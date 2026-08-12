Microsoft tahdidiga qaramay, Windowsʼdagi yangi xavflilik eʼlon qilindi
ShieldBreak zaifligi Windows 10, Windows 11, jumladan 25H2 versiyasi va Windows Server 2025 tizimlarida hujumchilarga past darajadagi foydalanuvchi huquqlarini to'liq boshqaruv darajasigacha oshirish imkonini beradi. Nightmare Eclipse taxallusi ostida faoliyat yurituvchi tadqiqotchi bu nosozlik tafsilotlarini Microsoftning qonuniy choralar haqidagi ogohlantirishlariga qaramay e'lon qilgan.
Axborot xavfsizligi boʻyicha tadqiqotchi Microsoft tomonidan qonuniy choralar koʻrilishi haqidagi ogohlantirishlarga qaramay, Windows operatsion tizimining soʻnggi versiyalaridagi jiddiy zaiflik tafsilotlarini ommaga eʼlon qildi. Ushbu xavflilik jinoyatchilarga foydalanuvchi qurilmasi va maʼlumotlariga toʻliq tizimli kirish huquqini qoʻlga kiritish imkonini berishi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ShieldBreak deb nomlangan ushbu yangi xavfli nosozlik Nightmare Eclipse taxallusi ostida ish yurituvchi tadqiqotchi tomonidan oshkor qilindi. Oxirgi oylarda u Microsoft mahsulotlaridagi, jumladan Windows tizimidagi bir nechta nomaʼlum xatoliklar haqida maʼlumot tarqatgan edi. ShieldBreak bevosita Windows Defender himoya tizimidagi kamchilikdan foydalanishga asoslangan.
Zaiflikning ishlash mexanizmiMuvaffaqiyatli hujum amalga oshirilganda, xaker oʻzining past darajadagi foydalanuvchi huquqlarini toʻliq boshqaruv darajasiga qadar oshirishi mumkin. Tadqiqotchi mazkur ekspluitni Windows ilovasi koʻrinishida taqdim etgan boʻlib, xatolikdan foydalanish uchun foydalanuvchi ushbu ilovani oʻz qurilmasida ishga tushirishi talab etiladi.
Tadqiqotchi maʼlumotlariga koʻra, mazkur xatolik Windows 10, Windows 11 (jumladan, eng soʻnggi 25H2 versiyasi) hamda Windows Server 2025 operatsion tizimlarida oʻz kuchini saqlab qoladi. Shuningdek, boshqa xavfsizlik mutaxassisi Will Dormann xatolikning amalda ishlashini va bu uchun Windows Defender yoqilgan boʻlishi shartligini tasdiqlagan.
Muzokaralar va kelgusidagi xavflarMazkur yangi ekspluit avvalroq RoguePlanet nomi bilan ishlab chiqilgan nosozlikning davomi hisoblanadi. Microsoft RoguePlanet uchun maxsus yangilanish (patch) chiqargan boʻlsa-da, tadqiqotchi korxona chorasi yetarli boʻlmagani va soʻnggi ShieldBreak avvalgi yamash jarayonini toʻliq chetlab oʻtishini koʻrsatishini taʼkidlagan. Hozircha Microsoft bu zaiflik uchun rasmiy tuzatish chiqargani yoʻq.
Ushbu nosozlik nol kunlik (zero-day) zaiflik deb baholanmoqda, chunki dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi uni bartaraf etish uchun oldindan yetarli vaqt bilan taʼminlanmagan. Ushbu holat tadqiqotchi bilan gigant kompaniya oʻrtasida xatoliklar haqida xabar berish siyosati boʻyicha uzoq davom etib kelayotgan ziddiyatlarning soʻnggi koʻrinishidir.
May oyida Microsoft xavfsizlik tadqiqotchilariga nisbatan sudga murojaat qilish bilan tahdid qiluvchi bayonot eʼlon qilgan edi. Garchi kompaniya keyinchalik ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida oʻz soʻzlarini yumshatgan boʻlsa-da, asl blog-posti oʻzgarishsiz qolgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday holatlar texnologik xavfsizlikni taʼminlashda shaffoflik va oʻzaro muloqot naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatmoqda.
…