million dollarlik jarimasi foydalanuvchilarga yetib bordiKecha, 23:52Google kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiGoogle kompaniyasi Apple AirTag raqobatchisi Pixel Tag qurilmasini taqdim etdiKecha, 23:26Sunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaSunʼiy intellektga asoslangan Devin yaratuvchisi 40 milliard dollarlik qiymatda investitsiya jalb etishga hozirlanmoqdaKecha, 23:26DapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiDapuStor kompaniyasi 512 TB hajmli SSD xotirani taqdim etdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi